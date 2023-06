Ukraina-tukikonserttien tuotoista miljoonasiivu palveluntarjoajille – Avustusjärjestöt vakuuttavat omien kulujensa pysyvän pieninä

Avustusjärjestöjen ja Ylen järjestämien kahden Ukraina-tukikonsertin runsaan kahdeksan miljoonan euron tuotosta noin miljoona euroa päätyi järjestöiltä saatujen tietojen mukaan teknisestä toteutuksesta vastanneelle yritykselle ja sen kumppaneille.

Konsertit järjestettiin vuosien 2022 ja 2023 keväinä. Suomalaiset lahjoittivat keräyksiin ensimmäisen konsertin yhteydessä noin kuusi ja toisen kohdalla runsaat kaksi miljoonaa euroa.

Apua Ukrainaan -konserteilla kerättiin lahjoituksia Venäjän hyökkäyssodasta kärsivien auttamiseen Ukrainan sisällä ja sen naapurimaissa.

Lahjoitusten teknisestä toteutuksesta vastasi espoolainen SecuryCast-yhtiö, joka on avustusjärjestöjen, TV-kanavien ja tuotantoyhtiöiden vakiintunut yhteistyökumppani. Sillä on alallaan vankka asema – nettisivuillansa se kertoo toteuttaneensa lähes kaikki Suomen suurimmat TV-äänestykset kuten The Voice of Finlandin, UMK:n, Idolsin, Tanssii Tähtien Kanssa ja Big Brotherin.

Suomen Punaisen Ristin (SPR) varainhankintajohtajan Sirpa Solehmaisen mukaan ensimmäisen keräyksen suorat keräyskulut olivat noin 740 000 euroa. Sen tarkemmin SPR ei kulujen jakautumista SecuryCastin ja operaattoreiden välillä avaa sopimussyihin vedoten.

Toisen konsertin pääjärjestäjän Suomen World Visionin (SWV) varainhankintajohtajan Hannele Pulliaisen mukaan tämän vuoden kevään konsertissa lahjoitetuista noin 2,2 miljoonasta eurosta suorien keräyskulujen osuus on ollut noin 280 000 euroa.

– Nopealla aikataululla järjestettävissä keräystapahtumissa on luontevaa ottaa tekniseksi toteuttajaksi taho, jolla on pitkäaikaista kokemusta suorien TV-keräysten ja TV-äänestysten teknisestä toteuttamisesta, sanoo SPR:n Solehmainen.

Teknistä toteutusta ei kilpailutettu

Ensimmäinen tukikonserttikeräys toteutettiin SPR:n keräysluvalla ja toinen SWV:n, Pelastakaa Lasten sekä Planin luvilla. Lisäksi mukana olivat Kirkon ulkomaanapu ja Unicef Suomi.

Julkisella sektorilla miljoonan euron kokoluokan hankinnat kuuluu kilpailuttaa, mutta kansalaisyhteiskunta toimii julkisen ja yksityisen sektorien välimaastossa taloudellisesti itsenäisesti. SPR:n varainhankintajohtajan Sirpa Solehmaisen mukaan ainakaan ensimmäisen konsertin teknistä toteutusta ei kilpailutettu.

Yle järjesti molemmat Ukraina-konsertit omasta tapahtumabudjetistaan.

Ylen tapahtumapäällikön Jyri Kataja-Rahkon mukaan Yle maksoi muun muassa esiintyjien palkkiot, jotka olivat kullekin noin 600–700 euroa. Yksittäisen tuotantojensa kokonaisbudjetteja Yle ei Kataja-Rahkon mukaan sopimusteknisistä syistä julkista.

Keräyksiin lahjoitetuista varoista taloon ei hänen mukaansa päätynyt senttiäkään.

Yle pyysi SecuryCastin toimitusjohtajalta Kimmo Makkoselta Ukraina-tukikonsertteihin liittyen haastattelua, johon tämä ei suostunut.

Makkonen vastasi Ylelle sähköpostitse ja kehotti tiedustelemaan keräysten kuluista mukana olleilta järjestöiltä.

En näe haastattelussa sen enempää arvoa kuin vastauksessani esitin. Kimmo Makkonen

Viesteissään Makkonen kertoi yhtiönsä perustaneen Ukraina-konsertteja varten palvelunsa, kytkennät ja muut valmistavat työt ilman erillistä veloitusta eli pro bono. Samoin oli hänen mukaansa päivystysten, kuukausiveloitusten ja muiden TV-ohjelmien tuotannon kulujen laita. Lisäksi hän mainitsi yrityksensä lahjoittaneen laskutuspalkkioistaan Ukraina-keräyksen toteuttaneille järjestöille 44 000 euroa.

– En näe haastattelussa sen enempää arvoa kuin vastauksessani esitin, Makkonen lisäsi.

Yleisö saattoi lahjoittaa rahaa keräyksiin Visma Payllä, MobilePayllä, pankkisiirtoina, tekstiviesteinä ja puhelimitse.

Miljoonat sodasta kärsivät saaneet apua

Yle pyrki selvittämään myös laajemmin Ukrainaan päätyvän hyväntekeväisyyden hintalappuja. Selvää kuvaa siitä, minkä suuruinen osa tarkkaan ottaen esimerkiksi Ukraina-konserttien tuotoista on materialisoitunut avuksi, on vaikea saada.

Kokonaiskuva kuitenkin on, että sekä avun tarve että auttamishalu ovat olleet valtavia, ja ukrainalaisten hätään on myös pystytty vastaamaan. Globaalit avustusjärjestöt, joille myös monet suomalaiset järjestöt keräysvarojansa siirtävät, kertovat auttaneensa miljoonia Venäjän hyökkäyksen uhreja.

