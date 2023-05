Susanna Kujala on odottanut valitusten lykkäämää siltaa Hailuotoon viisi vuotta – oikeuskansleri nopeuttaisi lupakäsittelyjä jopa vuoteen

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti arvioi, että valitusten pitkittämät lupaprosessit voisi puristaa jopa alle vuoteen.

Tällä hetkellä monet hankkeet juuttuvat jopa vuosiksi valitusprosesseihin, joiden nopeuttamista toivotaan varsinkin kunnallishallinnossa ja yrityselämässä. Nyt myös oikeuskansleri pohtii miten asiaa voitaisiin käytännössä edistää.

Valitusoikeus sinänsä on keskeinen ja periaatteellisesti tärkeä asia oikeusvaltion ja demokratian kannalta.

Pitkiksi venyvät valitusprosessit hankaloittavat kuitenkin sekä hankkeiden toteutusta että monessa tapauksessa myös tavallisten ihmisten elämää.

Hailuodossa on odotettu jo viisi vuotta

Pöystin visio jopa alle vuoden mittaisista lupakäsittelyistä herättää mielenkiintoa Perämeren suurimmalla saarella Hailuodossa.

Luotolaiset odottavat tällä hetkellä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua valitukseen, joka estää monien pitkään odottaman siltayhteyden rakentamisen saarelle. Valtioneuvosto päätti hankkeen käynnistämisestä vuonna 2017 ja vesilupaprosessi on kestänyt jo yli viisi vuotta.

Nyt saareen ja pois kuljetaan lautalla, mikä haittaa muun muassa yritystoimintaa, pakottaa lukiolaiset ja ammattikoululaiset muuttamaan mantereelle ja tekee hoitopäivistä pitkiä mantereella työssäkäyvien lapsille.

Siltayhteyttä odoteltaessa lautat vanhenevat käsiin.

– Joka vuosi kun mitään ei tapahdu, häviävät sekä sillan vastustajat että kannattajat. Lauttayhteys heikkenee koko ajan. Siihen ei laiteta resursseja, koska kiinteä yhteys on tulossa, sanoo pari vuotta sitten saarelle muuttanut Teemu Tanskanen.

Avaa kuvien katselu Teemu Tanskanen toivoo, että asia ratkeaisi mahdollisimman pian, eikä kiinteää yhteyttä tulisi. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Kujalan tilan toimitusjohtaja ja emäntä Susanna Kujala kaipaisi Hailuodossa toimivan yrityksen pyörittäjänä vapaampia kulkuyhteyksiä.

Lihantuotantoon, jalostukseen ja myyntiin keskittyvän perheyrityksen työkeikoilta pääsee monesti lähtemään kotiin vasta yöllä, kun lautta ei enää kulje.

– Ihmettelen sitä, että sitä on mahdollista viivästyttää noin paljon. Epätietoisuus on se inhottavin vaihtoehto.

Myös Hailuodon Majakkapihan Hannu Korpela kaipaa matkailualan yrittäjänä parempia yhteyksiä. Pitkä prosessi on tehnyt Korpelan varovaiseksi eikä hän ala arvailemaan milloin kiinteä yhteys toteutuu.

– Minä uskon sen toteutumiseen sinä päivänä kun ensimmäinen kivikuorma kipataan penkkaan ja pengertietä aletaan rakentaa, sanoo Korpela, joka on koulutukseltaan merikapteeni.

Sekä sillan vastustajat että kannattajat toivovat asialle ratkaisua, koska nykyinen välitila ei ole kenenkään etu. Video: Janne Körkkö / Yle

Käsittelyssä voitaisiin päästä alle vuoteen

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti arvioi, että lupaprosessi voitaisiin puristaa jopa alle vuoteen, ja isommissakin hankkeissa kahteen vuoteen.

Pöystin mukaan siihen on kolme keskeistä keinoa: asioiden niputtaminen yhden luvan ja ympäristömenettelyn alle, nopeaan käsittelyyn riittävien resurssien takaaminen hallinto-oikeuksille ja valtiollisten sektoriviranomaisten asioiden käsittelytapojen muutos.

