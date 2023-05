Hongkongissa voi päätyä vankilaan jopa demokratialiikkeen teemamusiikin soitosta – aktivisti Kacey Wong kertoo, millaista hänen työnsä on

Kacey Wong soittaa haitarilla Hongkongin epäviralliseksi kansallislauluksi noussutta Glory to Hong Kong -kappaletta. Sen esittämisestä Hongkongissa joutuisi vankilaan.

TAIPEI, TAIWAN Taiteilija ja demokratia-aktivisti Kacey Wong on yksi lukuisista hongkongilaisista, jotka ovat paenneet ulkomaille Kiinan tukahdutettua itsehallintoalueen demokratialiikkeen kovalla kädellä.

Wong pani protestitaideteoksensa konttiin ja matkasi Taiwaniin.

– Yleensä ihmiset taistelevat kotimaasta, konkreettisesta maaperästä, jolle voi astua. Minun maani on jo kadonnut, Wong miettii ateljeessaan Taipein ulkopuolella.

Hän sanoo taistelevansa yhä ideologian, demokratian puolesta.

Avaa kuvien katselu Kacey Wong uskoo, että hän ei olisi enää turvassa Hongkongissa. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Wong ei usko palaavansa kotiin enää koskaan. Hänelle Hongkong ei ole enää turvallinen, eikä sitä ole hänelle enää olemassa.

– Hongkong on nyt vain tyhjä kuori ilman sielua, Wong muotoilee.

Kiinan jyrkkä laki pysäytti mielenosoitukset

Kacey Wong pakeni Hongkongista vuonna 2021. Kaupungissa oli tullut voimaan Kiinan ajama kansallisen turvallisuuden laki, joka pysäytti pitkään jatkuneet mielenosoitukset kuin seinään.

Sen nojalla viranomaiset pidättivät 47 tunnettua opposition edustajaa ja demokratia-aktivistia.

Heitä syytetään laittomien esivaalien järjestämisestä ja valtionvastaisesta toiminnasta kansallisen turvallisuuslain perusteella. Syynä oli se, että oppositio järjesti heinäkuussa 2020 keskuudessaan vaalit valitakseen ehdokkaansa Hongkongin lainsäädäntöneuvoston vaaleja varten. Vallanpitäjien mukaan he yrittivät horjuttaa valtiota. Suuri osa syytetyistä on odottanut oikeudenkäyntiä vankeudessa pari vuotta. Tuomioita odotetaan tänä keväänä.

Kun pidätykset alkoivat, Kacey Wong tiesi, että ainoa vaihtoehto oli lähteä. Viranomaiset olivat huomanneet hänen protestitaiteensa.

Wong oli muun muassa pukeutunut Moosekseksi ja kantoi kadulla mukanaan taulua, jossa vaadittiin Kiinalta demokratiaa. Hän soitti haitarilla Kiinan kansallislaulua punaisessa häkissä.

Olisi vain ajan kysymys, kun hänet pidätettäisiin. Kiinan hallinnassa olevassa oikeusjärjestelmässä parhainkaan asianajaja ei voisi auttaa.

– Mietin, että jos jäisin kiinni, oikeudenkäynti käytäisiin luultavasti suljettujen ovien takana ja asianajajakin pidätettäisiin, Wong kuvailee.

Moni hongkongilainen suuntasi länteen, erityisesti Hongkongin entiseen siirtomaaisäntämaahan Britanniaan. Sinne on muuttanut jo yli 140 000 ihmistä kahden viime vuoden aikana. Wong lähti Taiwaniin, jossa on tuttu kieli ja kulttuuri.

Laama on kirosana, kun sensuuri iskee

Wong ei ole unohtanut menneisyyttään. Siitä pitävät huolen ateljeen täyttävät isot tilataidetyöt. Suurin osa niistä on kulkenut mielenosoituksissa Hongkongin kaduilla taiteilijan kanssa.

Vierailijan silmään pistää pyörillä kulkeva todellisen kokoinen laama, jonka Wong rullasi kadulle 2011 vastustamaan kuuluisan taiteilijan Ai Weiwein pidätystä Pekingissä. Tuolloin sadat hongkongilaistaiteilijat lähtivät kaduille vaatimaan ilmaisunvapautta.

Avaa kuvien katselu Kacey Wong toi protestitaiteensa mukanaan Taiwaniin. Tämä laama kulki hänen mukanaan pyörillä Hongkongin kaduilla, kun hän protestoi taiteilija Ai Weiwein vangitsemista Pekingissä vuonna 2011. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

– Se oli ensimmäinen poliittinen taideteokseni. Silloin aavistin ensimmäistä kertaa, että Hongkongin vapaus voi murentua, Kacey Wong sanoo.

Kiina oli luvannut kunnioittaa Hongkongin erityisasemaa kuten demokraattisia vapauksia, kun Britannia luovutti kaupungin Kiinalle 1997. Oikeudet alkoivat kuitenkin murentua pikku hiljaa.

