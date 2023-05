Miehet puivat keskenään puolustuspolitiikkaa – tällainen joukko neuvottelee Suomelle uutta hallitusohjelmaa

Neuvottelijapaikoista 63 prosenttia on miehillä. Miesten osuus on suurempi kuin nykyisessä eduskunnassa, missä miehiä on 54 prosenttia.

Hallitusneuvotteluiden alkutaival on näyttänyt tuuliselta, ja keskustelua on käyty muun muassa neuvottelijoiden soveliaasta some-viestinnästä. Mutta millainen joukko hallitusohjelmaa oikein sorvaa?

Hallitusneuvotteluiden toinen viikko on käynnissä. Kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja RKP yrittävät löytää yhteisen linjan siitä, miten Suomea pitäisi luotsata seuraavat neljä vuotta.

Neuvotteluita käydään parhaillaan Säätytalolla ja sen liepeillä yli 200 neuvottelijan voimin. Hallitusneuvotteluita johtavan kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon (kok.) mukaan neuvottelupöytiin on pyritty saamaan parasta mahdollista asiantuntemusta.

Mutta ketkä hallitusohjelmasta oikein neuvottelevat?

Kahdeksaa niin sanottua reformipöytää ja niiden 18:aa alajaostoa luotsaa yhteensä 24 puheenjohtajaa.

Puheenjohtajista kahdella on tuplapesti. Kokoomuksen Arto Satonen (kok.) ja Elina Valtonen (kok.) johtavat sekä reformipöytää että sen alajaostoa.

Satosen vetovastuulla on Hyvinvointi syntyy työstä -reformipöytä ja työlainsäädäntöä käsittelevä alajaosto. Valtonen taas vastaa Kansainvälinen ja aktiivinen Nato-Suomi -reformiryhmän ja sen EU-politiikkaan keskittyvän alajaoston johtamisesta.

Puheenjohtajien joukossa on niin politiikan konkareita kuin tuoreempiakin kasvoja. Puheenjohtajien joukkoon mahtuu myös eduskunnasta tippuneita ja eläköityneitä kansanedustajia. Ja onpa yhden jaoston johdossa on entinen virkamieskin.

Puheenjohtajien syntymävuosien keskiarvo on 1975, mutta se ei kerro koko totuutta puheenjohtajien ikäjakaumasta.

Puheenjohtajista 11 on syntynyt joko 1980- tai 1990-luvulla. Nuorin heistä on vuonna 1990 syntynyt kokoomuksen Matias Marttinen (kok.). Marttinen on toisen kauden kansanedustaja. Ennen kansanedustajan tehtäviä hän on toiminut valtiovarainministerin talouspoliittisena erityisavustajana. Marttinen johtaa Kestävä julkinen talous -reformipöytää.

Muita alle 40-vuotiaita puheenjohtajia ovat muun muassa vuonna 1989 syntyneet perussuomalaiset Sebastian Tynkkynen (ps.) ja Jenna Simula (ps.). Tynkkynen johtaa viestinnän ja digitalisaation alajaostoa ja Simula maa- ja metsätalouden alajaostoa.

Puheenjohtajista iäkkäin on perussuomalaisten eläköitynyt kansanedustaja Toimi Kankaanniemi. Kankaanniemi on syntynyt vuonna 1950. Puheenjohtajista yhdeksän on syntynyt 1950- ja 1960-luvuilla.

Ennen eläköitymistään Kankaanniemi ehti toimia kansanedustajana yhteensä kahdeksan kautta. Hän on toiminut myös erilaisissa luottamustehtävissä kunnanvaltuustoissa ja Kuntaliiton hallituksessa. Kankaanniemi johtaa Valtion aluehallinto, kunnat ja kaupungit -alajaostoa.

Pöytien ja niiden alajaostojen puheenjohtajapaikoista 11 on naisilla ja 15 miehillä. Naisten osuus paikosta on siis 42 prosenttia, mikä on melko lähellä eduskunnan sukupuolijakaumaa. Eduskunnassa naisia on 46 prosenttia.

Sukupuolijakauma on vielä tasaisempi kahdeksan pääpöydän puheenjohtajissa. Heistä tasan puolet on miehiä ja puolet naisia.

Ero on kuitenkin suuri, kun tarkastelemme, miten paikat jakautuvat naisten ja miesten kesken yksittäisissä pöydissä.

Osassa jaostoissa on vain miehiä

Neuvotteluja käydään yleensä maanantaista lauantaihin, aina aamuvarhaisesta iltapäivään. Pöydät kokoontuvat pääsääntöisesti Säätytalolla, mutta kokouksiin käytetään myös lähellä sijaitsevia, valtion käytössä olevia muita rakennuksia. Neuvottelijoiden joukko on mittava: heitä on parisen sataa (siirryt toiseen palveluun).

Pöytien paikoista 169 täyttää mies ja 99 nainen. Osa neuvottelijoista istuu useammassa kuin yhdessä ryhmässä.

Hallitusneuvotteluita käydään monessa alajaostossa vain miesten kesken.

Niin puolustuspolitiikan kuin hybridiuhkien ja kyberturvallisuuden alajaostoihin ei kuulu yhtään naista.

Miehet ovat vallalla myös talouspöydissä. Esimerkiksi Kestävä julkinen talous -reformipöydässä on vain kaksi naista ja 12 miestä. Verotus-alajaoston yhdeksästä neuvottelijasta vain yksi on nainen.

Naisvaltaisin pääpöytä on Toimiva ja kestävä hyvinvointiyhteiskunta. Tämän pöydän tontille kuuluu muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluiden alajaosto. Pöydän ja sen alajaoston neuvottelijoista kaksi kolmasosaa on naisia.

Hallitusneuvotteluja käydään maanantaista lauantaihin niin kauan kuin tarve vaatii. Hallituksen muodostamista on povattu hankalaksi. Neuvotteluita johtavan Petteri Orpon (kok.) tavoite on, että Suomella on uusi hallitus viimeistään kesäkuussa.

Näin hallitus muodostetaan Avaa Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ilmoitti hallitustunnusteluiden päätteeksi torstaina 27.4. aloittavansa hallitusneuvottelut perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja RKP:n kanssa.

ilmoitti hallitustunnusteluiden päätteeksi torstaina 27.4. aloittavansa hallitusneuvottelut perussuomalaisten, kristillisdemokraattien ja RKP:n kanssa. Neuvotteluita käydään yhteensä yhdessätoista pääpöydässä. Näistä kahdeksan on niin sanottuja reformipöytiä, ja niiden alaisuudessa toimii vielä erillisiä alajaostoja.

Hallitusohjelman lisäksi hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden pitää sopia ministerisalkuista ja niiden jaosta.

Hallitusneuvotteluiden keskimääräinen kesto nykyään on 35 vuorokautta.

Jos yhteistä säveltä ei löydy, neuvottelut voivat kariutua. Viime kädessä jopa hallitustunnustelija voi mennä vaihtoon ja prosessi voi alkaa kokonaan alusta.

SDP:n puheenjohtaja Sanna Marinin (sd.) hallitus jatkaa toimitusministeristönä, kunnes uusi hallitus on nimitetty.

Pitäisikö kaikkien sukupuolten olla tasapuolisesti edustettuina hallitusneuvotteluissa? Voit keskustella aiheesta torstaihin 11. toukokuuta kello 23.00:een saakka.