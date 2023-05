Sairaanhoitajat kertovat, millaista on työskennellä päivystyksessä: ”Ei tämä ole mikään hotelli”

Ennen kuin heittäydyt päivystyshoitajan arkeen, Emilia Pakkala kertoo, mistä Päiväni päivystyksessä -interaktiivisessa podcastissa on oikein kyse ja miten homma toimii. Video: Paulus Markkula / Yle

Interaktiivinen podcast Päiväni päivystyksessä on toteutettu päivystyksessä työskentelevien sairaanhoitajien kokemusten pohjalta. Klikkaa itsesi päivystysovien sisään ja aloita työvuorosi hoitajana.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Moni päivystyksessä työskentelevä sairaanhoitaja kokee paljon paineita päivittäisessä työssään.

Tämä kävi ilmi, kun kysyimme yliopistollisten sairaaloiden päivystyksessä työskentelevien sairaanhoitajien kokemuksia. Saimme vastauksia Helsingin, Tampereen ja Oulun yliopistollisista sairaaloista. Kuopion yliopistollinen sairaala kieltäytyi välittämästä kysymyksiä päivystyksen sairaanhoitajille.

Näiden kokemusten sekä neljän sairaanhoitaja-haastattelun pohjalta Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnassa toteutettiin interaktiivinen podcast Päiväni päivystyksessä, jonka kautta hypätään päivystyksessä työskentelevän sairaanhoitajan kiireiseen arkeen yhden työvuoron ajaksi.

Käyttäjä pääsee osallistumaan tarinan kulkuun ja jokainen tehty valinta ohjaa tarinaa yksilölliseksi. Eri valintojen yhdistelmä johtaa eri lopputuloksiin.

Päiväsi päivystyksessä kestää noin kymmenen minuuttia. Kun työpäiväsi on ohi, voit ladata sinulle räätälöidyn tuloskortin ja jakaa sen sosiaalisessa mediassa.

Klikkaa ovea, ja aloita työvuoro!

Jäitkö miettimään, miten eri valinnat olisivat vaikuttaneet lopputulokseen? Aloita työpäiväsi uudelleen ja kokeile.

Ruuhkia, kiirettä ja priorisointia

Päiväni päivystyksessä -interaktiivinen podcast luotiin, sillä päivystysruuhkat puhuttavat hoitoalalla jatkuvasti.

Jutussa käytetyt sitaatit ovat poimintoja päivystyksen sairaanhoitajilta saaduista vastauksista. Sitaattien sanojien henkilöllisyydet ovat Ylen tiedossa.

”Olemme miettineet, että joku varmaan joskus kuolee sinne aulaan, kun sinne ei keretä mennä.

Viime vuoden lopulla uutisoitiin siitä, kuinka päivystyksissä ympäri Suomen on jopa kaoottisen vaikeaa. Helsingin ja Uudenmaan päivystykset olivat jopa lähellä täydellistä pysähtymistä. Ruuhka johtuu usein siitä, että monet potilaista eivät tutkimusten ja päivystyksessä annetun hoidon jälkeen pääse jatkohoitoon.

”Viimeisen puolen vuoden aikana olen hokenut töissä jatkuvasti, että §@#& mitä paskaa.

”On ihmisiä, joille mikään ei riitä. Ei päivystys ole mikään hotelli.

Päivystyksen sairaanhoitajat joutuvat priorisoimaan jatkuvasti, lisäksi vastuu potilaista on valtava.

Yksi interaktiivista podcastia varten haastatelluista päivystyksen sairaanhoitajista on Essi Rajala, joka työskentelee Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Myös hän kertoo, että työ on vastuullista: valintoja tehdään jatkuvasti ja aivoja on käytettävä koko ajan.

– Pienikin virhe voi olla kohtalokas esimerkiksi lääkkeen annossa, Rajala kertoo.

Rajala kuitenkin korostaa työporukan merkitystä ja sitä, että päiviin mahtuu myös huumoria. Tätäkin puolta on pyritty tuomaan interaktiiviseen podcastiin.

”Välillä on turhautumista ja riittämättömyyden tunnetta, mutta kyllä naurua ja iloakin on paljon. Essi Rajala, sairaanhoitaja, Oys päivystys

Päiväni päivystyksessä -interaktiivisen podcastin tapahtumat ovat käsikirjoitettu sairaanhoitajilta saatujen vastausten pohjalta.

Nyt joudut muun muassa pohtimaan, kenen hätä on suurempi kuin toisen ja käytkö vessassa silläkin uhalla, että potilasturvallisuus vaarantuu.