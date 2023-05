IT-ongelma on rasittanut ammattikorkeakouluja – hanketyötä tekevien tulevaisuus vaakalaudalla, kun EU-tukirahoja ei kuulu

EU:n aluekehitysrahojen myöntämisen estänyt tietojärjestelmäongelma on aiheuttanut vaikeuksia ammattikorkeakouluille. Tutkimus- ja kehityshankkeet eivät ole päässeet alkuun eikä työsuhteita ole voitu jatkaa. Lapin ammattikorkeakoulussa on päättynyt alkuvuoden aikana lukuisia määräaikaisia työsuhteita. Tahti kiihtyy, mikäli rahoituspäätöksiä ei ala pian tippua ja hankkeita käynnistyä.

Kyse on Euroopan aluekehitysrahaston ja sosiaalirahaston tukirahoista, jotka työ- ja elinkeinoministeriö jakaa. Tarvittava Eura 2021-tietojärjestelmä ei ole vieläkään valmis, vaikka uusi ohjelmakausi alkoi jo reilusti yli kaksi vuotta sitten. Ongelman vuoksi maakuntaliitot ja ELY-keskukset eivät ole voineet päättää, mitkä hankehakemuksista hyväksytään.

Epätietoisuus on suurta ja tilanne tukala esimerkiksi ammattikorkeakouluissa, joiden tutkimus- ja kehitysrahoituksessa EU-rahoilla on suuri rooli. Lapin ammattikorkeakoulu on hakenut ohjelmakaudelle 2021-2027 rahoitusta kymmenille hankkeille, joista vain harva on päässyt alkamaan.

– Vuoden alusta lähtien on tästä syystä päättynyt työsuhteita kuukausittain, kertoo kehittämispäällikkö Ville Rauhala Lapin AMK:ista.

Osaajien lähtö huolena

Päätoimisesti tutkimus- ja kehitystyötä tekevistä noin 150 työntekijästä valtaosalla on ollut määräaikainen, tiettyihin hankkeisiin sidottu työsuhde. Jos hankkeet eivät alkusyksyyn mennessä käynnisty, iso osa määräaikaisista työsuhteista uhkaa päättyä.

– Suuri pelko on, että menetämme kovan luokan sisältöosaajia esimerkiksi digitalisaatioon ja vihreään siirtymään liittyen, Rauhala.

Tutkimus- ja kehityshankkeiden hyötyjiä ovat olleet lappilaiset yritykset ja yhteisöt. Aluekehitystä ja elinkeinotoimintaa tukeva kehitystyö kuuluu ammattikorkeakoulujen lakisääteisiin tehtäviin.

– Ammattikorkeakoulu on suurimpia aluekehitystuen saajia Lapissa, joten tilanne aiheuttaa isoja ongelmia, toteaa myös kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl Lapin liitosta.

Laki ei salli paperipäätöksiä

Aikaa vievät järjestelmämuutokset ovat hidastaneet hankkeiden aloitusta aina EU:n ohjelmakauden vaihtuessa, mutta eivät koskaan näin pitkään. Ekdahl kertoo, että aiemmin ongelmat saattoi ohittaa niin, että maakuntaliitot ja ELY-keskukset hyväksyivät hankkeita paperilla. Enää se ei käy.

– Uusi lainsäädäntö vaatii sähköisen järjestelmän käyttöä.

Ekdahlin mukaan maakuntaliitot ja ELY-keskukset ovat yrittäneet hoputtaa ministeriötä. Näin on tehnyt myös Suomen Yrittäjät, sillä monet yrittäjät ovat jääneet samaisen tietojärjestelmäongelman vuoksi ilman investointitukia. Osa on joutunut ottamaan lainaa tukirahaa odottaessaan.

TEM:in mukaan tietojärjestelmän keskeneräisyys johtuu siitä, että kyse on niin laajasta ja työläästä kokonaisuudesta erilaisine tukimuotoineen ja kustannusmalleineen. Yksittäistä teknistä syytä ongelmille ei ole, ministeriö toteaa vastauksessaan Suomen Yrittäjille.

Valoa tunnelin päässä

Ministeriön arviot eivät ole pitäneet sen suhteen, milloin järjestelmätoimittaja Netum Oy saa kokonaisuuden valmiiksi.

– Järjestelmän piti toimia joulukuussa, mutta se on aina lykkääntynyt kuukausi kerrallaan eteenpäin, kehittämispäällikkö Ville Rantala Lapin AMK:sta kertoo.

Valoa kuitenkin kajastaa tunnelin päässä. Järjestelmä on saatu siinä määrin toimimaan, että ammattikorkeakoulu sai ensimmäisen rahoituspäätöksen Lapin liitosta tällä viikolla.

– Nyt alamme purkamaan sumaa. Toivottavasti rahojen maksatuksessa ei enää tule isompia viivästyksiä, kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl toteaa.