Marvel-ohjaaja oli joutua canceloiduksi ja loikkasi pahimman kilpailijan leiriin – joutsenlauluna syntyi Guardians of the Galaxyn päätösosa

James Gunn nousi vauhdilla Hollywoodin ylistetyksi supersankarielokuvien tekijäksi viime vuosikymmenellä. Syynä olivat omaleimaiset ja ammattitaidolla tehdyt Guardians of the Galaxy -elokuvat, jotka Gunn itse käsikirjoitti ja ohjasi.

Gunn herätti Marvel-maailman henkiin lämpimällä huumorilla ja inhimillisillä tunteilla. Nuoret rakastivat Guardians-elokuvien eeppistä toimintaa ja siistejä hahmoja, keski-ikäistyvät sukupolvet Gunn sai puolelleen persoonallisilla musiikkivalinnoilla.

Kahta ensimmäistä Guardians-elokuvaa säestivät hyvän mielen biisit 1970-luvun kieppeiltä. Koko trilogia alkaa Redbonen kappaleella Come and Get Your Love (siirryt toiseen palveluun). Toisen osan avasi Electric Light Orchestran Mr. Blue Sky (siirryt toiseen palveluun).

Juuri toimiva musiikki on suomalaisen Hanoi Rocks -yhtyeen faninakin tunnetulle Gunnille elokuvien peruskalliota.

– Valitsen kaikki kappaleet itse ja liitän ne osaksi käsikirjoitusta. Kun annan käsikirjoituksen näyttelijöille ja työryhmälle, mukana tulee soittolista kaikkine kappaleineen. Musiikkivalinnat on siis todella leivottu osaksi tarinaa, Gunn kertoo Ylen haastattelussa.

Tällä viikolla ensi-iltansa saaneessa trilogian päätösosassa Gunn laajensi soittolistan kattamaan eri vuosikymmeniä. Nyt mukana on bändejä Rainbow'sta Florence and the Machineen. Alkukohtauksessa soi Radioheadin Creep akustisena versiona.

– Kolmososassa olemme synkemmissä tunnelmissa. Halusin katsojien huomaavan, että tämä on vakavampaa. Luvassa on hieman erilaista kyytiä, Gunn perustelee.

Rocketin tarina on se, jonka ohjaaja James Gunn erityisesti halusi kertoa. Rocketin äänenä elokuvassa on Bradley Cooper. Kuva: Marvel Studios

Melkein canceloitu ohjaaja

Guardians of the Galaxy vol 3 nousi avausviikollaan katsotuimmaksi elokuvaksi Suomessa ja maailmalla syrjäyttäen paikalta Super Mario -elokuvan. Suomessa elokuva keräsi keskiviikon ja torstaina aikana yli 11 000 katsojaa.

Fanit ovat odottaneet tarinan päätöstä kuin kuuta nousevaa. Hype on vuosien varrella vain kasvanut, sillä Guardians of the Galaxy vol 3:n ympärillä on riittänyt hätkähdyttäviä käänteitä.

Disney ehti jo antaa ohjaajalle potkut vuonna 2018, kun Gunnin historiasta oli kaivettu liuta arveluttavia twiittejä. Elokuvantekijä oli 2010-luvun taitteessa tehtaillut ja julkaissut Twitterissä mauttomia vitsejä, jotka käsittelivät muun muassa pedofiliaa.

Hetken näytti siltä, että Gunn oli canceloitu ja hänen uransa Hollywoodissa historiaa, mutta monien fanien lisäksi Guardians-elokuvien näyttelijät ilmoittivat seisovansa Gunnin tukena. Gunnin potkuja vastustaneen tiedotteen olivat allekirjoittaneet muun muassa Guardians-tähdet Zoe Saldana, Chris Pratt ja Dave Bautista.

Samalla Gunn esitti pitkän julkisen anteeksipyynnön Twitterissä.

– Urani alussa pidin itseäni provokaattorina. Tein elokuvia ja kerroin vitsejä, jotka järkyttivät ja rikkoivat tabuja, Gunn kirjoitti.

Ohjaaja jatkoi, että sittemmin hän on kasvanut ihmisenä, ja että hänen huumorintajunsa ja elokuvansa ovat kehittyneet.

– Olen aiemminkin pyytänyt loukkaavia vitsejäni anteeksi ja tarkoittanut jokaista sanaa. On sanomatta selvää, että vitsini olivat vitsejä, eivät elämääni, mutta tässä olen ja sanon sen ääneen.

Tapaus oli yksi lisä laajaan julkiseen keskusteluun cancel-kulttuurista ja sananvapaudesta Yhdysvalloissa. Guardians-työryhmä ja monet ulkopuoliset näyttelijät ja elokuvantekijät jatkoivat ohjaajan tukemista, fanit keräsivät adressiin satojatuhansia nimiä.

Lopulta, vuonna 2019, Disney palkkasi Gunnin uudelleen Guardians of Galaxy vol 3:n puikkoihin.

Moni odottaa kiinnostuneena, miltä Gunnin kädenjälki näyttää Superman-elokuvissa. Kuva: CHRISTOPHE PETIT TESSON / EPA-EFE

Gunn loikkasi DC:n leiriin

Viime vuoden lopulla Gunn loikkasi monien fanien järkytykseksi Disneyn omistamalta Marvelilta pahimman kilpailijan leiriin. Hän työskentelee nykyään Warner Brosin omistaman DC Studiosin johtajana.

