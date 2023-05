Rojalisti Enni Koistinen listaa: näistä syistä kuninkaan kruunajaiset kiinnostavat

Lauantaina vietetään kuningas Charlesin kruunajaisia. Charles on toiminut kuninkaana jo kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen, mutta lauantaina hänet kruunataan maan kuninkaaksi yhdessä kuningatarpuoliso Camillan kanssa.

Britannissa kruunajaiset ovat iso tapahtuma, jota seurataan sekä paikan päällä että kotisohvilta. Muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja Yle välittävät seremonian suorana.

Miksi kruunajaiset kiinnostavat? Rojalisti ja Tuplakääk-podcastin (siirryt toiseen palveluun) juontaja Enni Koistinen listaa kruunajaisten puheenaiheita.

Miksi kruunajaiset kiinnostavat? Rojalisti ja Tuplakääk-podcastin (siirryt toiseen palveluun) juontaja Enni Koistinen listaa kruunajaisten puheenaiheita. Koistinen on vieraana chatissa lauantaina ja vastailee kysymyksiin lähetyksen kuluessa.

1. Pitkästä aikaa isot bileet

Kruunajaiset ovat historialliset – niitä on vietetty viimeksi 1953, kun kuningatar Elisabet kruunattiin samassa, Westminster Abbeyn kirkossa.

Kruunajaiset siis kiinnostavat kulttuurisessa mielessä, Koistinen sanoo.

Koistinen sanoo, ettei kannata monarkiaa instituutiona, vaan seuraa kuninkaallista sukua ja sen henkilöitä viihdemielessä. Kuninkaallisten keskinäiset suhteet ja kohut kiinnostavat.

– Rojalistina mua harmittaa, kun ei ole pitkään aikaan ollut kuninkaallisia häitä, jotka ovat mun ultimaattisia lemppareita katsoa. Kaikki ovat jo menneet naimisiin – Ruotsin kuninkaallisetkin – ja nyt on pitkästä aikaa isot bileet tiedossa.

2. Charles on luvannut uudistaa vanhanaikaista seremoniaa

Koistinen sanoo, että kiinnostavaa on, millainen lopulta on Charlesin uudistama seremonia.

Seremonia on haluttu uudistaa nykyaikaan sopivaksi. Seremonia on lyhyempi ja yksinkertaisempi, jotta kruunajaisten hintalappu pysyisi maltillisena (siirryt toiseen palveluun). Kruunajaisten arvioidaan maksavan jopa sata miljoonaa puntaa, kertoo the Scotsman-lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Charles on tilannut seremoniaa varten 12 uutta musiikkiteosta. Yksi säveltäjistä on Cats-musikaalin säveltänyt Andrew Lloyd Webber.

Koistinen toivoo, että seremoniassa kuullaan urkubangereita.

3. Tuleeko prinssi Andrew paikalle? Keitä julkkiksia on kutsuttu?

– Mua kiinnostaa, ketä vieraita tulee – suurten valtionpäämiesten lisäksi. Tuleeko julkkiksia? Tuleeko prinssi Andrew?”

Prinssi Andrew on Charlesin veli, jonka on epäilty syyllistyneen seksuaalirikoksiin.

Prinssi Harryn puoliso, herttuatar Meghan on jo ilmoittanut, ettei tule paikalle. Meghan kertoi syyksi poikansa Archien syntymäpäivät Yhdysvalloissa.

– Musta tuntuu, että oikea syy on se, että haluttiin välttää, ettei tule Meghan-sirkusta. Meghan kiinnostaa lehdistöä. Se on järkevä päätös: keskitytään kuninkaaseen.

Julkkisjuoruja käsittelevän podcastin juontaja Koistinen toivoo, että kutsuvieraslistalla olisi myös julkkisvieraita. Aiemmin on kerrottu, että presidentti Niinistö osallistuu kruunajaisiin yhdessä puolisonsa Jenni Haukion kanssa.

4. Kasvispiirakkaa lautasilla

Koistinen oli juuri lomalla Englannissa, ja sanoo, että kruunajaiset näkyivät myös ruokakaupoissa.

Charles ja kuningatar Camilla julkaisivat virallisen kruunajaisruuan. “Coronation Quiche” on pinaatti-härkäpapu-rakuuna -kruunajaispiirakka.

– Charles on ilmastoasioiden puolestapuhuja. Hän on varmasti ajatellut, että tehdään moderni, fresh kasvispiirakka juhlia varten.

5. Hyvää PR:ää

Piirakan resepti julkaistiin, jotta britit voivat leipoa oman piirakkansa kruunajaisten lomaan. Kruunajaisiin kun kutsutaan vain reilut 2 000 vierasta.

Se on tapa saada ihmiset puolelleen ja innostumaan kruunajaisista – siis hyvää julkisuutta.

Kruunajaisten jälkeen, sunnuntaina 7. toukokuuta järjestetään kruunajaiskonsertti, jonka pääesiintyjä on Katy Perry. Tavoitteena on palatsin mukaan tarjota juhlamieltä koko kansalle.



Koistisen lisäksi kruunajaisia on Ylen chatissa seuraamassa iltapäivällä kuninkaallisista bloggaava Mikaela Larsson. Larsson on seurannut pitkään Euroopan kuninkaallisten elämää Seura-lehden sivuilla julkaistavassa blogissaan (siirryt toiseen palveluun). Hiljattain hän kiinnitti huomiota siihen, että muualla vastaava kruunajaisperinne on jo kuopattu ja korvattu maallisemmilla virkaanastujaisilla.

