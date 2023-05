Visit Finland houkuttelee intialaislapsia leirikouluihin Suomeen

Tavoitteena on, että intialaiset yksityiskoulut voisivat jatkossa tuoda oppilaitaan leirikouluihin Suomeen.

Suomen matkailumahdollisuuksia esitellään tänä keväänä intialaisten yksityiskoulujen rehtoreille.

Ennen koronaa kiinalaiskoululaisia kävi Suomessa leirikouluissa jo tuhansia. Nyt päätä leirikoulumatkailulle halutaan avata myös Intiassa, kertoo matkailun edistämiskeskus Visit Finland.

Toukokuussa tutustumismatkat suuntautuvat erityisesti Järvi-Suomeen.

Yksityiskoulut ovat varakkaiden perheiden lasten ja nuorten opinahjoja, joille viikon tai jopa kahden viikon mittaiset Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan suuntautuvat leirikoulumatkat ovat tavanomaista toimintaa.

Onnellisuus, koulutus ja luonto kiehtovat

Suomi kiinnostaa intialaisia muun muassa luonnon, korkealaatuisen koulutuksen ja tasa-arvoisen yhteiskuntansa ansiosta. Visit Finlandin kaavailuissa leirikoululaiset voisivat yhdistää Suomen-vierailun muuhun Eurooppaan suuntautuvaan leirikouluun.

Ensimmäinen opiskelijaryhmä Suomeen on tulossa loppukeväästä ja seuraavia odotellaan syksylle. Leirikoulumatkoja välittää intialais-ranskalainen matkatoimisto, jolle suomalainen matkanjärjestäjä kokoaa ohjelmapaketit.

– Koulutus on asia, johon vanhemmat haluavat panostaa ja koulutusmatkailu on kasvava ala. Intiassa on merkittävä potentiaali, kertoo Visit Finlandin koulutusmatkailusta vastaava Päivi Antila.

”Metsäretki voi olla elämys.” Päivi Antila, Visit Finland

Antilan mukaan julkisuudessa esimerkiksi Pisa-oppimistulosten ja koulun uudistustarpeen ympärillä käytävä keskustelu ei ole verottanut Suomen mainetta koulutuksen edelläkävijänä.

– Suomi on valittu jo kuudennen kerran maailman onnellisimmaksi maaksi. Ja meillä onnellisuus yhdistyy Pisa-maineeseen, koululaiset ovat tyytyväisiä elämäänsä ja siihen, että on aikaa tehdä koulun rinnalla muitakin asioita, Antila sanoo.

Keski-Suomessa rehtorien tutustumiskohteina ovat muun muassa nuorisokeskus Piispala Kannonkoskella sekä hotelli Revontuli Hankasalmella.

Visit Finlandin koulutusmatkailusta vastaava Päivi Antila sanoo, että leirikoululaisia kiinnostava meille tavalliseltakin vaikuttavat asiat.

– Halutaan kohdata paikallisia oppilaita ja tehdä heidän kanssaan yhdessä asioita. Rehtoriryhmä pääsi viimeksi opettelemaan pesäpalloa opiskelijoiden kanssa. Metsäretki voi olla elämys, kun istutaan nuotiolla ja parhaassa tapauksessa nähdään revontulia. Meillä on paljon sellaisia asioita, mitä ei ehkä pääse kokemaan muualla Euroopassa, Antila summaa.