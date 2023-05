Unettomuutta, pala kurkussa ja ahdistusta, kuvailevat urheilulukiolaiset arkeaan – Matilda Pajunen, 19, paloi loppuun kirjoitusten myötä

– Elämä pyörii koulun ja urheilun ympärillä. Treenaan parhaimmillaan kymmenen kertaa viikossa, eli aamuisin on neljä treeniä ja iltaisin kuusi viikon aikana, niin elämä on tasapainoilua koulun ja urheilun välillä, kuvailee arkeaan 19-vuotias Matilda Pajunen.

Pajunen myöntää heti, että kun elämä pyörii vain kahden asian ympärillä, niin stressiä tulee. Hänelle sitä tuli liikaa.

– Minulle kävi vuodenvaihteessa niin, että paloin loppuun. Minun oli pakko ottaa tauko. Ylioppilaskirjoitusten myötä stressi kasvoi vain niin suureksi, että se, mikä oli aikaisemmin toiminut, ei enää toiminutkaan, Pajunen sanoo.

Avaa kuvien katselu Matilda Pajunen toipui muutamassa kuukaudessa ja treenit maistuvat taas. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

Matilda Pajunen ei ole yksin tavoitteellisen urheilun ja lukio-opintojen yhdistämisen aiheuttaman stressin kanssa. Ylen Uutisluokka Turun Luostarinvuoren koulusta toteutti kyselyn Turun Kerttulin ja Helsingin Mäkelänrinteen urheilulukiolaisille. Tähän epätieteelliseen kyselyyn vastasi kaikkiaan 187 lukiolaista. Kysely toteutettiin osana Hyvin sanottu -hanketta.

Kysely paljasti, että koulu on ensisijainen stressin ja paineiden aiheuttaja joka neljännelle urheilulukiolaiselle. Yli puolet stressaa sekä koulun että urheilun takia.

Avaa kuvien katselu Kuva: Jouni Koutonen / Yle

Lähes joka neljäs kertoi stressin ahdistavan niin paljon, että sen vuoksi menettää yöunia. Oireita kuvattiin olevan lukuisia.

Nuoret kertoivat avoimissa vastauksissaan kokeneensa stressin takia ärtyisyyttä, päänsärkyä, pahoinvointia, huimausta ja jopa paniikkikohtauksia.

Matilda Pajunen tajusi itse olevansa liian syvällä.

– Olin apaattinen ja väsynyt. Vanhemmat ymmärsivät sanoa asiasta minulle ja tajusin itse hakea ihan ammattiapua. Huomasin, että on pakko hidastaa. Terapia, ystävät ja vanhemmat ovat auttaneet valtavasti. Etenkin se auttoi, että vanhemmat ymmärsivät, että minun on pakko ottaa rauhallisemmin ja he ovat tukeneet minua hankalana aikana.

Pajunen oli kolme kuukautta sairauslomalla. Nyt treenit ja koulu taas sujuvat.

Kyselyn mukaan yli 40 prosenttia vastaajista sai apua Matildan tapaan vanhemmiltaan, kun stressi uhkasi kasvaa liian suureksi. Vastauksissa mainittiin apukeinoina myös valmentaja ja kouluterveydenhuolto.

Pöytätennispelaaja Leonid Pullinen, 17, tähtää Euroopan huipulle

Toisaalta Uutisluokan kysely paljasti myös, että kaikki urheilulukiolaiset eivät koe stressiä.

Kyselyssä yhdeksän prosenttia vastasi, ettei koe stressiä koulun tai urheilun takia. Ja urheilunkin takia stressasi vain noin joka kymmenes.

Heillä, jotka stressasivat urheilun takia, stressi koski valtaosin loukkaantumisia tai kilpailupaineita.

– Loukkaantumiset, joista seuraa väkisinkin pohdinta siitä, tuleeko urheilu-uraa koskaan edes olemaan. Päättyykö ura ennen kuin ehtinyt edes alkaakaan, kuvaili yksi lukiolaisista urheiluun liittyvää stressiään kyselyssämme.

