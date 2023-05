Korkojen nousu on lisännyt yhteydenottoja pankkeihin, mutta lainajärjestelyjä on toistaiseksi tehty vähemmän kuin korona-aikana

Euroopan keskuspankin ohjauskoron nostaminen vaikuttaa myös suomalaisten asuntolainoihin. ”Velalla on hinta”, muistuttaa Finanssiala ry:n johtaja.

Pohjalaispankeista kerrotaan, että asiakasneuvonta on lisääntynyt. Kaikki eivät saa erillistä ilmoitusta korkojen nostosta.

Euroopan keskuspankki (EKP) nosti tänään torstaina ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä.

Ohjauskoron nostaminen heijastuu suomalaisten yleisimpään asuntolainojen viitekorkoon eli 12 kuukauden euriboriin.

Lisää: Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoja 0,25 prosenttiyksikköä

Sekä Danske Bankista että Seinäjoen OmaSp:stä kerrotaan, että kyselyjä lainakoroista on tullut.

Pankeissa asiakasneuvontaa on annettu aikaisempaa enemmän, mutta suuria muutoksia esimerkiksi lainanlyhennyksiin ei ole vielä tehty.

Yksi syy on se, että työllisyystilanne on pysynyt hyvänä.

Koronavuosina lainoihin haettiin enemmän muutoksia, tietää Finanssiala ry:n johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila.

– Meillekin on kantautunut tietoa, että pankkeihin on oltu enemmän yhteydessä, mutta verrattuna koronakevääseen 2020 lyhennysvapaita ja muita on haettu vähemmän. Aika vähän vielä näkyy pankeissa, että asiakkailla olisi ongelmia, Mattila sanoo.

Lisää: Tutki Ylen laskurilla, miten korkojen nousu vaikuttaa asuntolainaasi

”Nyt kannattaa varautua”

Johtaja, pääekonomisti Veli-Matti Mattila muistuttaa, että asiakkaan kannattaa seurata korkojen nousua.

Lainasopimuksista esimerkiksi kannattaa tarkistaa, ilmoittaako pankki erikseen korkojen noususta. Kaikille erillista ilmoitusta ei tule.

– Tämäntyyppiset ehdot on käyty läpi, miten niistä informoidaan ja mikä on asiakkaan velvollisuus ottaa asiasta selvää. Me emme näistä ohjeista, ja kukin pankki päättää menettelytavoistaan, Mattila sanoo.

Lainasopimuksesta ilmenevät korkojen tarkistuspäivät ja kuinka paljon ne vaikuttavat kuukausieriin. Toistaiseksi matalat korot ovat takanapäin.

– Aina kannattaa varautua, sillä korkoihin tulee laina-aikana muutoksia. Nyt olemme palanneet normaaliin tilanteeseen ja velalla on hinta, niin kuin terveessä taloudessa pitääkin olla, Mattila sanoo.

Finanssiala ry:n Mattila muistuttaa, että uusien lainojen kanssa kannattaa olla tarkkana ja miettiä omaa maksukykyään.

Takana on seitsemän vuotta matalien korkojen aikaa, ja se on muodostunut joillekin normaalitilaksi. Tämä saattaa nyt asuntovelallisia nyt hämmentää.

Mattila kehottaa asiakkaita olemaan yhteydessä omaan pankkiinsa, jos tarvetta tulee.

– Lainavapaita kuukausia voi käyttää tilapäisissä tilanteissa, mutta jos tilanne muuttuu vakavammaksi, yhteydenotto omaan oman pankkiin on erittäin tärkeää. Tämän jälkeen voidaan katsoa, onko tarvetta muuttaa maksuohjelmaa laajemmin, Mattila sanoo.