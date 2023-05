Kulttuurivieras Teemu Muurimäki on suunnitellut huippumuotia kolmella vuosikymmenellä. Sinä aikana yksi trendi on voimistunut: sukupuolineutraalius.

Teemu Muurimäki leikki Euroviisuja jo 1980-luvulla kotikaupungissaan Porissa. Hän oli löytänyt mummulan ullakolta kummitädin vanhan barbie-nuken. Se sai olla juontaja, ja sillä oli uskomaton määrä pukuvaihtoja.

Toinen toistaan hienommat laahusluomukset oli suunnitellut Teemu, 10 vuotta.

Neljä vuosikymmentä myöhemmin viisu-barbiet ovat vaihtuneet oikeiksi ihmisiksi. Muurimäki, 49, on mukana kolmen hengen design-tiimissä, joka on luonut Käärijän asun. Juuri sen vihreän kaalimato-boleron, joka yllään Euroviisu-edustajamme nousee Liverpoolissa lavalle ylihuomenna tiistaina, 9. toukokuuta.

Kun poika tekstiilityöt valitsi…

Muurimäki kiinnostui vaatteista jo lapsena. Äiti oli ompelija ja puki Teemun ja tämän identtisen kaksoisveljen, Anssin, aina samanlaisiin vaatteisiin. Teemun väri oli sininen ja Anssin punainen.

– Kun opimme puhumaan, minä halusin punaiset vaatteet ja Anssi siniset. En tiedä, johtuiko se siitä, että oli aina nähnyt toisella juuri sitä väriä, Muurimäki pohtii.

Äidillä oli pieni ompeluhuone, kuin vaatekomero. Siellä Teemu istui korkealla jakkaralla ja seurasi, mitä äiti teki.

Äidin tilkkulaatikosta Teemu poimi kankaanpaloja, joita mallasi kummitädin vanhan barbien päälle. Kun Teemu oppi ompelemaan, barbien mallisto kasvoi iltapuvuilla ja pikkuruisilla jakuilla.

Kolmannella luokalla Teemu valitsi tekstiilityön. Porilaisen ala-asteen opettaja ihmetteli valintaa: Tässä oli hänen uransa ensimmäinen poikaoppilas! Eikä poika päässyt helpolla, vaikka sai lopulta ankaralta opettajalta täyden kympin.

…ja pääsi suoraan maailmalle

Muurimäki kuuluu siihen joukkoon, jolle ammatinvalinta on ollut selvä pienestä pitäen. Hän valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta vaatesuunnittelijaksi 2000-luvun alussa ja lähti lähes saman tien maailmalle tekemään uraa.

Hän on suunnitellut vaatteita Italiassa, Ranskassa ja Australiassa sellaisissa muodin huipputaloissa kuin Dolce & Gabbana, Giorgio Armani ja Bottega Veneta.

Avaa kuvien katselu Teemu Muurimäellä on yli 20 vuoden perspektiivi vaatesuunnitteluun. Hänen tiensä on kulkenut maailman maineikkaista muotitaloista takaisin koti-Suomeen. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Mielikuva kansainvälisestä muotimaailmasta on raadollinen, eivätkä Muurimäen kokemuksetkaan ole helpoimmasta päästä.

Ranskalaisissa ja italialaisissa huipputaloissa työilmapiiri on erilainen, kuin mihin meillä on totuttu. Niissä työkulttuuri perustuu tiukkaan hierarkiaan, ja alaisille saatetaan jopa huutaa.

Muurimäki kertoo törmänneensä suoranaiseen rasismiin ja seksismiin. Naisia ei haluta suunnittelijoiksi, eikä etenkään aasialaisia.

– Pariisissa minua kehotettiin laittamaan cv:hen kuva, josta näkee, että olen mies, enkä ole aasialainen. Se on kyllä jo aika raadollista, Muurimäki sanoo.

Lopussa kiitos seisoo?

Kun Muurimäki oli Armanilla töissä Milanossa, hän oli onneton ja turhautunut. Hän tunsi, ettei pääse tekemään sitä, miksi on alalla, eli luomaan vaatteita.

– Jo opiskeluaikoina meille toisteltiin, että nyt on ikävää, mutta kun pääsette tästä vaiheesta läpi, lopussa kiitos seisoo ja on kivaa.

