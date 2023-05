Raportti paljastaa: Kotkan satamassa menehtyneellä työnjohtajalla ei ollut putoamissuojaimia

Kotkan Hietasen satamassa tapahtui viime joulukuun lopulla vakava työtapaturma, jossa sataman työnjohtaja sai surmansa.

Aluehallintoviraston laatimasta työsuojelun tarkastuskertomuksesta ilmenee, että onnettomuudessa menehtyneellä Stevecon työnjohtajalla ei ollut asianmukaisia suojavarusteita työtapaturman sattuessa.

– Työnjohtajalla ei ollut käytössä putoamissuojaimia hänen työskennellessään noin 3,9 metrin korkeudessa eikä avointa reunaa oltu suojattu tai putoamisvaaraa muulla tavoin ehkäisty, todetaan tarkastuskertomuksessa.

Jäi palkkinipun alle puristuksiin

Avin mukaan onnettomuus sattui, kun konttikehdon osia oltiin siirtämässä nosturilla laivalta maihin. Osat olivat olleet varastoituna aluksen ilmastointihuoneen katolla.

Ketju tarttui noston yhteydessä kiinni palkkien reunaan kaataen palkkinipun.

Kaatuessaan palkkinippu osui työnjohtajaan ja ilmastointirakenteen kattoon. Työnjohtaja putosi törmäyksen johdosta katolta alas ja jäi palkkinipun alle puristuksiin. Työnjohtaja menehtyi saamiinsa vammoihin.

Työsuojelutarkastuksen perusteella ilmastointirakenteen katolle ei ollut täysin turvallista kulkureittiä. Käytetyt tikkaat eivät yltäneet ilmastointirakenteen katon yläpuolelle.

Työnjohtaja oli ennen onnettomuutta ohjeistanut toista työntekijää olemaan nousematta ilmastointihuoneen katolle puuttuvien putoamissuojien johdosta. Työnjohtaja kuitenkin nousi itse ylös.

Tapaturmassa menehtynyt työnjohtaja oli kokenut ahtausalan työntekijä.

Kommunikointikatkos?

Aluehallintoviraston selvityksen mukaan satamaoperaattorin ja laivan henkilöstön välisessä kommunikoinnissa käytetty englannin kieli saattoi aiheuttaa väärinymmäryksiä.

– Eri termien ja sanontojen käyttö kommunikoidessa muulla kuin äidinkielellään ja ilman todennettavissa olevaa tarkistuslistaa on voinut aiheuttaa sen, että väärinymmärryksen johdosta on nostopaikalla työskennelleillä henkilöillä ollut väärä turvallisuuden tunne, eivätkä he ole poistuneet nostoalueen läheisyydestä riittävän kauas turvalliseen paikkaan, todetaan Avin raportissa.

Poliisi ei epäile rikosta

Kaakkois-Suomen poliisi ei epäile tapauksessa rikoksesta. Tutkinnanjohtajan rikoskomisario Kai Virtasen mukaan Avin raportin ja poliisin tutkinnan perusteella selkeitä työsuojelumääräyksien rikkomuksia ei työnantajan puolelta tullut esille.

– Tässä näyttäisi olevan kyseessä monen onnettoman yhteensattuman summa, toteaa Virtanen.