17-vuotias Leonid Pullinen ei juurikaan koe stressiä. Hän on Mäkelänrinteen urheilulukiossa Helsingissä ja tähtää pöytätenniksessä Euroopan huipulle.

Lahdesta kotoisin oleva Pullinen kuuluu nuorten maajoukkueeseen. Viime vuonna hän sai SM-kisoissa nuorten nelinpelissä pronssia yhdessä Aleksi Räsäsen kanssa. Kaksinpelissä Leonid Pullisen sijoitukset vaihtelivat viidennestä kahdeksanteen.

Avaa kuvien katselu Leonid Pullisen stressin laukaisee urheilu. Pöytätennistä nuori pelaa 18 tuntia viikossa. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Pullisen mukaan kaikki stressi unohtuu hallilla.

– Unohdan kaiken, mitä oli koulussa ja keskityn vain treeniin, hän kertoo.

Koulussa stressiä aiheuttaa hänen mukaansa eniten se, jos tehtäviä jää rästiin. Kisamatkojen aikana tehtäviä saattaa kasaantua.

Toisaalta urheilulukio ymmärtää urheilun vaatiman ajan ja kisamatkat järjestyvät Leonid Pullisen mukaan helposti. Stressin poistamiseen hänellä toimiikin urheilu. Treenejä kertyy Ruskeasuon palloiluhallilla 18 tuntia viikossa.

Pullisen ja Pajusen mukaan urheilulukiolla on suuri rooli siinä, että urheilua ja opintoja pystyy yhdistämään. Pullinen nostaa esille myös vertaistuen.

– Aika moni harjoittelee tavoitteellisesti huipulle lätkässä, futiksessa ja lentopallossa. Kavereilta saa aina tukea, se on kiva, Pullinen sanoo.

Avaa kuvien katselu Leonid Pullinen pelaa pöytätennistä Juho Kahloksen kanssa. Molemmat kuuluvat nuorten maajoukkueeseen. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Kaksoisrooli ottaa osansa

Porin lukion valmennuspäällikkö Jari Mäkelä tietää, että urheilun ja lukio-opintojen yhdistäminen tavoitteellisesti ei ole helppo sarka kenellekään.

– Se ei ole helppo ratkaisu, mutta se on mahdollisuus heille, jotka haluavat urheilu-uran ohella suorittaa lukion loppuun.

Mäkelä muistuttaa, että kaikki eivät urheilu-uran ja lukion yhdistämistä stressaa, mutta toki on heitäkin, joille stressikäyrät nousevat.

Nykylukiossa on esimerkiksi aikaisempaa enemmän ylioppilaskirjoituksiin tulevia aineita.

– Kahdeksan viikon sykleissä mennään ja siihen koeviikot päälle. Se on aikamoinen prässi ja urheilut päälle. Meillä yritetään optimoida opintojen ja urheilun yhdistäminen. Eli jos opiskelijalla alkaa painaa koulu tai urheilu, olemme yhteyksissä koulun psykologeihin ja erityisopettajiin tai sitten seuroihin, jotta opiskelija jaksaa, Jari Mäkelä kertoo.

Mikä siis ratkaisuksi? Jari Mäkelän mukaan lukioissa ja urheiluseuroissa pitää ottaa huomioon työmäärä.

– Pitäisi pystyä jättämään tarvittaessa väliin omia harjoituksia tai joukkueharjoituksia, joka mahdollistaa koulutyöhön paneutumisen. Opinto-ohjaajat ovat avainasemassa siinä, kun opintoja suunnitellaan. Näin pystytään myös kesken opintojen keventää taakkaa, lukiohan voi käydä kolmen tai neljän vuoden aikana.

Voit keskustella aiheesta 9. toukokuuta kello 23 asti.

Tässä jutussa kerrotusta kyselystä vastasivat Turun Luostarinvuoren koulun urheilupainotteisen 8B-luokan uutisluokkalaiset Jasmin Laitinen, Annu Kilpi, Veera Knuutila ja Elli Koskela. Yle Uutisluokka on mediakasvatustoimintaa, jossa nuoret tekevät uutisia omista aiheistaan Ylen uutiskummin opastuksella.