Muurimäki oli huipulla, mutta kivaa ei ollut. Hän päätti tehdä asialle jotain ja muutti ensin Australiaan ja sieltä takaisin Suomeen.

Kaksoisveli Anssi oli saanut ensimmäisen lapsensa ja Muurimäki kaipasi perhettään.

– Anssi vähän oirehti siitä, että minä olen setä, joka näkyy kerran kuussa Skypessä pelkkänä naamana ja että tapaamme kaksi kertaa vuodessa.

Muurimäellä on myös isoveli ja hänelläkin oli lapsia. Suomessa asui lisäksi rakas äiti.

Työstä katosi merkitys

Toinen syy palata oli ammatillinen itsenäisyys. Muurimäki kaipasi merkitystä työhönsä.

Hän oli suunnitellut kymmenen vuotta maailmalla ja se tarkoitti pitkiä päiviä toimistolla. Niiden päälle lankesi vastuu siitä, että mallisto valmistuu.

– Se on loputon oravanpyörä. Mallistoa tehdään kaupallisuuden ehdoilla. Kun muotiviikot lähestyvät, ollaan kaikki illat ja viikonloput töissä. Se on vain työtä, työtä, työtä, Muurimäki sanoo.

Hän halusi jotain muuta. Hän halusi oman työhuoneen, itsenäisiä, vaihtuvia projekteja, joihin voisi ottaa Australiasta hankitun Jasper-koiran mukaansa.

Avaa kuvien katselu Muurimäki toi sohvalla lojuvan 12,5-vuotiaan Jasperin Suomeen Australiasta. Jasper on hurmaavasti harmaantunut Prahan rottakoiran ja Jack Russelin sekoitus. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Nyt Jasper ja hänen isäntänsä ovat asuneet Suomessa viimeiset 11 vuotta. Tuona aikana Muurimäki on ollut suunnittelijana Marimekossa ja Turolla. Hän on tehnyt hääpukuja, iltapukuja, miesten pukuja. Monia niistä on nähty Linnan juhlissa.

Muurimäellä on myös oma vaatemerkki Formal Friday. Sen lisäksi hän on suunnitellut pukuja nykytanssiesityksiin, musikaaleihin ja oopperaan. Hän on laajentanut skaalaansa ja se on juuri sitä, mitä hän kaipasi.

Maailmalla murretaan sukupuolirooleja

Uraa on takana 22 vuotta. Sinä aikana alalla on tapahtunut merkittävä muutos: perinteisiä vaatteiden sukupuolirooleja on alettu murtaa ja sukupuolineutraalius on alkanut nostaa päätään.

Seitsemän vuotta sitten Muurimäki oli Pariisin muotiviikkojen showroomissa omalla vaatemerkillään. Samalla osastolla oli korsetti-iltapukuja, korkokenkiä ja narusandaaleja – miehille.

– Minulla kesti päivän, ennen kuin tajusin, että siellä oli esillä miesten muotia. Nuoret brittiläiset suunnittelijat olivat tehneet todella avantgardistisia asuja.

Muurimäen mukaan maailmalla suunnitellaan paljon rohkeammin kuin meillä.

– Siellä on Harry Styles -tyylisiä miehisiä tai miehekkäitä esikuvia, jotka pukeutuvat todella sukupuolineutraalisti tai jopa naisellisiin vaatteisiin ja mekkoihin.

Meillä ei olla aivan niin pitkällä. Kun Muurimäki teki Turon miesten pukujen mallistoon hienovaraisia muutoksia, pyöristi normaalisti kulmikkaan takin reunan, valitsi sävyn, joka ei ollut se, jota myydään eniten Suomen Sokoksissa, reaktio oli: ”Oletko varma? Tämä on todella erikoista”.

Pinkki frakki kohautti Linnan juhlissa

Viime vuoden Linnan juhlissa tanssija Atte Kilpisellä oli yllään Teemu Muurimäen suunnittelema pinkki frakki. Se nousi otsikoihin.

Muurimäki oli lähtenyt rikkomaan jäykkää etikettiä tyylillä. Ajatuksena oli tehdä juhlavin miesten puku, frakki, ja muuttaa siitä vain yksi elementti: väri.

