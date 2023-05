Oikeus: Ed Sheeran ei syyllistynyt Marvin Gayen kappaleen kopiointiin

Oikeusjutun olivat nostaneet Ed Townsendin perilliset. Townsend teki Let's Get It On -kappaleen yhdessä Gayen kanssa.

Brittiläinen laulajatähti Ed Sheeran on voittanut häntä vastaan Yhdysvalloissa nostetun oikeusjutun kopioinnista.

Jäljittelysyytös liittyi laulajan Thinking Out Loud -kappaleeseen. Oikeusjutussa kappaleen sävelkulkujen väitettiin olevan kopioitu laulaja-lauluntekijä Marvin Gayen vuoden 1973 hittibiisistä Let's Get It On.

Newyorkilainen valamiehistö kuitenkin katsoi, ettei Sheeran ollut syyllistynyt kopiointiin.

Sheeran kielsi kopioineensa Gayen kappaletta. Sheeranin puolustuksen mukaan kappaleet ovat erilaisia, koska Thinking Out Loud on "hillitty, siinä on melankolisia sävyjä ja se kertoo pitkäkestoisesta rakkaustarinasta" kun taas Let's Get It On "on luonteeltaan seksuaalinen".

Viimeksi vuonna 2017 Sheeran sopi tapauksen (siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun), jossa hänen väitettiin rikkoneen tekijänoikeuksia Photograph-laulullaan. Samanlaisia rakenteita oli löytynyt kahden lauluntekijän kappaleesta Amazing. Sopiminen maksoi laulajalle 20 miljoonaa dollaria.

Lähteet: Reuters, Yle