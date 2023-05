Prigožin aikoo vetää joukkonsa Bahmutista – tutkija uskoo, että Wagner on ollut Venäjän armeijan laastari, ja sen aika saattaa olla ohi

Venäläisen palkkasotilasyhtiö Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin on ilmoittanut vetävänsä Wagnerin sotilaat Ukrainan Bahmutin kaupungista ensi viikon keskiviikkona. Suomalainen sotatieteen dosentti pitää ilmoitusta uhkauksena.

– Prigožin on kritisoinut Venäjän armeijaa ja Venäjän puolustusministeriötä hyvin paljon sodan aikana. Tämä voi myös olla poliittista peliä ja tällaisella uhkauksella saa otsikoita, Ilmari Käihkö arvioi Ylelle puhelimitse.

Uhkausta vetäytyä Bahmutista edelsi Prigožinin viestipalvelu Telegramissa julkaisema video, jossa hän seisoi ruumiskasan keskellä ja osoitti raivokkaat sanansa Venäjän pääesikunnan päällikölle Valeri Gerasimoville ja Venäjän puolustusministeri Sergei Šoigulle

– He ovat Wagnerin sotilaita, jotka kuolivat tänään. Veri on yhä tuoretta, Prigožin sanoi.

– He ovat joidenkin isiä ja poikia. Ja te paskiaiset ette tahdo antaa heille ammuksia.

Jevgeni Prigožin Wagner-sotilaiden hautausmaalla Krasnodarissa huhtikuun alussa. Kuva: Lehtikuva

”Venäjän kyky hyökätä heikkenisi”

Käihkö uskoo, että mikäli Jevgeni Prigožin toteuttaa uhkauksensa ja vetää joukkonsa Bahmutista, sillä on vaikutusta taisteluihin.

– Venäjän sotilaallinen kyky Bahmutissa hupenisi huomattavasti, Käihkö arvioi.

– Venäjän toiveet kaupungin haltuun saamisesta – jos ne eivät romahtaisikaan, niin ainakin ne heikkenisivät.

Hän huomauttaa kuitenkin, ettei Wagner ole yksin kaupungissa, vaan siellä on myös Venäjän armeijan joukkoja. Palkkasotilaiden vetäytyminen ei siis tarkoittaisi kaikkien Venäjän joukkojen vetäytymistä kaupungista.

”Wagner on ollut laastari”

Käihkö näkee, että Wagnerin asema Ukrainan sodassa voi olla heikkenemässä. Palkkasotilasyhtiötä tarvittiin viime kesänä, kun kävi selväksi, että Venäjän armeijalla ei ollut riittävästi joukkoja ”nopean sotilaallisen erikoisoperaation” toteuttamiseksi Ukrainassa.

Venäjä löysi itsensä monin tavoin samasta asemasta, kuin missä Ukraina oli ollut Venäjän vallatessa Krimin niemimaan vuonna 2014, Käihkö huomauttaa.

– Venäjällä ei ollut riittävästi miehiä, piti tehdä hätäratkaisuja, yritettiin tukeutua vapaaehtoisiin. Se ei onnistunut.

Silloin katseet kääntyivät Wagneriin, ja sen johtajaan, joka ryhtyi palkkaamaan riveihinsä miehiä vankilasta.

Jevgeni Prigožin puhumassa palveluksensa suorittaneille miehille tammikuussa Kuva: EBU (Skärmdump från videoklipp)

Nyt Venäjä on syksyn liikekannallepanossaan onnistunut värväämään 320 000 miestä, ja Wagnerin merkitys on heikentynyt.

– Wagnerille ei ole ehkä samanlaista tarvetta kuin silloin oli. Eli haava on parantunut.

”Armeija ottaa suuremman roolin”

Käihkö arvioi, että Venäjän vakinainen armeija ottaa jatkossa suuremman roolin sodasta.

– Sota on vakinaistunut. Armeija on vakinaistunut. Siinä mielessä kutsun Wagnerin laastariksi. Se oli pakkoratkaisu kesän jälkeen, kun miehistö loppui kesken.

Käihkö uskoo myös, että Venäjän taktiikka sodassa voi olla muuttumassa. Armeijan sisällä on ollut kamppailua siitä, kannattaako nyt hyökätä vai puolustaa. Armeija saattaa nyt keskittyä puolustamaan.

– Venäjän keväthyökkäys on epäonnistunut. He eivät ole saaneet aikaan mitään merkittävää. Tappiot ovat olleet suuret. Ulkopuolelta on tuntunut, että hyökkääminen on ollut huono ratkaisu.

Käihkö ei kuitenkaan ole valmis jättämään Wagneria kokonaan pois laskuista.

– Voi olla, että laastarin aika on ohi, jolloin Wagnerista voidaan pikkuhiljaa alkaa luopua. Mutta ei välttämättä vielä ole se aika. Voi myös olla, että he saavat lisää tukea. Aika näyttää.