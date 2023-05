Monilla järvillä kalastuksesta vastaavia osakaskuntia liikaa, ja se vaikeuttaa kalavesien hoitoa – Etelä-Savossa tilanne on toisin

Monilla järvillä voi olla lukuisia osakaskuntia, mikä voi hankaloittaa esimerkiksi kalastusluvan ostamista. Etelä-Savossa osakaskuntia on yhdistetty muuta maata nopeammin. Arkistokuva.

Etelä-Savon kalatalousalueilla työ osakaskuntien yhdistämiseksi on edennyt monin paikoin muuta maata pidemmälle. Muualla maassa on tavallista, että yhdellä järvellä toimii jopa satoja osakaskuntia.

Etelä-Savossa työ osakaskuntien yhdistämiseksi on edennyt monilla kalatalousalueilla muuta maata pidemmälle. Etelä-Savon ely-keskuksen mukaan osakaskuntien yhdistämisiä on Etelä-Savossa tehty viimeisen 10 vuoden aikana enemmän kuin muissa maakunnissa yhteensä.

Esimerkiksi Mikkeli–Luonteri -kalatalousalueella on toiminut yli 150 osakaskuntaa, mutta yhdistämisen ansiosta määrä on supistunut noin kolmeenkymmeneen. Huomattavan suuria osakaskuntia on puolen tusinaa.

Koko maakunnassa on ely-keskuksen mukaan kymmenen vuoden aikana lakkautettu kaikkiaan noin tuhat pientä osakaskuntaa. Nyt suuria osakaskuntia toimii Etelä-Savossa noin 30. Niiden vesialueen pinta-ala on yhteensä 200 000 hehtaaria.

Suomessa toiminta kalatalousalueilla on ollut hyvin pirstaloitunutta. Monissa maakunnissa on tavallista, että yhdellä järvellä toimii kymmeniä tai jopa satoja osakaskuntia.

Lupien myynti ja kalastuksen valvonta vaativat rahaa ja tekijöitä

Pienten osakaskuntien yhdistämisellä voidaan helpottaa toimintaa kalatalousalueilla. Esimerkiksi kalastuslupien myynti, kalastuksen valvonta sekä kalanpoikasten istutus helpottuvat.

– Osakaskunnat pystyvät perustamaan nettisivut, joilta löytyvät esimerkiksi kartat lupa-alueista. Sähköinen lupamyynti on helpompi ottaa käyttöön, kun on isot resurssit käytössä, kertoo kalastusbiologi Teemu Hentinen Pohjois-Savon ely-keskuksesta.

Jos osakaskunta on kovin pieni, vapaaehtoisten henkilöiden saaminen mukaan toimintaa voi olla hyvin vaikeaa. Isoissa osakaskunnissa henkilöitä löytyy helpommin.

Kalaistutusten onnistumisen seuraaminen helpottuu

Pienessä ja suuressa osakaskunnassa hallinnon kulut ovat suurin piirtein samat. Sen sijaan isommissa tulot ovat pieniä suuremmat. Esimerkiksi kaikkein isoimpien osakaskuntien vuositulot ovat kymmeniä tuhansia euroja.

Kun rahaa riittää muuhunkin kuin hallintoon, voidaan esimerkiksi kalaistutuksia tehdä aikaisempaan tehokkaammin.

– Kun on yksi iso osakaskunta järvessä, niin se tietää, ovatko istutukset onnistuneet ja mitä toimia mahdollisesti täytyy tehdä, Teemu Hentinen sanoo.

Pienten osakaskuntien yhdistämisessä riittää silti Etelä-Savossakin vielä työtä.

Arviona on, että osakaskuntien yhdistäminen saadaan Saimaan kalatalousalueella valmiiksi noin viiden vuoden kuluessa.