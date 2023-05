Rakennuslupien käsittely vaihtelee viikosta kuukausiin – tämä ei kelpaa talotehtaille, jotka toivovat yhtenäistä mallia koko Suomeen

Uusi rakentamislaki ei suoraan tuo helpotusta vaihteleviin käsittelyaikoihin, mutta kunnissa kokeillaan uudenlaista rakennuslupien käsittelyä, kun laki on tullut voimaan vuonna 2025.

Rakennuslupien vaihtelevat käsittelyajat aiheuttavat ongelmia talotehtaille. Kunnasta riippuen rakennusluvan saanti voi kestää viikosta useisiin kuukausiin, mutta yrityksistä kerrotaan pidemmistäkin käsittelyajoista.

– Haitari on tosi iso. Parhaimmillaan luvan voi saada muutamassa päivässä, mutta joskus on mennyt vuosikin, kertoo pyhäntäläisen Salvoksen operatiivinen johtaja Petteri Laurila.

Yleensä aikaeroja selittää kunnan koko eli pienessä kunnassa luvan saa usein nopeammin ja kasvukeskuksissa käsittely on hitaampaa.

Viime vuosina julkisuudessa on käsitelty esimerkiksi Turun ja Vantaan useiden kuukausien käsittelyaikoja (Kuntalehti (siirryt toiseen palveluun)). Turussa hakemus saadaan nykyisin käsiteltyä keskimäärin vajaassa kolmessa kuukaudessa, mutta Vantaalla lupaa joutuu vielä odottamaan kauemmin.

Oulussa lupakäsittely kestää noin 40 päivää. Rakennusvalvonnan johtaja Pekka Seppälän mukaan työ vaatii tekijänsä ja tekniikkansa.

– Käsittelyyn tarvitaan käsiä ja ammattitaitoa, mutta myös sähköiset palvelut ovat tärkeässä roolissa, kun käsittelyaikoja pyritään lyhentämään.

Lisää: Paalasten perhe odotti rakennuslupaa yhdeksän kuukautta, talopaketti kallistui kymmenillätuhansilla – Espoon rakennusvalvonta pahasti tukossa

Talotehtaissa toivotaan ennakoitavuutta

Käsittelyaikojen lisäksi toinen tuttu tilanne alalla on, että luvat painottuvat usein kevääseen ja alkukesään. Rakentajat haluavat rakentaa, ja kunnat pyrkivät saamaan luvat asiakkaille ennen heinäkuun lomakautta. Tämä näkyy sitten myös talotehtaalla, kertoo Kuusamo Hirsitalojen toimitusjohtaja Arto Orjasniemi.

– Jos kerralla tulee paljon lupia, niin tottakai se aiheuttaa painetta sitten meillekin, kun asiakkaat haluavat omat kohteensa rakenteille joskus pitkänkin odotuksen jälkeen.

Tilanne on tuttu myös oululaiselle Kastellille, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Joran Hasenson.

– Kärjistetysti voisi sanoa, että maailmahan loppuu juhannukseen, eli luvat tulevat ennen juhannusta tai sitten elokuussa.

Hasenson korostaa etenkin lupakäsittelyn ennustettavuutta, joka helpottaisi toimintaa monin tavoin materiaalihankinnoista kuljetuksiin ja henkilöstöresursseihin.

– Toivottavasti rakennuslupakäsittelyyn saataisiin joku yhteinen aikaraja, ja myös kuntien välistä yhteistyötä voisi lisätä luparuuhkien tasaamiseksi, Hasenson esittää.

Talotehtaiden mukaan ennakoitavuus helpottaisi myös kevään lomasuunnittelua, jotta heinä–elokuussa tehtailla ja rakennuspaikoilla olisi riittävästi työntekijöitä.

Avaa kuvien katselu Keski-Pohjanmaalla Perhossa sijaitsevan Jetta-Talon tehtaalla talopakettien elementit rakennetaan valmiiksi sisätiloissa. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Kuntakokeilusta haetaan uutta mallia

Tänä keväänä vahvistettu uusi rakentamislaki tulee voimaan vuoden 2025 alussa. Yksi lain monista tavoitteista on sujuvoittaa rakentamista, mutta lupakäsittelyyn ja sen aikoihin siinä ei oteta kantaa.

Lakiin liittyvässä eduskunnan vastauksessa esitetään kuitenkin uudenlaisen lupakäsittelyn kehittämistä ja kokeilua kunnissa. Lupakäsittelylle ei aseteta aikarajoja, mutta sen ennakoitavuutta pyritään parantamaan ja mahdollisesti kehittämään aiempaa yhtenäisempää mallia Suomeen.

Uuden rakentamislain valmistelussa alusta asti mukana ollut ympäristöministeriön hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi kertoo, että pilotti toteutetaan, kun laki on tullut voimaan.

– Saimme eduskunnalta toimeksiannon seuraavalle vaalikaudelle, ja ilman muuta pilotti toteutetaan.

Talovalmistajien puolelta kuntakokeilua ja aikarajoja on esitetty jo aiemmin. Pientaloteollisuus PTT ry:n johtaja Kimmo Rautiainen ottaa kehityshankkeen ilolla vastaan.

– Luonnollisesti pilotti kiinnostaa, ja toivottavasti lupakäsittelyä pystytään nopeuttamaan ja rakentamista sujuvoittamaan.

Rautiaisen mukaan Suomessa ei välttämättä tarvitse mennä Ruotsin malliin, jossa lupakäsittelyn kestolle on asetettu 10 viikon takaraja, kun hakemus on viimeistelty.

– Täsmällisen päivämäärän sijaan korostaisin Suomessa lupakäsittelyn ennakoitavuutta, joka olisi alan yrityksille ja asiakkaille erittäin tärkeää.

Martinkaupin mukaan vielä on liian aikaista arvioida missä muodossa kuntakokeilu toteutetaan, koska uusi laki on juuri hyväksytty ja julkaistu.

Talotehtaat odottavat uutta nousua

Viime vuoden loppu ja alkuvuosi ovat olleet vaikeaa aikaa talotehtaille. Epävakaa maailman tilanne, kohonneet korot ja inflaatio ovat hidastaneet rakennusmarkkinoita.

Lomautukset ja irtisanomisetkin ovat tulleet talotehtailla tutuiksi talven aikana, ja kehitys on näkynyt myös haettujen rakennuslupien määrissä. Tilastokeskuksen mukaan viime vuoden lopulla lupamäärät asunnoille putosivat vuoden takaisesta yli 30 prosenttia, ja sama tahti on jatkunut tämän vuoden alussa.

Tuotantoa on jouduttu sopeuttamaan niin pienemmissä kuin suuremmissakin talotehtaissa, kertoo Kastelli-talojen toimitusjohtaja ja PTT ry:n hallituksen puheenjohtaja Joran Hasenson. Hän kuitenkin uskoo tulevaan.

– Tämä on syklinen ala, ja yhtä varmasti kuin joskus mennään alaspäin, niin tullaan takaisin ylöskin.

Hasenssonin mukaan myönteisiä merkkejä alalla on jo havaittavissa. Hänen mukaansa esimerkiksi rakennusmateriaaleja on hyvin tarjolla, ja viime vuonna toimintaa vaikeuttanut kustannusten hintaralli on tasaantunut.