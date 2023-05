Kainuun prikaati kutsui tuhat peruskoululaista kylään, osa yllättyi positiivisesti: “Ei ollut pipo niin tiukalla kuin luulisi”

Reilu tuhat Kajaanin peruskoululaista tutustui torstaina Kainuun prikaatin toimintaan.

Kajaanin keskuskoulun ysiluokkalaiselle Masi Rajaniemelle aamupäivä antoi Kainuun prikaatista positiivisen kuvan. Hän kuvaa menoa jopa rennoksi.

– Täällä ei ollut ehkä niin pipo tiukalla kuin mitä luulisi.

Myös Helmi Ojalehdon mielestä tutustumisella välittynyt mielikuva varuskunnasta ja armeijasta oli kuviteltua rennompi.

– Aika iso alue. Oli tosi iso yllätys, että tämä oli erilainen kuin millaiseksi sen ajattelin.

Peruskoululaisten vierailuja on järjestetty Kainuun prikaatilla pitkään. Vierailujen tarkoituksena on tutustuttaa koululaiset puolustusvoimiin ja varusmieskoulutukseen.

– Kerromme, mitä varusmiespalvelus on ja mitä tuolla porttien sisällä on, jolloin se on tuttua jokaiselle, sanoo Kainuun prikaatin apulaiskomentaja eversti Ari Lehmuslehti.

Avaa kuvien katselu Koululaisvierailuja Kainuun prikaatiin on järjestetty jo vuosia, mutta korona-aika pisti ne tauolle. Tänä keväänä vierailu päästiin taas järjestämään. Kuva: Timo Valtteri Sihvonen / Yle

Naisten vapaaehtoinen palvelus on ”etuoikeus”

Ysiluokkalaisille halutaan kertoa puolustusvoimien tarjoamista työmahdollisuuksista, sekä naisten vapaaehtoisesta palveluksesta. Helmi Ojalehto pitää mahdollisuutta käydä armeija hyvänä asiana

– Se on etuoikeus, että niin pystyy tekemään. Inttiin menemistä pitää vielä miettiä, mutta ei se ole ollenkaan huono asia, siinä kyllä kasvaisi sisu ja oppisi paljon uutta, Ojalehto pohtii

Rajaniemen kaveriporukassa armeija nousi keskusteluun Finnish army simulator -pelin ansiosta.

– Se nousi aika paljon siitä suomalaisten kehittämästä simulaattoripelistä. Siitä kun kuultiin ja nähtiin, niin aloimme puhua siitä myös enemmän.

– Odotan kyllä jo innolla omaa palvelusaikaa, tunnustaa Joopi Moilanen.

Työpaikka puolustusvoimissa ei ole kenellekään kolmikosta ihan ehdoton ei.

– Olen tehnyt paljon musiikkihommia ja soitan orkesterissa. Tiedän, että varusmiessoittokunnissa tarvitaan ihmisiä, niin sinne voisin mennäkin, sanoo Masi Rajaniemi.