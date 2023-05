Lontoon kaduilla toiset telttailevat päiviä nähdäkseen kuningasparin edes vilaukselta – toiset valmistautuvat protestoimaan

Lontoossa Buckinghamin palatsin lähistö on täyttynyt kruunajaisten alla teltoista.

Kuningas Charles III kruunataan huomenna Lontoossa. Brittimonarkian suosio on laskenut, mutta selvästi yli puolet kansasta tukee yhä järjestelmää.

LONTOO Buckinghamin palatsin edustalla The Mall -katu on täyttynyt Britannian kuningasperheen tosikannattajien teltoista.

Kruunattava kuningas Charles III ja kuningatarpuoliso Camilla ajavat lauantaiaamuna katua pitkin hevosvankkureilla kruunajaisiinsa. Jos tämän haluaa nähdä omin silmin, on paikka varattava ajoissa.

– Saavuimme tänne joitakin päiviä sitten, sanoo Kim Borup.

Borup sanoo vuorottelevansa miehen kanssa, kumpi pitää vahtia teltan luona.

– Tänä aamuna on minun vuoroni.

Avaa kuvien katselu Kim Borup on kotoisin Yhdysvalloista, mutta asuu tällä hetkellä Lontoossa. Hän halusi tulla todistamaan kruunajaisia kadulta käsin todistaakseen aidon brittikokemuksen. Kuva: Toni Määttä / Yle

Tunnelma The Mallilla on rauhallinen ja odottava. Suurin osa telttailevista on keski-ikäisiä brittejä. Monet ovat ottaneet mukaan monarkiaan viittaavaa rekvisiittaa: viirejä, huiveja, pahvinukkeja ja asuja.

Aikaa tapetaan istumalla retkituoleilla ja vierailemalla muiden teltoilla. Monet muistelevat viime syksynä kuollutta kuningatar Elisabet II:sta.

Union Jack -lippuasuun on pukeutunut Bartley Graham. Hän uskoo, että kruunajaiset kiinnostavat ihmisiä tapahtuman ainutkertaisuuden vuoksi.

Avaa kuvien katselu Bartley Graham sanoo saaneensa vähän aikaa sitten aivohalvauksen. Hän saapui suoraan sairaalasta varaamaan paikkaa kruunajaispäivää varten. Kuva: Toni Määttä / Yle

Viimeksi Yhdistynyt kuningaskunta vietti kruunajaisia lähes tarkalleen 70 vuotta sitten, kesäkuussa 1953.

– Jotkut ihmiset ovat nähneet edelliset kruunajaiset, ja nämä ovat heidän viimeisensä. Suuri osa ei ole nähnyt ikinä kruunajaisia, ja nämä voivat olla heillekin viimeiset. Tämä on suunnaton kerran elämässä tapahtuva mahdollisuus, Graham sanoo.

Avaa kuvien katselu The Mallilla teltta on yleisin paikanvaraaja. Kuva: Toni Määttä / Yle

Gainsborough'n kaupungista, Englannin keskiosasta Lontooseen viime viikolla saapunut Kerry Culbert sanoo, että kruunajaispäivän odottaminen ei ole hänelle raskasta.

– On mukavaa, kuinka täällä tapaa uusia ihmisiä. Me olemme kaikki täällä samasta syystä.

Avaa kuvien katselu Kerry Culbert sanoo, että kruunajaisten seuraaminen televisiosta ei ole sama asia kuin olla paikan päällä. Hän nauttii odotuksen yhteishengestä. Kuva: Toni Määttä / Yle

Culbert sanoo todistaneensa kadulta käsin myös kuningatar Elisabetin 70-vuotista valtakautta juhlistaneen platinajuhlan sekä myöhemmin kuningattaren hautajaiset viime vuonna.

Hän kertoo, ettei ole vieläkään oikein omaksunut monarkin vaihtumista, mutta kadulta käsin se konkretisoituu.

– Olen melkein kuusikymppinen, 58-vuotias, en välttämättä näe enää seuraavan monarkin kruunajaisia. Haluan vain olla osallinen tässä ja nauttia hetkestä, Culbert sanoo.

