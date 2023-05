Joku huomasi ylöjärveläisen Alex Ciriacon jalkapallotaidot yleisöstä käsin – sitten tuli kutsu Dominikaanisen tasavallan maajoukkueeseen

Ilveksen kakkosjoukkuetta edustava Alex Ciriaco, 19, on Dominikaanisen tasavallan alle 20-vuotiaiden MM-kisajoukkueen ainoa pelaaja, joka ei ole ammattilainen.

Murtautuminen Ilveksen jalkapallojoukkueesta Suomen juniorimaajoukkueisiin ei ole tavatonta. Valituksi tuleminen Dominikaanisen tasavallan alle 20-vuotiaiden MM-kisajoukkueeseen on jo täysin eri asia.

Näin kuitenkin kävi ylöjärveläiselle Alex Ciriacolle. Ylöjärven Ilveksen kasvatti nähdään tositoimissa 21. toukokuuta, kun Dominikaaninen tasavalta kohtaa Argentiinassa järjestettävissä kisoissa avausottelussaan Nigerian.

– Pitää näyttää, että on tosi itsevarma, mennä sydämellä ja pistää itsensä likoon, Ciriaco kertoo asenteestaan.

Alex Ciriacolla on myös Dominikaanisen tasavallan kansalaisuus. Hänen isänsä on kotoisin maasta.

Alex Ciriaco kiittelee Tampereen Sammon keskuslukion joustamista opintojen suhteen. Sen ansioista hän voi keskittyä pelaajana kehittymiseen.

Vielä tänään keskiviikkona Ciriaco osallistui normaalisti oppitunneille Sammon keskuslukiossa. Huomenna hän matkustaa Dominikaaniseen tasavaltaan valmistautumaan tiukkaan kisarupeamaan.

Pari viikkoa sitten kivenkovaa Brasilian joukkuetta vastaan täydet 90 minuuttia harjoitusottelussa uurastanut Ciriaco kertoo, että kansainvälisillä kentillä pelin taso poikkeaa täysin kotimaisesta jalkapallosta.

– Peli on nopeampaa ja pelaajat ovat taitavampia, isompia ja vahvempia, mitä vastaan olen itse tottunut pelaamaan.

Videolla Alex Ciriaco kertaa reittiään Dominikaanisen tasavallan MM-kisajoukkueeseen.

Yllättävä kutsu

Alex Ciriaco teki ensiesiintymisensä Dominikaanisen tasavallan maajoukkueessa viime vuonna. Ilveksen kakkosjoukkueessa pelaavalle 19-vuotiaalle Ciriacolle kutsu maajoukkueeseen tuli yllätyksenä.

– Olin Ilveksen edustusjoukkueen treeneissä ja pelasin myös pari peliä. Sieltä joku löysi minut ja syksyllä olinkin jo pelaamassa Kolumbiaa vastaan, Ciriaco muistelee.

Pääpelaamisen, pelinavauksen ja puolustamisen vahvuuksikseen kentällä luetteleva Ciriaco kertoo olevansa Dominikaanisen tasavallan maajoukkueen ainoa pelaaja, joka ei pelaa jalkapalloa ammatikseen. Hänet on otettu lämpimästi mukaan joukkueeseen.

– Jalkapalloa minäkin pelaan, kuten hekin. Ei siinä mitään, Ciriaco toteaa.

Alex Ciriaco kertoo, että Dominikaanisen tasavallan maajoukkue on lähestynyt aiemmin myös hänen jalkapalloa pelaavaa veljeään.

Jalkapallo ei aina ollut Ciriacon perheen arjen keskiössä. Hänen isänsä oli enemmän kiinnostunut baseballista ja lentopallosta, jotka nauttivat suurta suosiota Dominikaanisessa tasavallassa. Ciriacon äiti ei puolestaan ollut ennen lapsiensa syntymää juuri mukana urheilussa.

Nyt jalkapallo on vienyt perheen mennessään. Ciriacon mukaan hänen äitinsä matkustaa Argentiinaan seuraamaan otteluita paikan päälle.

Tulevat kisat on tilaisuus, jonka Ciriaco aikoo käyttää.

– Totta kai unelma on päästä ulkomaille pelaamaan ammatikseni. Se tulee ajan kanssa. Nyt on tosi hyvä mahdollisuus näyttää taitoja ja päästä eteenpäin uralla. Olen siitä tosi kiitollinen, Ciriaco sanoo.

Helpolla pisteitä ei Dominikaaniselle tasavallalle tule irtoamaan. Samassa lohkossa ovat Nigerian lisäksi jo harjoitusottelussa kertaalleen kohdattu Brasilia sekä Italia.

– Tavoitteena on päästä eteenpäin lohkosta. Tosi vaikeat joukkueet on lohkossa. Minimitavoite on saada yksi voitto ja kolme pistettä, Alex Ciriaco listaa.