Ukrainaan on toimitettu muun muassa ruokaa, väliaikaista majoitusta, käteisapua tai tukiseteleitä, hygieniatarvikkeita sekä erilaisia terveydenhuollon palveluita. Vastaavaa apua on toimitettu myös Ukrainan lähialueen maihin sotaa paenneille, kuten Moldovaan, Puolaan, Romaniaan ja Liettuaan.

Arviot järjestöjen omista hallinnollisista ja muista kuluista vaihtelevat. Yle kysyi asiasta Ukraina-konsertteja järjestämässä olleilta järjestöiltä. Jokainen vakuutti, että etenkin Ukrainan kohdalla kulut on pidetty pieninä, muutamassa prosentissa.

– Tilikaudella 2022 Ukrainaan toimitetun humanitaarisen avun keräyskulut jäävät noin viiteen prosenttiin, kertoi muun muassa SWV:n varainhankintajohtaja Hannele Pulliainen.

Yleisesti ottaen avustusjärjestöjen varainkeruun kulut voivat tilinpäätösten perusteella nousta huomattavastikin suuremmiksi. Esimerkiksi SWN:n viime tilikauden tilinpäätöksessä varainhankinnan kulut olivat noin 2,6 miljoonaa euroa kaikkiaan noin 6,2 miljoonaa euron tuotoista.

– Keräyskulut vaihtelevat hieman aina kohteen ja tilanteen mukaan. Etenkin Ukrainan kohdalla ihmisten halu lahjoittaa on ollut ennennäkemättömän suurta, ja olemme saaneet esimerkiksi näkyvyyttä ilman kuluja eri alustoilla, Pulliainen perusteli Ukraina-kulujen pienuutta.

SPR puolestaan raportoi toissa tilikauden varainhankinnan kulujen olleen noin viidennes tuotoista. Järjestön omien sääntöjen mukaan katastrofirahaston kulut eivät saa nousta 20:tä prosenttia suuremmiksi, kertoo varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.

Samalla hän vakuuttaa Ukraina-keräysten kulujen olevan selvästi pienemmät.

Avaa kuvien katselu Ihmiset jonottavat ruoka-apua Ukrainan Mykolajivissa. Kuva: Hannibal Hanschke / EPA

Kulujen kohtuullisuudelle ei viitearvoa

Avustusjärjestöjen saamien lahjoitusvarojen käyttöä valvoo Suomessa Poliisihallitus. Se kertoo tarvittaessa puuttuvansa myös keräyskuluihin, jos ne nousevat kohtuuttomiksi.

Kysyttäessä, kuinka suuret kulut olisivat kohtuuttomia, Poliisihallituksen Arpajaishallinnon ylitarkastaja Tiina Långström kertoo, ettei voi antaa minkäänlaista viitearvoa.

– Arviointi on tapauskohtaista. Tämä johtuu muun muassa siitä, että rahankeräyksen järjestäjät ovat keskenään melko erilaisia, ja esimerkiksi sillä on merkitystä järjestämiskulujen kannalta, onko toiminta verkossa tapahtuvaa vai käytetäänkö painotuotteita, Långström vastaa.

Transparency vaatii avustusjärjestöiltä läpinäkyvyyttä

Julkisten varojen käyttöä monitoroivan kansalaisjärjestön edustaja huomauttaa, että myös medialla on merkityksensä lahjoituksina annettujen varojen seurannassa.

Yle haastatteli avustusjärjestöjen toiminnasta kansainvälisen kansalaislaisjärjestön Transparency Internationalin linjajohtajaa Ravi Prasadia. Hänen mukaansa toimittajat ovat avainasemassa lahjoitusvarojen käytön valvonnassa.

Prasad ei ottanut kantaa Suomessa järjestettyihin Ukraina-keräyksiin, mutta korostaa, että hyväntekeväisyysorganisaatioilta on edellytettävä samanlaista avoimuutta kuin hallituksiltakin.

– Kaikkien tahojen, jotka keräävät rahaa joko verojen tai lahjoitusten kautta, tulee olla läpinäkyviä varojen käytössään ja tilivelvollisia lahjoittajille, Prasad sanoo.

Prasadin mukaan avustusjärjestöjen keräysvarat on luotettu järjestöjen haltuun, minkä vuoksi niiden tulisi asettaa kaikkien saataville tiedot siitä, mihin ne on käytetty.

Kaikkien tahojen tulee olla läpinäkyviä. Ravi Prasad

Näin Suomessa näyttää ainakin pääosin tapahtuvankin, joskaan muiksi kuluiksi merkittyjä menoja ei ole tilinpäätöksissä eritelty. Avustusjärjestöt vaikuttavat tottuneen toimimaan lahjoitusvarojen osalta etupäässä sisäiseen valvontaansa nojaten, sillä ulkopuolisen toimittajan kyselyt kuluista tuntuivat hämmentävän monia niiden edustajia.

Järjestöiltä saamiensa vastausten tueksi Yle esimerkiksi pyysi nähtäväkseen muutamia tositteita suoritetuista lahjoitusvarojen siirroista. Tähän ei Ukraina-tukikonsertteja järjestäneiltä tahoilta löytynyt haluja.

Esimerkiksi Pelastakaa Lapset -kansalaisjärjestön viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto kirjoitti, ettei toimintaa ole mielekästä validoida yksittäisiin kuitteihin pohjaten.

– Järjestömme toiminta on tarkoin, useilla tasoilla ja niin sisäisten kuin ulkopuolisten tahojen toimesta säädeltyä ja valvottua, tositteita jaamme vain tämän prosessin relevanteille tahoille, Kuusisto totesi.