Avaa kuvien katselu Innokkaimmat ovat varanneet teltoilla paikkoja jo yli viikon ajan. Kuva: Toni Määttä / Yle

Monarkia jakaa mielipiteitä aiempaa enemmän

Buckinghamin palatsin edustan telttarivi ei ole edustava otos Britannian kansasta.

Viime viikkoina julkaistujen mielipidekyselyiden mukaan reilusti yli puolet kansasta kannattaa monarkiaa.

Kannatus on ollut kuitenkin selvässä laskusuunnassa, sillä useiden vuosikymmenien ajan kannatus oli tasaisesti 70 tai jopa 80 prosentin yläpuolella.

Avaa kuvien katselu Tasavallan kannatus on nyt korkeimmillaan Britanniassa Ipsoksen mittauksissa. Kuva: Laura Merikalla / Yle

Tänään julkaistussa uutiskanava Sky Newsin ja tutkimuslaitos Ipsosin teettämässä kyselyssä (siirryt toiseen palveluun) noin kaksi kolmasosaa kansasta vastasi kannattavansa monarkiaa.

Kyselyn perusteella huomenna kruunattavaa kuningas Charlesia kannattaa kansasta lähes tasan puolet. Tuore Walesin prinssi William on hieman isäänsä suositumpi 61 prosentin kannatuksella.

Avaa kuvien katselu Kuva: Laura Merikalla / Yle

Kyselyiden perusteella selvästi epäilevimmin monarkian tulevaisuuteen suhtautuvat nuoret.

Britannian yleisradio BBC:n (siirryt toiseen palveluun) kyselyssä 18–24-vuotiaista ainoastaan vajaa kolmannes kannatti monarkiaa. Hieman suurempi osa oli tasavallan kannalla, ja vajaa kolmannes ei osannut vastata.

Tasavaltalaisliike organisoi huomiseksi protestia

Graham Smith johtaa Republic-järjestöä, joka nimensä mukaisesti ajaa Britanniaan tasavaltaa.

Järjestö on saanut brittimediassa kruunajaisviikon aikana runsaasti huomiota, sillä järjestö on lupaillut järjestävänsä kruunajaispäivälle suuren mielenosoituksen.

Republic-liikkeen johtaja Graham Smith uskoo, että tuhannet ihmiset saapuvat protestoimaan kruunajaispäivänä.

– Uskomme, että joitakin tuhansia mielenosoittajia saapuu tänne. Poliisin läsnäolo saattaa pelottaa joitakin, mutta uskon, että saamme hyvän osallistujamäärän, Smith kertoo Lontoon keskustassa Trafalgar Square -aukiolla.

Smithin mukaan heidän organisoimansa protestin keskipiste on juuri Trafalgar Squarella, mutta hän lupailee mielenosoittajia olevan koko kruunajaisparaatin reitillä Buckinghamin palatsin ja Westminster Abbey -kirkon välillä.

Sanomalehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) uutisoi alkuviikosta, että Britannian sisäministeriö lähetti alkuviikosta monarkiaa vastustaville järjestöille kirjeen, jossa tiedotettiin maassa tällä viikolla voimaan astuneesta tiukennetusta protestilaista.

Smithin mielestä kirjeessä oli hieman ”uhkaava” sävy, mutta hänen mukaansa kirje tai laki eivät vaikuta mitenkään huomisen mielenosoituksen suunnitteluun.

Smith sanoo, että Republicin mielenilmaus on rauhanomainen, koska tavoitteena on saada kasvatettua kansan tukea tasavallalle. Liian radikaali tempaus saattaisi kääntyä tarkoitustaan vastaan, Smith uskoo.

– Poliisi on sanonut meille toistuvasti, että he eivät ole huolissaan meidän protestista.

Avaa kuvien katselu Lontoon kaduilla on näkynyt huomattava määrä virkavaltaa kruunajaisten alla. Kuva: Toni Määttä / Yle

Suositun kuningatar Elisabetin kuolema ei saanut monarkian suosiota syöksylaskuun, eikä myöskään Smith odota maan hylkäävän monarkiaa vielä lähivuosina.

– Tavataan sanoa, että suuret muutokset tapahtuvat hitaasti ja sitten yhtäkkiä. On vaikea ennakoida vauhtia, mutta uskon, että prinssi Georgen mahdollisuus nousta valtaistuimelle pienenee päivä päivältä, Smith ennustaa.