Sirpaloituneen VKK:n johtaja Ano Turtiainen uskoi vaalivoittoon – nyt hän sanoo Nasan valehtelevan maapallon pyöreydestä ja vaalituloksesta

Ennen eduskuntavaaleja väistyvä kansanedustaja, Valta kuuluu kansalle -puolueen puheenjohtaja Ano Turtiainen ynnäili yhteen saamiaan yhteydenottoja ja kantaansa ilmoittamattomien määrää kannatuskyselyissä.

Turtiainen tuli siihen tulokseen, että VKK:n on täysin mahdollista olla 40 kansanedustajalla Suomen isoin puolue.

Kyse oli varovaisestikin arvioituna hyvin optimistisesta arviosta. Mielipidekyselyissä VKK:n suosio oli niin vähäistä, että se oli muiden 15 pienpuolueen joukossa, joiden yhteenlaskettu kannatus oli ennen vaaleja 3,3 prosenttia.

Vaalipäivänä kannatus mitattiin.

Turtiainen jäi kauas eduskuntapaikasta reilun 600 äänen saaliillaan. Äänestäjät olivat hylänneet viime vaaleissa perussuomalaisten ehdokkaana 3 264 ääntä saaneen miehen.

Puolueen muiden ehdokkaiden äänimäärät jäivät vielä vaatimattomammiksi.

Yhteensä puolue sai vajaat 8 500 ääntä koko maassa.

– Yläkerta on suunnitellut tämän homman, puoluesihteeri Marko Hiltunen kuvailee puhelimessa vaalitulosta, viitaten Jumalaan.

Avaa kuvien katselu Puoluesihteeri Marko Hiltunen edustamassa VKK:ta pienpuoluetentissä. Kuva: Petteri Bülow / Yle

Puolue on pahasti sirpaloitunut

Vielä tammikuun aluevaaleissa 2022 VKK repäisi ja sai 1,3 prosentin kannatuksen koko maassa, netoten kymmenen aluevaltuutettua.

Sitten helmikuussa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Turtiainen asettui Venäjän tueksi.

Se ei kelvannut monelle puolueaktiiville.

Maaliskuussa VKK:sta irtaantui oma sirpalepuolueensa, Vapauden liitto. VL:ää johti Ossi Tiihonen, alun perin epäonnistuneen puheenjohtajakampanjan jälkeen VKK:hon perussuomalaisista loikannut poliitikko.

Kuusi kymmenestä VKK:n aluevaltuutetuista loikkasi lopulta uuteen sirpalepuolueeseen.

– Mä en tuota niin ole tämmöistä asiaa ehtinyt kartoittamaan ollenkaan, puoluesihteeri vastaa kysyttäessä, montako aluevaltuutettua puolueella on nyt jäljellä.

Mutta mitä puolueen jäljellä olevat aluevaltuutetut ovat tehneet ja miten heidän työnsä aluevaltuustoissa sujuu, onko puoluesihteeri Hiltunen kommunikoinut heidän kanssaan?

– No ei ole kyllä oikeastaan ollut tarvetta olla yhteydessä, kun ei ollut mitään asiaa, puoluesihteeri vastaa.

Hiltunen nousi puoluesihteeriksi reilut kaksi kuukautta sitten, VKK:n hajaannuttua toisen kerran. Turtiainen järjesti ylimääräisen puoluekokouksen, jossa valittiin uusi hallitus ja puoluesihteeri.

Syy Turtiaisen mukaan oli puolueessa kytevä vallankaappausyritys. Puoluehallituksesta lensi ulos esimerkiksi Ilkka Tiainen, puolueen alkuperäinen perustajajäsen. Tiainen erosi puolueesta sen jälkeen, kun hän oli syyttänyt kokousta laittomaksi.

Tällöin Turtiainen kertoi Ylelle puolueen tulehtuneista väleistä ja hallituksen toimintakyvyttömyydestä.

