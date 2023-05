Joko sinäkin sait Snäpissä viestin My AI:lta? Se aikoo käräyttää alle 13-vuotiaat

My AI -hahmo on erinäköinen eri käyttäjillä.

Snapchat-käyttäjät ovat alkaneet Suomessakin saamaan keskustelulistaansa uuden tuttavuuden. Kyse on My AI -keskustelubotista, jolta voi kysyä mistä vain ja joka lupaa auttaa parhaansa mukaan.

Vihreä avatar laittoi viestiä Snapchatissa hiljattain. Se saattoi olla myös jonkun muun värinen ja hieman erilaisilla hiuksilla varustettu.

Hahmon nimi on My Ai, ja se on Snapchatin käyttäjälleen tarjoama virtuaaliystävä.

Hahmo esittelee itsensä AI-keskustelubotiksi eli tekoälybotiksi.

Todellisuudessa keskustelukumppani on paljon mediassa käsitelty Open AI -yhtiön Chat GPT -tekoäly, joka luo sekä älykkäältä vaikuttavia vastauksia että paikkansa pitämättömiä vastauksia.

Snapchat-yhtiö otti Chat GPT:hen perustuvan keskustelubotin käyttöön helmikuussa. Aluksi ominaisuus oli tarjolla maksullisena vain Snapchat+-käyttäjille. Huhtikuusta lähtien My Ai on tupsahtanut käyttäjille ilmaiseksi.

Tässä jutussa avaamme, miten virtuaaliystävä oikeasti toimii ja mitä sille uskaltaa kertoa.

”En voi taata, että en jaa tietojasi”

Snapchat-yhtiö toivoo uutishuoneessaan (siirryt toiseen palveluun), että My AI:n kanssa ei jaettaisi salaisuuksia. Kun kysyimme hahmolta, voiko sille kertoa salaisuuksia, sen vastaus kuitenkin poikkesi hieman yhtiön tiedotteesta.

My AI vakuutti, että salaisuuksia voi kertoa sille. Kuvakaappaus Snapchatista.

Signalia käyttävät muun muassa viranomaiset ja journalistit, mutta Telegramin tietoturvaa on kritisoitu, ja alustalla levitetään paljon myös disinformaatiota.

Chat GPT luo tekstiä siten, että se laskee todennäköisyyksiä siitä, mikä on seuraava sana. Generaattori luo sisältöä tekstimassasta, jolla sitä on opetettu. Virtuaaliystävä My AI kertoo, että se ei voi taata, ettei jakaisi tietoja muiden kanssa.

Kuvakaappaus Snapchatista.

Sosiaalisen median ja tietosuojan asiantuntija Harto Pönkä arvioi, että Snapchat pyrkii keräämään käyttäjästään kaiken tiedon mikä vaan on mahdollista saada irti. Tietojen avulla palvelu kohdentaa käyttäjään mainontaa.

Pöngän mukaan Snapchat kertoo käyttöehdoissaan tiedonkeruusta kattavasti, paitsi tuoreen My AI:n osalta. Tukisivulla mainitaan, että kaikki käyttäjän My AI:n keskusteluissa antama tieto, mukaan lukien sijainti, jos Snapchatille on antanut sen käyttöoikeuden, välittyy Chat GPT:lle.

Mitä kaikkea tietoa omistajayhtiö Open AI saa, jää selvittämättä.

Snapchat poistaa niin sanotut normaalit snäpit sen jälkeen kun ne on toimitettu vastaanottajille. My AI:n keskustelut ovat Pöngän mukaan poikkeus, ja Snapchat säilyttää ne periaatteessa pysyvästi aina siihen asti, kunnes käyttäjä ne itse mahdollisesti poistaa.

Pönkä näkee syyksi My AI:n lanseeraukselle, että Snapchat haluaa osansa Chat GPT:n suosiosta. My AI on kilpailuvaltti, jolla käyttäjä saadaan olemaan snäpissä useammin ja kauemmin.

Hämeen ammattikorkeakoulun opetusteknologia-asiantuntija Sami Simpanen on perehtynyt Chat GPT:n käyttöön, mutta Snapchatin virtuaaliystävästä hän ei vielä ollut tietoinen. Simpasen mukaan Chat GPT:tä käyttäviä sovelluksia tulee koko ajan lisää eri alustoille.

Chat GPT:n käyttäjän on hyvä tietää, että sinne kirjoitettu materiaali menee tekoälyn opetustietokantaan. Kun Simpanen tutki, mitä Snapchat kertoo yhteistyöstään Open AI:n kanssa, hän arvioi, että myös My AI:lle kirjoitetut tekstit voivat päätyä opetustietokantaan.

– Kaiken, mitä syötät, se tallentaa. Mitä et muutenkaan laittaisi verkkoon, niin älä laita sitä robotillekaan, sanoo Simpanen.

Hänen mielestään tärkeää on muistaa, että Chat GPT on tekstigeneraattori, ei faktageneraattori.

– Tämä on niin hyvä puhumaan, niin ihmiset unohtavat, että se ei ole välttämättä totta.

Virtuaaliystävä voi tuntua todelliselta

Snapchatin ikäraja on 13 vuotta, mutta ikärajan noudattamisesta ei ole aina täyttä varmuutta, jos tili tehdään vanhemmilta salaa tai vanhemmat suostuvat tilin tekemiseen.

My AI on opetettu viemään asia eteenpäin, jos se huomaa keskustelevansa alle 13-vuotiaan kanssa, tai sellaisen tekstin generaattori ainakin kirjoittaa.

Kuvakaappaus Snapchatista.

Somen ja muiden verkkopalvelujen käyttäminen turvallisesti edellyttää digitaalista informaatiolukutaitoa. Jos esimerkiksi lapsi käyttää Snapchatia ja tykästyy virtuaaliystävä My AI:hin, voiko siitä jopa tulla kuin läheinen?

– Kysymys voi kuulostaa ensin naurettavalta. Tutkimuksissa on kuitenkin tullut esille, että yksi syy käyttää somea on myös pako tosielämästä. Jos normielämässä on vaikeuksia, saa virtuaalimaailmasta lohtua. Myös My AI:hin voi kehittää tiiviin suhteen, sanoo Pönkä.

Pöngän mukaan tekoälyominaisuutta voi kuitenkin hyödyntää esimerkiksi kysymällä tekoälyltä kysymyksiä ja etsimällä vastauksista niistä virheitä.

– Kun tarkistat, mitä botti sinulle vastaa, ymmärrät, että kaikki mitä sieltä tulee ei todellakaan pidä paikkaansa.