Avaa kuvien katselu Viime vuonna Teemu Muurimäki kohautti Linnan juhlien pinkillä frakilla. Tänä vuonna hän oli luomassa Euroviisuedustaja Käärijän bolero-ilmiötä. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

– Media uutisoi raflaavasti, että: ”Hirvittävä etikettivirhe”. Sosiaalisessa mediassa suomalaiset kuitenkin kommentoivat, että ihan mahtavaa.

Samaan aikaan, kun Kilpinen kohautti pinkillä frakilla, paikalla oli myös toinen Muurimäen suunnittelema asu. Se oli Jaana Pelkosen yllä.

– Linnassa oli kaksi minun pukuani. Toinen miehellä ja toinen naisella. Molemmilla oli pinkkiä päästä varpaisiin, mutta miehen katsottiin rikkovan etikettiä ja naisen puku oli täysin hyväksyttävä, Muurimäki ihmettelee.

Avaa kuvien katselu Muurimäen suunnittelemat asut ovat tuttu näky Linnan juhlissa. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Muurimäki ajattelee, että nainen voisi huoletta pukeutua Linnan juhlissa miesten frakkiin, mutta iltapukua miehen yllä ei hyväksyttäisi – vielä.

– Tämä on sellainen polku, että jos nyt miesten frakkia rikotaan värillä, olen varma, että parin vuoden päästä siellä on jo joku mies laskeutuvassa silkki-iltapuvussa tai korsettipuvussa.

Miten luoda hitti?

Uuden musiikin kilpailun (UMK) pukujen suunnittelussa Muurimäki kokee löytäneensä itsestään uusia puolia. Kilpailijoiden asut syntyivät tiimissä, jossa olivat mukana myös stylisti Vesa Silver ja Ylen pukusuunnittelija Elina Lario.

Käärijän vihreästä kaalimato-bolerosta kasvoi ilmiö, joka alkoi elää omaa elämäänsä. Se katosi kertaalleen, löytyi, nostettiin jäähallin kattoon ja innosti ihmiset käsitöiden pariin.

Avaa kuvien katselu Teemu Muurimäki kuuluu tiimiin, joka suunnitteli Käärijän ikonisen boleron. – Euroviisut on ideaali mielikuvitusmaailma. Kaikki saavat olla, mitä ovat, värikkäästi, rohkeasti ja röyhkeästi. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Suunnitellessa ei koskaan tiedä, milloin syntyy hitti. Muurimäki kertoo vääntäneensä usein kättä myyntiraportteja analysoivien talousihmisten kanssa siitä, mikä on menestyksen yhtälö: onko se tietty väri, materiaali tai malli.

– Hittiä ei tule tietyistä elementeistä. On suunnittelun ytimessä, että synnyttää ennenäkemättömän yhtälön, että siinä on joku henki, joka säväyttää tai koskettaa.

Käärijän tapauksessa kaikki elementit osuivat kohdilleen, ja se tuntuu Muurimäestä hienolta.

Samalla suunnittelija korostaa, että vihreän boleron tapauksessa ilmiötä ei olisi ilman ”valovoimaista ja valloittavaa” Käärijää.

Avaa kuvien katselu Muurimäki veikkaa, että tänä vuonna yleisössä nähdään lukuisia neonvihreitä boleroita sekä Ruotsin Loreenin tavaramerkkiä, näyttäviä kynsiä. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Suunnittelija on vielä kahden vaiheilla, miten hän aikoo viisunsa katsoa. Ystävät ovat kutsuneet mökille. Sinne on menossa iso joukko ihmisiä.

– Aina, kun tv:ssä on ohjelmia, joissa on omia juttujani, katson ne yleensä yksin kotona. Haluan keskittyä, enkä kestä selkään taputuksia. Ehkä sitä voisi tällä kertaa kuitenkin mennä, Muurimäki aprikoi.

Ja mikä on mennessä, kun tulosveikkauksetkin ovat jo valmiina:

– Käärijä tietenkin voittaa. Täytyy henkeen ja vereen uskoa meidän Jereen.

Avaa kuvien katselu – Minulle on mysteeri, miksi ihmisten ei anneta olla ja pukeutua, miten he haluavat. Loppukädessä ajattelen yksinkertaisesti, että se on vain vaate, Teemu Muurimäki sanoo. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

