Vanha Toralinna on yhä tyhjillään – Venäjän hyökkäys viivästyttää peruskorjausta

Toralinnan suunnitteli 1800-luvulla rautatiehallituksen pääarkkitehti Bruno Granholm rautatieläisten vuokra-asunnoiksi. Rakennus on ollut tyhjillään neljä vuotta.

Vanha punatiilinen Toralinna seisoo yhä tyhjillään keskellä muuttuvaa Pasilaa Helsingissä. Viimeiset vuokralaiset muuttivat pois alkuvuodesta 2019 sisäilmaongelmien takia.

Valtion rautateiden työntekijöiden asunnoiksi vuonna 1899 valmistuneen Toralinnan omistaa nykyään Suomen suurin vuokra-asuntoja tarjoava yhtiö Sato. Sen suunnitelmissa on edelleen Toralinnan kunnostaminen asunnoiksi.

Rakennuksesta on purettu muun muassa puruja täynnä olevat välipohjat, ja jäljellä on vain runko. Yläpohjan veden- ja lämmöneristystä on korjattu, ja rakennuksessa pidetään peruslämpö.

– Olemme suunnitelleet talon peruskorjauksen asunnoiksi, mutta aikataulu on vaikea kysymys. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan teki monen asian meille haastavaksi, koska rakennuskustannukset ovat nousseet valtavan paljon, Saton investoinneista vastaava liiketoimintajohtaja Arto Aalto sanoo.

Toralinnan kunnostamisen hinnaksi arvioitiin 1,5 vuotta sitten reilut 20 miljoonaa euroa eli yli 5 000 euroa per asuinneliö. Nyt kustannuksiin voi laskea ainakin 15 prosenttia lisää. Talossa on lähes 3 900 neliötä.

– Lähiaikoina Toralinnan kunnostustöitä ei ole näköpiirissä, Aalto kertoo.

Sato odottaa myös alueen eli Pasilan Veturitallipihan asemakaavan suunnitteluperiaatteiden valmistumista. Suunnitteluperiaatteita ei taas ole edistetty Helsingin kaupunkiympäristön toimialalla, koska ensiksi odotetaan Pasilan länsitornien alueen lopullista muotoa.

Kaupunkiympäristölautakunnan poliitikot palauttivat Veturitallipihan suunnitteluperiaatteet uudelleen valmisteluun lokakuussa 2021 (siirryt toiseen palveluun).

Suojellussa Toralinnassa oli 64 asuntoa. Viimeisille vuokralaisille luvattiin paluu kunnostettuun rakennukseen, mutta liiketoimintajohtaja Aallon mukaan vuokralaisille ei ole tiedotettu, koska kunnostamisen aikataulua ei tiedetä.

Toralinna on suojeltu, valtakunnallisesti merkittävä rakennus.

Avaa kuvien katselu Kuvassa Toralinna syyskuussa 2018. Kuva: Antti Kolppo / Yle

