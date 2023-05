Riihimäen seurakunta kokeilee ehtoollisen toimittamista kotiin

Kotiin tilattava ehtoollinen on tarkoitettu etänä messuun osallistuville, jotka eivät pääse ehtoolliselle kirkkoon esimerkiksi liikuntarajoitteiden vuoksi.

Riihimäen seurakunnassa kokeillaan uutta palvelua, jossa ehtoollinen toimitetaan kotiin. Palvelu on tarkoitettu etänä messuun osallistuville, jotka eivät pääse ehtoolliselle kirkkoon esimerkiksi liikuntarajoitteiden vuoksi.

Seurakunnan tiedotteen mukaan samanlaista toimintaa ei tiettävästi ole muualla Suomessa käytössä. Jo aiemmin seurakunnasta on voinut pyytää papin kotiin toimittamaan yksityisehtoollisen. Nämä käynnit ovat ajoittuneet kuitenkin usein viikolle, eivätkä sunnuntain messujen yhteyteen.

Seurakuntapastori Juha Itäleino kertoo, että pyyntöjä tuoda ehtoollinen kotiin tulee aina välillä. Ehtoolliskokeilun taustalla on korona-aikana alkanut messujen striimaaminen netin kautta. Itäleinon mukaan nettilähetyksillä on pysyvä katsojakunta. Suorana messuja seuraa keskimäärin nelisenkymmentä henkilöä.

– Me ajattelimme, että he voisivat myös osallistua ehtoolliselle samassa messussa, johon he muutenkin osallistuvat.

Ehtoollisen toimittavat kotiin pareittain liikkuvat vapaaehtoiset ehtoolliskuriirit suoraan messusta. Ehtoolliskuriirit ovat ehtoollisavustajan tehtävässä toimineita, virallisia ehtoollisavustajia. He voivat olla esimerkiksi eläkkeellä olevia pappeja. Kotiehtoollisen liittyy myös lyhyt hartaushetki.

Ensimmäisen kerran ehtoolliskuriirit ovat liikkeellä ensi sunnuntaina. Kokeilu jatkuu kesän jälkeen syyskuussa. Itäleinon mukaan kokeilua jatketaan vuoden loppuun asti. Sen jälkeen arvioidaan, onko palvelulle tarvetta tai tarvitseeko palvelua laajentaa.

Torstaina aamupäivään mennessä kotiehtoolliseen ei vielä ollut tullut yhtään ilmoittautumista. Sunnuntain messuun liittyvään ehtoolliseen voi ilmoittautua perjantaihin kello 12 asti.