Poissa toiminnasta on myös Turtiaisen keskusteluyhteys Tiina Keskimäen kanssa, joka yhä toimii aluevaltuustossa VKK:n Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuustoryhmä ryn kautta. Ryhmällä ei ole mitään tekemistä puolueen tai paikallisyhdistyksen kanssa. Keskimäen piti olla myös VKK:n kansanedustajaehdokas, mutta syksyllä Turtiainen ilmoittikin ettei Keskimäki pääse puolueen eduskuntavaaliehdokkaaksi, vaikka hän oli yksi harvoja puolueen jäljellä olevia aluevaltuutettuja.

– Mutta en halua siihen palata, Keskimäki kertoo puhelimessa.

Syyksi välien tulehtumiselle hän mainitsee Turtiaiselle syötetyn disinformaation.

Avaa kuvien katselu Tiina Keskimäki on yksi VKK:n aluevaltuutetuista. Kuva: Yle

Keskimäki kertoo, että ei ole ollut itse nykyisen puoluejohdon kanssa yhteyksissä syksyn jälkeen. Hän kuvailee puolueen tilannetta riitaisaksi julkisuudessa olleidenkin tietojen perusteella, mutta sanoo, ettei ole itse missään vaiheessa loikannut pois. Eduskuntavaaleissa hän oli Suomen kansa ensin -pienpuolueen sitoutumattomana ehdokkaana, Turtiaisen peruttua hänen ehdokkuutensa VKK:ssa.

Puolueen rakenne on erikoinen

Suomalaisessa politiikassa ei ole ihan jokapäiväistä, että valtuutettu ei ole missään tekemisissä puolueensa kanssa eikä puoluesihteeri tiedä, montako aluevaltuutettua heillä on.

VKK:lle erikoisuus on ylpeydenkin aihe, joka erottaa heidät muista puolueista.

– Me ollaan omilla aivoilla ajattelevia, meistä jokainen saa tehdä omat päätöksensä ja kantaa vastuun siitä, puoluesihteeri Hiltunen kuvailee organisaatiota.

Hiltusen mukaan heillä ei ole lainkaan puoluekuria.

VKK:n organisaatio on poikkeuksellinen. Valtaa puolueessa käyttää nelihenkinen puoluehallitus, mutta puolue on rakennettu niin, että siinä on muutama varsinainen jäsen, joilla on äänioikeus. Muille on tarjolla maksullinen tukijäsenyys, johon ei sisälly äänioikeutta.

– En ole tähän asiaan itse asiassa perehtynyt, puoluesihteeri vastaa kysyttäessä ketkä nämä varsinaiset jäsenet ovat.

Puoluesihteeri Hiltunen tarkentaa myöhemmin sähköpostitse, että on itse nykyään varsinainen jäsen ja varsinaisia jäseniä on tällä hetkellä kahdeksan.

Hiltunen korostaa, että itse puolue on vain vaalityötä varten oleva organisaatio, joka ei puutu paikallisyhdistysten toimintaan.

Tukiyhdistyksiä on listattu kymmeniä VKK:n kotisivuilla. Yle lähetti haastattelupyyntöjä niille kaikille, mutta useamman yhdistyksen yhteystietoihin merkityt sähköpostit eivät olleet enää käytössä.

Vain yksi yhdistys vastasi. Hämeenlinnan VKK:sta kerrottiin, että heidän toimintansa on aktiivista ja yhteys puoluejohtoon hyvää ja tiivistä.

VKK keräsi aikanaan yhdessä yössä vaadittavat 5 000 kannattajakorttia. Helsingin Sanomien pitkässä jutussa (siirryt toiseen palveluun) tammikuussa 2022 mainittiin, että puolue kertoi sillä olevan yli 3 000 tukijäsentä.

Nyt puoluesihteeri ei osaa sanoa, montako aktiivista jäsentä on jäljellä.

– No en ole tuota laskenut, Hiltunen sanoo.

Puheenjohtaja vaikenee, paitsi somevideoilla

Ano Turtiainen itse ei ole vastannut Ylelle vaalien jälkeen puhelimitse, viestitse eikä sähköpostitse. Turtiaista on tavoiteltu toistuvasti vastaamaan myös tässä jutussa esille tuotuihin asioihin.

Turtiainen kommentoi kuitenkin 4.5. Youtube-videollaan, että häntä ”ei voisi vähempää kiinnostaa kommentoida asiaa.”

