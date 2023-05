Suomi sai nootin Venäjän konsulaatin ilkivallasta Ahvenanmaalla – maaneuvos: ”Olen pahoillani tapauksesta”

Suomen ulkoministeriö ja Ahvenanmaan maaneuvos Veronica Thörnroos pitävät Maarianhaminassa tapahtunutta Venäjän konsulaattiin kohdistunutta ilkivaltaa valitettavana tapauksena.

Ulkoministeriö vahvistaa Ylelle, että Suomi on saanut siitä nootin Venäjältä.

– Nootti on tällaisessa tapauksessa normaali diplomatian viestintätapa. Yhteydenotossaan Venäjän suurlähetystö informoi Maarianhaminan konsulaattiin kohdistuneesta ilkivallasta ja pyytää Suomen viranomaisia ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin, kerrotaan ulkoministeriön viestinnästä sähköpostitse.

Poliisi kertoi torstaina, että Venäjän konsulaattiin oli kohdistunut vappuaattona ilkivaltaa Maarianhaminassa. Rakennusta päin oli heitetty olutpullo ja lisäksi postilaatikkoa oli vaurioitettu.

– Olen pahoillani tapauksesta. Koskaan ei saisi tuhota toisen omaisuutta, toteaa Ahvenanmaan maaneuvos Thörnroos Ylelle.

Thörnroos muistuttaa, että koska tapaus ei kuulu Ahvenanmaan itsehallinnon vastuualueelle, niin enempää maakuntahallitus ei asiaa kommentoi.

Poliisi selvittää tapausta

Venäjä otti ilkivallan vakavasti. Venäjän ulkoministeriön tiedottajan mukaan tontille heitettiin ”räjähtävä äänilaite”. Poliisin mukaan kyse on kuitenkin päähänpistosta, jota selvitetään.

– Tapaus on valitettava ja ulkoministeriö suhtautuu vakavasti diplomaattisiin ja konsuliedustustoihin kohdistuvaan ilkivaltaan, kerrotaan ulkoministeriöstä.

Ahvenanmaalla juuri perustetun reserviläisyhdistyksen, Ålands Reservister -yhdistyksen puheenjohtaja Jonas Back uskoo, että ilkivalta liittyy todennäköisesti Ukrainassa käynnissä olevaan Venäjän hyökkäyssotaan.

– Kaikki pitävät Venäjän terroria Ukrainassa inhottavana, mutta ilkivalta konsulaattia vastaan Maarianhaminassa ei ole oikea ratkaisu. Suomi vastaa konsulaatin turvallisuudesta ja niin kauan, kun se sijaitsee Ahvenanmaalla, on noudetattava voimassa olevia sääntöjä.

Ahvenanmaan poliisi on kertonut, että sillä on epäilys mahdollisesta tekijästä, mutta tätä ei ole vielä tunnistettu. Rikosilmoitus tapahtumista on tehty vahingontekona.

Konsulaatin edessä on osoitettu mieltä jo yli 400 kertaa Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jälkeen. Maaneuvos Thörnroos ei halua spekuloida sitä, kuinka yllättävää ilkivalta loppujen lopuksi oli.

– Poliisi hoitaa konsulaatin vartioinnin ja päättää resursseista.