Marko Eklund on Venäjään erikoistunut Ylen toimittaja, joka on tehnyt tutkimustyötä asevoimien joukkorakenteesta. Eklund on aiemmin työskennellyt puolustusvoimissa ja toiminut muun muassa apulaispuolustusasiamiehenä Suomen suurlähetystössä Moskovassa vuosina 2018-2021.