Youtube-kanavaansa Turtiainen kuitenkin päivittää ahkerasti. Siellä hän on povannut Jeesuksen toista tulemista ja maailmanloppua, vaatinut Venäjää ”turvaamaan” Suomen vaalit ja esitellyt ”profetiaa” jonka mukaan Venäjä tulee valtaamaan Itä- ja Pohjois-Suomen, minkä jälkeen Venäjän valtaamilla alueilla järjestettäisiin uudet vaalit.

Jonkin verran hämmennystä puolueaktiiveissa on herättänyt myös Turtiaisen uusi, Raamattuun pohjaava väite että maapallo on litteä ja aurinko kiertää maata.

Puheenjohtaja on myös vaatinut Venäjää puuttumaan Suomen vaaleihin sekä esittänyt törkeitä kommentteja perussuomalaisten naiskansanedustajista.

Törky ei sinänsä ole uutta.

Turtiainen joutui aikanaan jättämään perussuomalaiset törkeän twiitin tähden ja on sen jälkeen haukkunut kansanedustajia monella tavalla. Hän oli eduskunta-aikanaan suoraan uhkaava kollegoilleen.

Näin tutkija näkee VKK:n ja Turtiaisen somesisällön: Avaa Yliopistotutkija Niko Pyrhönen Helsingin yliopistolta näkee, että puolue on Turtiaisen johdolla pikku hiljaa siirtänyt painopisteensä muualle kuin varsinaiseen päivänpolitiikkaan. – Rakennetaan sen tyyppistä kuvaa maailmasta, jota ei voi sovittaa mihinkään, Pyrhönen kommentoi. Vahvat uskonnolliset puheet lopun ajoista ja toisaalta salaliittoteoriat litteästä maasta kuulostavat kulttimaiselta toiminnalta. Pyrhönen vahvistaa, että kulttimaisuus on se suunta mihin Turtiaisen oma toiminta VKK:ta työntää. Toisaalta tutkijasta puolueen toiminta on tällä hetkellä niin sirpaleisen oloista, että ei ole selkeää kuka siellä tekee päätöksiä vai tekeekö käytännön tasolla niitä oikein kukaan. Pyrhönen ei usko, että Turtiaisen uusimpien videoiden sanoman taustalla on mikään syvään harkittu strategia jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. – Tämä menee vähän keittiöpsykologisoinniksi, mutta Turtiainen on luonut sellaista profiilia jo pitemmän aikaa, että hänelle ei kukaan sano että miten hän tekee tai toimii. Se on Pyrhösen mukaan varsin ilmeistä, että ainakaan valittu sanoma ei ole puolueelle hyödyksi. Uskonnollisen hurmoksen ja salaliittoteorioiden seassa on myös Venäjän intressejä edistävää propagandaa. Teemat myös yhtenevät, Turtiainen esimerkiksi nimittelee Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyitä antikristukseksi. Venäjän propagandan jakaminen ei kuitenkaan tarkoita, että jakajat tekisivät sitä Venäjän intressi mielessään, se on tutkijasta tärkeä erottaa. Puolueen erikoinen rakenne jossa valta on keskittynyt kahdeksalle jäsenelle kertoo Pyrhösen mukaan Turtiaisen halustaa pitää langat tiukasti omissa käsissään niin, että häntä ei ole helppoa puolueen sisältä haastaa.

Kapina kulisseissa?

Litteä maa ja muu Turtiaisen somesisältö tuntuvat olleen joillekin liikaa.

Puolueen suhteellisen näkyvä taustahahmo ja ehdokas Jouko Piho ilmoitti 3.5. jättävänsä puolueen.

Syiksi Piho kertoi, että Turtiainen oli poistanut hänet Facebook-kavereistaan, Turtiaisen kielenkäytön sekä johtajuuden puutteen. Lisäksi videolla Piho kertoo, että Turtiainen julistaa nyt puolueessa litteää maata ainoana totuutena ja haukkui Pihoa ”tyhmäksi ja lapselliseksi teletapiksi” sekä Saatanan valheen eksyttämäksi jäseniä, jotka eivät usko maan olevan litteä.

