Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläs Ylen haastattelussa: USA on jo sitoutunut puolustamaan Ruotsia

BRYSSEL Liikuttava ja historiallinen päivä. Näin Yhdysvaltain Nato-suurlähettiläs Julianne Smith kuvailee tunnelmiaan huhtikuun neljäntenä päivänä, kun Suomi liittyi puolustusliiton täysvaltaiseksi jäseneksi.

– Olen työskennellyt Nato-asioiden parissa yli kaksikymmentä vuotta. Jos minulle olisi sanottu muutama vuosi sitten, että tulen todistamaan hetken, jolloin Suomi liittyy Naton jäseneksi, en olisi uskonut tätä, Smith sanoo.

Smithin mukaan Suomi vahvistaa puolustusliittoa sotilaallisilla kyvyillään. Samalla Naton Venäjän vastaisen rajan pituus yli kaksinkertaistuu. Tämä muuttaa Naton itäistä raja-aluetta merkittävällä tavalla.

Smith korostaa, että puolustusliitto pystyy tarpeen vaatiessa puolustamaan Suomea.

– Jokainen tuuma Naton aluetta, myös Suomi, on hyvin suojattu.

Jäsenyys merkitsee myös suhteiden tiivistymistä yksittäisiin Nato-liittolaisiin. Suomi ja Yhdysvallat neuvottelevat parhaillaan kahdenvälisestä puolustussopimuksesta.

Sopimus helpottaisi muun muassa Yhdysvaltain joukkojen liikkumista Suomen maaperällä. Yhdysvallat käy myös vastaavia neuvotteluja Ruotsin kanssa.

Avaa kuvien katselu Suomen Nato-jäsenyyttä juhlistettiin Brysselissä huhtikuun alussa. Kuva: EPA-EFE / Johanna Geron

Milloin Naton ovet avautuvat Ruotsille?

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö korosti Suomen liittymisen yhteydessä, että Suomen jäsenyys ei ole täydellinen ilman Ruotsin jäsenyyttä. Ruotsi odottaa edelleen Turkin ja Unkarin hyväksyntää jäsenyydelleen.

Naton heinäkuussa Vilnassa pidettävää huippukokousta on pidetty tärkeänä virstanpylväänä myös Ruotsin Nato-jäsenyydelle.

– Toivomme, että Ruotsista tulee Naton jäsen, ja että ratifiointprosessi saadaan päätökseen Vilnaan mennessä, ellei jopa aiemmin. Olemme tehneet selväksi liittokunnan sisällä, että Ruotsi on valmis pääsemään jäseneksi, Smith sanoo.

Smith toivoo, että Ruotsin jäsenyyden ratifiointi etenisi Turkissa ja Unkarissa lähiviikkoina. Hänen mukaansa Yhdysvallat on sitoutunut varmistamaan, että Ruotsi pystyy suojelemaan aluettaan myös jäsenprosessin ollessa kesken.

Vilnan tärkeä huippukokous

Ruotsin Nato-prosessin ohella Naton heinäkuussa pidettävään huippukokoukseen kasautuu myös monia muita Natolle tärkeitä kysymyksiä. Pöydällä ovat muun muassa jäsenmaiden kansalliset puolustuspanostukset.

Naton tavoitteiden mukaan jäsenmaiden olisi käytettävä ainakin kaksi prosenttia bruttokansantuotteestaan puolustusmenoihin. Suomi on yksi kahdeksasta jäsenmaasta, joka täyttää Naton vaatimuksen.

– Onnittelen uusinta jäsentämme Suomea kahden prosentin tavoitteen ylittämisestä. Tämä on hyvä uutinen niin liittokunnalle kuin Suomelle, Smith sanoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on herättänyt keskustelun siitä, ovatko liittolaisten nykyiset panostukset riittäviä. Yhdysvallat on perinteisesti vaatinut muita Nato-jäseniä lisäämään puolustusmäärärahoja.

– Olemme nähdäkseni menossa kohti tilannetta, missä kahden prosentin puolustusmenot ovat pikemmin lattia kuin katto, Smith tiivistää.

Avaa kuvien katselu Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vieraili Kiovassa huhtikuun lopussa. Kuva: AFP / Lehtikuva

Ukraina toivoo aseita ja väylää Nato-jäsenyyteen

Vilnan huippukokouksessa keskustellaan myös Venäjän hyökkäyksestä ja Ukrainan tukemisesta. Smithin mukaan Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskyin odotetaan osallistuvan kokoukseen.

– Tämä on tärkeä tilaisuus osoittaa yhtenäisyyttämme. Presidentti Putin odotti, että liittokunnan yhtenäisyys murtuisi ja että kääntäisimme katseemme toisaalle. Mutta tukemme Ukrainan alueelliselle koskemattomuudelle on vankkumaton, emmekä ole menossa minnekään.

Ukraina on myös toivonut jäsenmailta vahvistusta Naton vuonna 2008 tekemälle päätökselle, jonka mukaan maasta tulee puolustusliiton jäsen. Nykytilanteessa Naton keskeisin tavoite on kuitenkin Ukrainan puolustuksen vahvistaminen, Smith toteaa.

– Painopisteemme on edelleen käytännön tuessa ja sen varmistamisessa, että Ukraina on voitokas taistelukentällä.

Kenestä seuraava pääsihteeri?

Huippukokouksen alla on myös keskusteltu siitä, kenestä voisi tulla Naton seuraava pääsihteeri norjalaisen Jens Stoltenbergin jälkeen. On myös mahdollista, että Stoltenbergin kautta pidennettäisiin toistamiseen.

Espanjan pääministeri Pedro Sánchez ja hänen hollantilainen kollegansa Mark Rutte ovat esiintyneet spekulaatioissa, kuten myös EU-komission nykyinen puheenjohtaja Ursula von der Leyen.

Keskisen Itä-Euroopan maissa on puolestaan korostettu, että pääsihteeriksi olisi aika valita Naton rajavaltioita edustava henkilö, kuten Viron pääministeri Kaja Kallas.

Pääsihteerillä, joka on perinteisesti valittu Euroopasta, on keskeinen merkitys Naton yksimielisyyteen perustuvassa päätöksenteossa. Vuonna 2014 aloittanut Stoltenerg on Naton pitkäaikaisin pääsihteeri.

Suurlähettiläs Smith ei lähde spekuloimaan seuraajaa tai istuvan pääsihteerin mahdollista jatkokautta.

Hänen mukaansa liittokunta teki kuitenkin oikein päätöksen pidentäessään Stoltenbergin toimikautta tämän vuoden syksyyn asti.

– Hän on tehnyt uskomatonta työtä pääsihteerinä, ja me kaikki olemme hyvin kiitollisia hänen monivuotisesta palveluksestaan.