Albert Edelfelt oli maailmanmies, joka paiski töitä ja sukkuloi Pariisin seurapiireissä – nyt mestariteokset ovat esillä Ateneumissa

Ateneumin taidemuseon näyttelyssä on yli 200 Edelfeltin teosta, joista osa on esillä ensimmäistä kertaa.

Tämän jutun yläpuolella oleva video antaa vähän esimakua siitä, mitä Ateneumissa voi nyt nähdä (siirryt toiseen palveluun).

Kaikki teokset eivät ole ikonisia Edelfelt-teoksia, vaan osa on esillä ensimmäistä kertaa. Siksi näyttelyvieras voi yllättyä, miten monipuolinen taiteilija Albert Edelfelt (1854–1905) oli.

Avaa kuvien katselu Edelfelt maalasi itsensä 1600-luvun asussa teokseen Omakuva (1889). Kuva: Kansallisgalleria

Albert Edelfelt oli kielitaitoinen oman aikansa kosmopoliitti ja verkostoituja. Hän matkusteli Euroopassa ja Pohjoismaissa sekä asui suuren osan elämästään Pariisissa.

Ykkösenä hänellä oli työ ja vasta sen jälkeen perhe.

– Edelfelt osasi markkinoida taidettaan ja hän rakensi uraansa tietoisesti, sanoo kuraattori Anne Maria Pennonen Ateneumin taidemuseosta.

Edelfelt oli maailmanmies

Albert Edelfelt oli maailmanmies, jota kiinnosti ajan muoti ja trendit.

Hän oli luonteeltaan sosiaalinen, mistä oli paljon hyötyä – taiteilijuus vaati mesenaattien rahoitusapua.

Avaa kuvien katselu Öljyvärimaalaus Tyttöjä veneessä on Porvoosta vuodelta 1886. Kuva: Kansallisgalleria

Ateneumin näyttely esittelee taiteilijan kansainvälisenä vaikuttajana. Hän oli tienraivaaja ja yhteyksien luoja muille Pariisissa työskenteleville suomalaistaiteilijoille.

Ranskassa Edelfelt tutustui moniin aikansa johtaviin taiteilijoihin, kulttuuri- ja tiede-elämän merkkihenkilöihin sekä taiteen keräilijöihin ja taidekauppiaisiin.

Hän maalasi heistä muotokuvia, mikä oli toimeentulon kannalta keskeinen tulonlähde.

Esillä myös kansallisaarteet

Näyttely esittelee kattavasti taiteilijan koko monipuolista elämäntyötä.

Esillä on 230 teosta. Suurin osa on maalauksia, mutta mukana on myös grafiikkaa, akvarelleja ja pastellimaalauksia.

Muotokuvien lisäksi näyttelyssä on maisemia Edelfeltin matkoilta, mutta myös kotoisemmista paikoista kuten kesähuvilalta Haikosta.

Näitä näyttelyn kuuluisia maalauksia pidetään suomalaisten kansallisaarteina:

Videolla Albert Edelfeltin kuuluisat teokset: Ruokolahden eukkoja kirkonmäellä (1887), Lapsen ruumissaatto (1879) ja Leikkiviä poikia rannalla (1884).

Edelfeltin taide ”on ymmärrettävää”

Osa teoksista oli viime vuonna esillä Pariisissa taidemuseo Petit Palais´ssa. Vientinäyttely oli menestys ja sen näki lähes 140 000 kävijää. Heihin teki erityisen vaikutuksen taiteilijan kyky maalata teoksiinsa valo.

Valo väreilee lämpimän kesäpäivän kuvissa. Se loistaa pikkupoikien hiuksissa, kasvoilla ja veden pinnassa, kuten teoksessa Leikkiviä poikia rannalla (1884).

Näet maalauksen jutun yläpuolella olevalta videolta.

Miksi Albert Edelfelt on niin rakastettu taiteilija, mikä selittää hänen suosiotaan?

– Hänen taiteensa on ymmärrettävää. Siitä löytyy samaistumiskohtia, surullisia ja iloisia aiheita, joita ihmiset löytävät myös omasta elämästään, kuraattori Anne-Maria Pennonen vastaa.

Avaa kuvien katselu Ennen Ateneumia vientinäyttely oli esillä Pariisissa ja Göteborgissa. Kuva: Joel Peltonen / Yle

Albert Edelfelt -näyttely on Ateneumin taidemuseossa 5.5.–17.9.2023.