Ylen haastatteleman puolueen vantaalaisen kunnanvaltuutetun, räppäri Slim Millinä tunnetun Milad Dehghanin mukaan Turtiaisen uudet ajatukset ovat johtaneet keskusteluun Turtiaisen syrjäyttämisestä ”puolueen johtohahmojen” keskuudessa, mutta keskustelu ei ole ollut toistaiseksi avointa.

Dehghanin mukaan puolue on yleisesti lepotilassa, jossa odotellaan Turtiaisen seuraavia suunnitelmia sekä ”isompien asioiden” paljastumista maailmanmenosta.

Hän kertoo yrittäneensä ymmärtää puheenjohtajaa, mutta Turtiaisen jutut aiheuttavat valtuutetusta puolueelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Dehghanin mukaan hän ei ole ”todellakaan yksin” mielipiteensä kanssa. Puolueen toiminnassa häntä pitää mukana vielä paikallisyhdistys, joka on nyt yhdistymässä monen muun VKK:n paikallisyhdistyksen kanssa, koska niin moni on muuttunut toiminnassaan epäaktiiviseksi.

Avaa kuvien katselu VKK:n kunnanvaltuutettu Milad Dehghan. Kuva: Antti Haanpää / Yle

Dehghan on tullut tunnetuksi myös suhteellisen suositusta LEVELI-podcastista, jonka toinen vetäjä Nico Giansanti on vieläkin VKK:n kotisivuilla nimetty puolueen 1. varapuheenjohtajaksi.

Giansanti valittiin tehtävään helmikuussa, mutta vaalien jälkeen hän kertoi jättävänsä politiikan, ”koska suuret linjat päätetään Washingtonissa”.

Giansanti ja Dehghan liittyivät puolueeseen LEVELIn katsojien äänestettyä, mihin puolueeseen juontajien kuuluisi mennä.

Giansanti kuvailee ”koko politiikka-jutun” olleen katsojille sisällön luomista. Hän näkee itsensä ja Dehghanin ennen kaikkea taiteilijoina, jotka kertovat ilman suodatusta omista tuntemuksistaan ja joiden pyrkimyksenä politiikassa tai muutenkaan ei ole ollut kertoa faktoja.

VKK uskoo vaalivilppiin

Uskomus yhteen asiaan tuntuu yhdistävän VKK:n silmäätekeviä jäseniä: väite vaalivilpistä toistuu haastateltavien puheissa.

Turtiainen on puhunut vaalivilpistä ja kadonneista yli 150 000 äänestä. Hän myös uskoo Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan laskevan Suomen eduskuntavaalien tuloksen samalla kun he Turtiaisen mielestä valehtelevat maapallon olevan pyöreä.

Myös puoluesihteeri Hiltunen uskoo, että 158 000 ääntä on kadonnut tai sitten äänestysprosentissa tai äänestäjien määrässä on huijattu.

Turtiaisella ja Hiltusella ei ole kuitenkaan esittää muita todisteita vaalivilpin tueksi, kuin omat laskunsa. Vaalitulos on Suomessa vahvistettu eikä vilppiä ole havaittu.

Youtube-videoissaan Turtiainen on myös puhunut siitä, että puolueen taloudessa ja rahankäytössä on ollut epäselvyyksiä ennen helmikuun puoluekokousta. Kysyttäessä mitä Hiltunen on tehnyt kahden kuukauden pestinsä aikana, hän kertoo makselleensa puolueen laskuja, mutta tilien olevan varsin tyhjillään.

Julkisuudessa on usein epäilty, että Venäjä-mielinen VKK olisi saanut rahoitusta Venäjältä, mutta kysyttäessä asiasta Hiltunen nauraa.

– Olispa jostain saatu edes vähän tukea, ettei olisi kaikkia omia rahoja tarvinnut laittaa kiinni tähän.

Kaikesta huolimatta puoluesihteeri kuitenkin kuulostaa uskovan VKK:n tulevaisuuteen.

Hiltusen mukaan tähtäin on nyt sitten seuraavissa kuntavaaleissa ja niitä odotellessa toiminta on, että keskustellaan paikallisyhdistysten kanssa.

– Meille kuuluu ihan v***n hyvää, Hiltunen tiivistää näkemyksensä puolueen tunnelmasta.