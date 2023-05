SDP:n entinen ministeri ja ryhmäjohtaja Jouni Backman kiittelee Petteri Orpon tapaa vetää hallitusneuvotteluja

Uuden hallituksen eteen huhkitaan parhaillaan pitkiä päiviä Helsingin Säätytalolla. Kokoomus, perussuomalaiset, KD ja RKP neuvottelevat hallitusohjelmasta parinsadan hengen voimin useissa työryhmissä ja alajaostoissa.

SDP:n pitkäaikainen kansanedustaja, ministeri ja eduskuntaryhmän vetäjä Jouni Backman on tutkinut nykyisessä työssään aiempia hallitusneuvotteluja ja niihin liittyviä prosesseja ja työskentelytapoja.

Backman antaa kiitosta Petteri Orpon (kok.) tavalle vetää hallitusneuvotteluita. Orpo on rajannut lobbarit pois Säätytalolta, mutta virkamiehiä on mukana aiempaa enemmän.

– Valtioneuvoston kanslia on otettu myös mukaan neuvotteluihin, puolueiden ja eduskuntaryhmien lisäksi. Valtioneuvoston johtaminen on tärkeä pöytä, sillä on hyvä sopia yhteisistä pelisäännöistä jo alussa. Aiemmin sellaista ei ole ollut, mikä on myöhemmin näkynyt hallitusten työskentelyssä.

– Toivon, että tuosta pöydästä tulee hyvin selkeät sävelet valtioneuvoston johtamiseen koko vaalikaudelle. Usein julkisuudessa näkyvissä hallitusryhmien välisissä kiistoissa on kyse siitä, että ei ole etukäteen sovittu, miten eri tilanteissa toimitaan.

Backman antaa tunnustusta myös neuvotteluiden selkeydestä. Kokoomus on valmistautunut tehtävään huolellisesti ja hyvissä ajoin.

– Tämä näkyy ulospäin yksinkertaisuutena, jonka takana on kuitenkin paljon työtä.

Jouni Backmania haastattelevat Marko Miettinen ja Aki Laine.

Politiikan konkarin terveiset Säätytalolle ovat, että hallitusohjelmaan kannattaa suunnitella pelivaraa maailmantilanteen nopeiden muutosten takia. Lisäksi virkamiehille kannattaa jättää valmisteluvaraa yksityiskohtien suhteen.

– Paljon on tietysti kiinni hallituspuolueiden välisestä luottamuksesta. Jos luottamusta on vähän, ohjelma pitää olla tarkkaan kirjoitettu. Jos luottamus on paljon, ohjelma voi olla strategisempi ja suurpiirteisempi.

Backmanin mukaan Sitran selvityksissä on tullut ilmi, että hallitusohjelmasta on takavuosina tehty liian yksityiskohtaisia.

– Olisi hyvä, jos neuvotteluissa määriteltäisiin tavoitetila. Virkamiehet virkavastuulla sitten valmistelisivat keinot, joilla tavoitetilaan päästään.

Ryhmät neuvottelevat, eivät puolueet

Jouni Backman muistuttaa, että perustuslaki antaa hallitusneuvotteluiden vetäjälle varsin vapaat kädet itse neuvotteluprosessin luomiseen.

Yhden asian hän haluaa kuitenkin tarkentaa.

– Julkisuudessa puhutaan koko ajan, että puolueet neuvottelevat, mutta perustuslaki on tässä yksiselitteinen. Eduskuntaryhmät neuvottelevat, Backman muistuttaa.

Perustuslain kirjaus oli eduskunnan tahto, joka testattiin Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella, kun osa perussuomalaisista kansanedustajista erosi puolueesta perusti Sinisten eduskuntaryhmän.

– Tuolloin edettiin aivan oikein ilman puolueita niin, että eduskuntaryhmät neuvottelivat loppukauden hallitusohjelman ja jatkoivat kauden loppuun, Backman muistuttaa.