Siinä missä Gunn aiemmin muutti Marvelin leivissä supersankarielokuvien kenttää, nyt 56-vuotias elokuvantekijä voi tehdä jotain vastaavaa Supermanin ja Batmanin kanssa.

Maaliskuussa Gunn kertoikin, että hänen seuraava ohjaustyönsä on uusi Superman-elokuva.

Jos Gunnin uran käänteet ovat tosifaneille järkytys, monet pitävät loikkaa myös luontevana jatkumona viime vuosikymmenen lopun tapahtumille.

Gunn itse on asian suhteen diplomatian kannalla.

– Minulle se ei ole ristiriitaista. Olen aina ollut sekä Marvelin että DC:n sarjakuvien fani ja olen jatkossakin. Molemmille riittää tilaa valkokankailla. Minulle kyse on vain siitä, että yritän tehdä lisää hyviä elokuvia, Gunn sanoo Ylelle.

Haikeat jäähyväiset

Guardians-trilogian päätösosan tekeminen oli näyttelijöille tunteikas paikka. Olivathan he kasvaneet trilogian rinnalla vuosikymmenen ajan ja muun muassa puolustaneet äänekkäästi Gunnia kriisin keskellä. Ja nyt se kaikki on tullut päätökseensä ainakin Gunnin ohjauksessa.

Monille Guardians of the Galaxy vol 3 edustaakin jonkinlaista loppua koko Marvel-universumin tarinalle.

Yle haastatteli aiheesta Chris Prattia (Peter Quill) ja Zoe Saldanaa (Gamora). Molemmat ovat sitä mieltä, että Guardiansin kanssa tuli tehtyä jotain poikkeuksellista. Saldana ilmoitti ensi-illan kynnyksellä jättävänsä työt (siirryt toiseen palveluun) Marvelilla. Ainakaan häntä ei siis enää mahdollisissa uusissa Guardians-tarinoissa nähdä.

– James Gunnilla on oma, erottuva ääni. Kun hän aloitti tämän kanssa 10 vuotta sitten, muut supersankarielokuvat kalpenivat hänen tyylinsä rinnalla. Viimeisen osan tekeminen oli suloisenkatkera kokemus, Zoe Saldana sanoo.

Chris Prattin ja Zoe Saldanan hahmot Peter Quill ja Gamora ovat elokuvassa ex-pariskunta. Kuva: Marvel Studios

– Jos et voi riisua supersankarielokuvaa toiminnasta ilman, että jäljelle jää voimakas tunteen kaari, elokuva on vain hahmoja taistelemassa toisiaan vastaan taivaalla, Pratt toteaa.

– Aiemmin olen huomannut ajattelevani tällaisissa tilanteissa, että olisinpa pysähtynyt hetkeksi. Nyt tein niin. Nautin joka hetkestä ja koin tunteiden koko kirjon, surua, iloa ja kaikkea siltä väliltä. Osasin olla läsnä ja olen siitä kiitollinen, hän jatkaa.

Trilogian päätösosa on kieltämättä monessa suhteessa tunteikas, joskin se on osassa suomalaisarvioita saanut risuja nimenomaan tunteiden välittäjänä (HS (siirryt toiseen palveluun), IL (siirryt toiseen palveluun)).

Time-lehden 100 vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle valittu Zoe Saldana kertoo videolla ajatuksiaan roolimallina olemisesta.

Karen Gillanille jäi Suomesta mieleen sauna

Pom Klementieff (Mantis) kertoo, että Guardians-elokuvia tehdessä työryhmällä on ollut ennen kaikkea hauskaa.

– Ja nyt tuntuu siltä, että tämä on sen kaiken hauskan loppu, hän toteaa Ylelle haikeana.

Klementieffin hahmolla Mantisilla on poikkeuksellinen supervoima: empatia.

– Tärkeä ominaisuus ihmiselle. Toisilla sitä ei ole, jos ajattelemme vaikkapa politiikkaa, ranskalaisnäyttelijä toteaa.

– Guardiansissa lähes kaikki hahmot ovat itsepäisiä ja suorittavat tehtäviään. Mantisin empatia on ikään kuin liimaa, joka pitää ryhmän kasassa.

Karen Gillanin Nebula (vas.) ja Pom Klementieffin Mantis (oik.) sekä muutama muu Galaxin vartija. Kuva: Marvel Studios

Karen Gillan (Nebula) myöntää olevansa vielä haastatteluhetkellä kieltämisvaiheessa. Hänelle supersankarielokuva on kuin paluu lapsuuteen. Saa roikkua vaijereissa, lennellä ympäriinsä. Muilta osin supersankarin rooli on hänelle kuin mikä tahansa elokuvarooli.

– Yritän ymmärtää roolihahmoni tunteita. Sitä draamaa, mitä hän käy läpi. Työni eivät itse asiassa hirveästi eroa toisistaan, sijoittuvatpa ne avaruusalukselle tai maan päälle.

Gillan kävi muutama vuosi Suomessa, kun hän näytteli Riley Stearnsin ohjaamassa, Tampereella kuvatussa elokuvassa Dual.

Toki Gillanilta piti kysyä, mitä hänelle jäi Suomesta mieleen.

– Sauna. Hämmästelin, miksi kaikki Suomessa rakastavat saunomista. Sitten tajusin, että se on siellä keksitty. Ajattelin, että tässä on sittenkin järkeä, näyttelijä nauraa.