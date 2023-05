Kuvat paikalta: Urjalassa suuri rakennuspalo, tyhjä koulu tulessa

Sammutustöihin on hälytetty Pirkanmaan pelastuslaitokselta yli 20 yksikköä. Rakennus on ollut viime vuodet tyhjillään.

Etelä-Pirkanmaalla Urjalassa palaa tyhjillään olevat vanhat käytöstä poistetut kotitalouskoulun rakennukset.

Pirkanmaan pelastuslaitos sai hälytyksen Urjalaan suuresta rakennuspalosta. Hälytys Astalantielle tuli kello 13.38 aikaan.

Pelastuslaitoksen ehdittyä paikalle olivat kaksi puurakenteista kiinteistöä jo täydenpalonvaiheessa ja palo on osittain levinnyt myös maastoon.

Pelastuslaitoksella ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa mahdollisista henkilövahingoista. Aineellisten vahinkojen suuruutta ei voi vielä arvioida.

Palavien rakennuksien sammuttamisessa tulee pelastuslaitoksen arvioin mukaan menemään aikaa useita tunteja ja raivaukseen tarvitaan myös koneellista apua.

Maastopalo on saatu rajattua.

Sisä-Suomen poliisin yleisjohtaja, komisario Mikko Martikainen kertoo, että palon syttymissyystä ei ole vielä mitään käsitystä.

Martikaisen mukaan poliisipartio on paikalla ja raunioiden palonsyyntutkinta alkaa, kunhan ne ovat tarpeeksi viilentyneet.

Pirkanmaalla on palanut viime aikoina paljon asumattomia rakennuksia.

Palosta ei aiheutunut isoa savuhaittaa ympäristölle. Sammutusvesiä saattaa jossain määrin virrata maastossa oleviin lähiojiin.

Sammutus- ja pelastustöihin osallistui alkuvaiheessa noin 20 pelastusyksikköä. Nyt paikalla on noin 15 yksikköä.

Sisä-Suomen poliisi tutkii palon syttymissyytä.

Urjalan kunnan sivistysjohtaja Juha Salo kertoo, että kyseinen rakennus on ollut ainakin viisi vuotta tyhjillään.

Paikalla on aikanaan toiminut poikien kotitalouskoulu, jossa on tehty puu- ja metallitöitä. Sen jälkeen rakennuksessa on ollut muun muassa leirikeskustoimintaa. Viime vuosina toiminta on ollut satunnaista.

Kunta ei omista rakennusta.