Vuonna 2020 voimaan tullut kansallinen turvallisuuden laki on jyrkkä ja antaa viranomaisille tilaa tulkita, mikä on terrorismia, valtion vastaista toimintaa tai vehkeilyä ulkomaiden kanssa. Jopa Hongkongin demokratialiikkeen teemamusiikin soitosta voi päätyä vankilaan.

Hongkongin viranomaisten mukaan noin 250 ihmistä on pidätetty kansallisen turvallisuuslain rikkomisen takia kahden viime vuoden aikana. Tuhansia mielenosoittajia on pidätetty ja vangittu muiden lakien perusteella.

Kacey Wong näkee Kiinan nykyjohtajan Xi Jinpingin kiihdyttäneen Kiinan otteen vahvistumista.

Avaa kuvien katselu Kiinan Hongkongiin moukaroima kansallisen turvallisuuden laki tukahdutti demokratiamielenosoitukset. Jopa protestilaulujen laulamisesta tai Kiinan kansallislaulun laulamisesta väärällä tavalla voi joutua vankilaan. Kuva: Miguel Candela / EPA

Wong koki, että ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin aktivoitua poliittisesti. Laama on esimerkki kiinalaisten kekseliäistä tavoista ilmaista mielipiteitään sensuurin keskellä. Sosiaalisessa mediassa he käyttävät sensuroiduilta sanoilta kuulostavia viattomia termejä kuten ”ruohomutahevonen”, joka kiinaksi kuulostaa samalta kuin raju haistattelu.

Wong rakensi ruohomutahevosen ja rullasi sen kadulle.

– Vuonna 2011 ei ollut monia isoja protesteja. Poliisi ei ollut täysin kommunistisen puolueen hallinnassa eikä tiennyt, mitä tehdä kanssamme. He eivät edes tienneet, kuka Ai Weiwei on ja miksi me protestoimme, Wong muistelee.

Protestilauluista joutuu nyt vankilaan

Hongkong on nyr täysin toinen kaupunki, Wong sanoo. Mielenosoittajat eivät uskaltaudu osoittamaan kansalaistottelemattomuutta. Enää poliisi ei vain raahaisi kadulla istujia jalkakäytävälle. Uhkana on pitkä vankeustuomio.

Wongin mukaan Kiinan sensuuri pyrkii siihen, että kun kukaan ei uskalla puhua, ajan myötä mielenosoitukset unohtuvat.

Avaa kuvien katselu Kacey Wongin protestitaide tuli tutuksi Hongkongin kaduillla viime vuosikymmenen aikana. Se on kekseliästä välttääkseen sensuurin. Kuva: Kirsi Crowley / Yle

Wongin taide pitää muiston elossa. Vanhanaikaisesta televisiosta taiteiltu aikakone näyttää vuoden 2021 elokuun Hongkongia.

Videolla Wong on pukeutunut kiinalaiseksi poliisiksi. Hänen rinnallaan on kaiutin, josta raikaa protestiliikkeen laulu. Mielenosoittajat muodostavat ihmisketjun ja laulavat mukana.

– Video muistuttaa, että tämä oikeasti tapahtui.

– Nousimme vastarintaan, laulu aseenamme, kertoo Kacey Wong videolla.

”Kulttuurinen sota tuhoaa elämäntavan”

Wong sanoo, ettei olisi arvannut, että hänestä tulee pakolainen ilman kotimaata.

Taiwanilla ei ole pakolaisohjelmaa. Hongkongista tulijat voivat ostaa ”kultaisen viisumin” eli tehdä noin 200 000 euron sijoituksen. Sekään ei takaa elinikäistä oikeutta pysyä maassa.

Wongista tuntuu oudolta kutsua itseään pakolaiseksi. Hän katsoo olevansa rikas, koska hänellä on taiteensa.

– Uudessa sodankäynnissä pakolaiset ovat kuin minä. He ovat kulttuurisia pakolaisia. Kävin läpi sodan, mutta siinä ei ollut ohjuksia ei luoteja, Wong sanoo.

– Kulttuurinen sota yritti tuhota kieleni, elämäntapani, kaiken mitä arvostan ja mistä nautin, koko Hongkongin, hän jatkaa.

Wong jatkaa taiteen tekemistä. Hän näyttää järeän kokoista taskulamppua, jossa valo loistaa hartsiin upotetun katukiven takaa.

– Tämä on yksi uusimmista töistäni toivosta ja vastarinnasta, hän sanoo.

Wong uskoo, että taide elää kauemmin kuin yksikään poliittinen suunta.

– Käy vaikka missä museossa katsomassa. Seinällä on 500 vuotta vanha maalaus. Taiteilija ja poliitikot ovat kuolleet, mutta taide elää yhä. Rakastamani Hongkong elää sydämessäni aina, hän sanoo.