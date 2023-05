Muissa Pohjoismaissa tavoitetaan kansainväliset matkailijat Suomea paremmin – ongelmaan haetaan apua digimarkkinointityöpajoissa

Kansainväliset matkustajien määrät ovat palanneet Pohjoismaissa lähemmäs korona-aikaa edeltäviä lukemia. Selkeä poikkeus on Suomi, jota matkailijat eivät ole löytäneet samalla tavalla ja Tanska, jossa matkailijoiden määrä on jo suurempi kuin ennen koronaa.

Lapissa tilanne on osittain erilainen suorien Keski-Euroopan lentoyhteyksien ja kansainvälisen markkinoinnin takia.

Valtaosa Euroopan matkailijoista tulee Saksasta. Suomi ei pääse saksalaisperheiden lomakohdelistalla edes 25 joukkoon, Business Finlandin selvitys kertoo (siirryt toiseen palveluun).

Lisää: Suomea ei enää mainittu: harva ulkomainen turisti suunnittelee matkaa Suomeen – miksi emme enää kiinnosta?

Matkailijakadon syynä on se, että suomalaiset matkailuyritykset eivät saavuta kansainvälisiä matkailijoita siellä, missä he lomamatkojaan suunnittelevat: verkossa.

Suurimpia syitä tähän on osaamisen, ajan ja rahan puute, Visit Finlandin digikehityksen asiantuntija Kaisa Kosonen toteaa.

– Se on ihan resurssikysymys, että jos on vaikka huskysafari-yritys, joka hoitaa koirat ja retket todella hyvin, on vaikea yhdellä tai kahdella ihmisellä huolehtia digitaalisesta myynnistä ja markkinoinnista.

Nyt ongelmaan tartutaan matkailuyrityksille järjestettävillä digimarkkinoinnin työpajoilla.

Ensimmäinen työpaja järjestettiin keskiviikkona 3. toukokuuta Kajaanissa Kainuulaisille matkailuyrityksille yhteistyössä Kainuun liiton ja Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. Toinen työpajakokeilu järjestetään ensi viikolla Lappeenrannassa.

Visit Finlandin digikehitysken asiantuntija Kaisa Kosonen kertoo, mitä kaikkea matkailuyritysten tulisi ottaa huomioon verkkonäkyvyydessä. Toimittaja: Antti Tauriainen / Yle

Ennen työpajaa järjestäjät ovat tehneet taustakartoituksen, jossa selvitettiin alueen ja matkailuyritysten näkyvyyttä kansainvälisille matkailijoille. Läheskään kaikki yritykset eivät nousseet siellä esille.

– Se tarkoittaa sitä, että koko alue ei vaikuta potentiaaliselle matkailukohteelle, jos siellä ei ole palvelutarjontaa, Kosonen painottaa.

Kainuussa oppeja saatiin ensimmäisenä

Kososen mukaan Kainuussa tärkeimmiksi kanaviksi valikoituivat booking.com, Expedia, Viator ja Getyourguide. Lisäksi käsiteltävänä olivat perinteiset Googlen palvelut, Metan sosiaalisen median palvelut Facebook ja Instagram sekä matkailuyritysten omat verkkosivut.

– Ei pidä unohtaa yritysten omia vakuuttavan näköisiä verkkosivuja ja varausmahdollisuutta, jotta ei tarvitse maksaa välityspalkkioita ulkopuolisille. Se on asia, mihin kannattaa panostaa, Kosonen toteaa.

Tänä vuonna käynnistynyt Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnoima Uudistavaa vetovoimaa matkailuun -hanke keskittyy Kainuun matkailumarkkinoinnin kehittämiseen. Yksi merkittävä teema on digitaalisuus ja matkailutoimijoiden digitaalisen osaamisen kehittäminen. Visit Finlandin kanssa on tehty yhteistyötä aikaisemminkin, Kajaanin ammattikorkeakoulun hankekoordinaattori Assi Heikkinen kertoo.

Avaa kuvien katselu Visit Finland ja Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestivät ensimmäisen digimarkkinointityöpajan Kajaanissa keskiviikkona 3. toukokuuta. Kuva: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

Hänen mukaansa Kainuussa toimijoiden haasteet ovat samanlaisia kuin muuallakin Suomessa.

– Meillä on todella pieniä toimijoita ja se resurssipuute tähän digikehittämiseen kyllä näkyy hyvin vahvasti. Yrityksillä on ollut erittäin haastavat viime vuodet koronapandemian ja Ukrainan sodan myötä muun muassa niin sitä resurssia entistä vähemmän tuntuu löytyvän.

Aiheesta voi keskustella 5. toukokuuta kello 23 asti.