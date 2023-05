Tampereen keskustassa tyhjän panttina seissyt ratikka siirretään Parkanoon – tilalle tulee jääkiekon MM-kisojen aktiviteettialue

Ratikka on ollut kahvilakäytössä vuodesta 2019. Sellaisena se tulee pysymään myös uudessa kotikaupungissa.

Tampereen Keskustorilla kahvilana palvellut ratikkavanhus siirretään Parkanoon.

Ratikka on tarkoitus siirtää uuteen kotikaupunkiin ensi maanantaina varhain aamulla, kertoo Tampereen kaupunki.

Ratikka on ollut Tampereella kahvilakäytössä vuodesta 2019. Myös Parkanossa paikallinen yrittäjä aikoo jatkaa ratikassa kioski- ja kahvilatoimintaa.

Tampereen Keskustoria kehitetään tapahtumakäyttöön, jonka vuoksi vaunulle on etsitty uutta sijoituspaikkaa. Kaupunki on selvitellyt erilaisia vaihtoehtoja, ja myös romutusmahdollisuutta on tutkittu.

Vaunun lähdön jälkeen ratikkakahvilan paikkeille on tulossa jääkiekon MM-kisojen aktiviteettialue ja kesä-heinäkuussa monilajitapahtuma European Masters Gamesin vastaava kisatori.

Ratikan huuma katosi

Ratikka lahjoitettiin Tampereelle Helsingistä loppuvuonna 2018.

Keskeisellä paikalla toiminut ratikkakahvila perustettiin aikanaan nostattamaan ratikkainnostusta Tampereella. Huuma ratikkakahvilan ympärillä laantui kuitenkin muutamassa vuodessa.

Tammikuussa jo toinen yrittäjä peräjälkeen kertoi halustaan luopua kahvilan pitämisestä.

Maaliskuun lopussa Tampereen kaupunki päätti purkaa (siirryt toiseen palveluun) välittömästi kaupungin ja Tampere tunnetuksi -yhdistyksen välisen sopimuksen vanhan raitiovaunun, myyntikioskin ja Keskustorin alueen käytöstä.

Uutiseen lisätty 4. toukokuuta kello 16.57 tieto, että Parkanossa kahvilatoimintaa jatkaa paikallinen yrittäjä.