– Peräkkäisten käsittelyjen sijaan käsiteltäisiin asian kaikki puolet yhteisesti ja ripeästi, sanoo Pöysti.

Hallintotuomioistuinten resursointi on ollut heikolla tolalla pitkään. Edellisen eduskunnan hyväksymän oikeudenhoidon selonteon myötä oikeuslaitos saa määrärahojen tasokorotuksen.

Se helpottaa Pöystin mukaan tilannetta merkittävästi, mutta myös lupia käsittelevien viranomaisten resursointi pitäisi olla kunnossa.

– Käsittelyprosessin pitää olla asiantunteva ja sujuva. Ei esimerkiksi pyydetä tarpeettomia selvityksiä, ja noudatetaan myös viranomaisen selvittämisvelvollisuutta, sanoo Pöysti.

Avaa kuvien katselu Merikapteeni Hannu Korpelan mukaan lautat ovat jo liian pieniä ja pienempi jo elinkaarensa päässä. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Yhtenäislupa on havaittu toimivaksi

Pöystin mukaan kansainvälisesti on hyviä kokemuksia erityyppisten lupien yhdistämisestä yhdeksi yhtenäisluvaksi. Yhdellä kaiken kattavalla luvalla ratkaistaisiin kaikki hanketta koskevat kysymykset.

Suomessakin tämä olisi mahdollista lainsäädäntöä muuttamalla, Pöysti sanoo.

Se vaatii hänen mukaansa nimenomaan ympäristövalvontaa tekevien alueellisten viranomaisten kuten aluehallintovirastojen, kunnallisten viranomaisten ja joidenkin keskusvirastojen välisten tehtävien miettimistä.

– Silloin pitäisi tarkastella sektorikohtaisesti erityislainsäädäntöä ja nimenomaan kokonaisuutena, eikä niin että jokainen ministeriö katsoo yhtä kulmaa.

Pitäisi olla selkeä lainsäädäntö jotta voidaan arvioida missä tapauksessa EU-oikeus edellyttää raskaampaa menettelyä ja missä voidaan mennä kevyemmällä menettelyllä.

Pöysti arvioi, että olisi mahdollista pyrkiä noudattamaan EU:n tietyillä sektoreilla olevia kahden vuoden tavoitteita, tai päästä jopa alle vuoden käsittelyaikoihin.

– Se edellyttää priorisointia myös lainvalmistelussa, sanoo Pöysti.

Useissa EU-maissa on eriytetty prosesseja esimerkiksi niin, että pienemmissä hankkeissa riittää ilmoitusmenettely. Siinä ei tehdä niin laajasti erilaisia ympäristövaikutusarviointeja, eikä muutoksenhakua ole avattu yhtä laajasti kuin meillä.

– Meillä on lähdetty siitä, että kun se on osallistumisen keino, niin se on laajasti käytettävissä, sanoo Pöysti.

Valitusoikeus kuuluu oikeusvaltioon ja demokratiaan

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin toiminnanjohtaja Merja Ylösen mukaan lupaprosessien nopeuttaminen ei olisi hänen järjestönsä kannalta mitenkään huono asia.

Luonnonsuojelupiiri on valittanut Hailuodon sillan vesiluvasta ja hakenut asiaan valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Avaa kuvien katselu Luonnonsuojelupiirissä pitkään työskennellyt Merja Ylönen sanoo, että valitukselle on hyvät perusteet. Kuva: Janne Körkkö / Yle

Valitusoikeuden yksi tarkoitus on antaa järjestöille ja kansalaisille mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon heille tärkeissä asioissa.

– Lait kirjoitetaan sillä tavalla, että niissä on tulkinnanvaraa. Siksi on hyvin tärkeää, että voi testata niitä ja niiden tulkintoja, Ylönen sanoo.

Ylösen mukaan valitusoikeuden kautta haetaan lain tulkintoja, jotka muodostavat oikeuskäytäntöä. Ilman valitusmahdollisuutta oikeuskäytäntöä ei pääsisi kehittymään.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan valitusoikeuden tärkeimpiä merkitykset ovat oikeussuojan antaminen hallinnon virheellisyyksiä vastaan ja mahdollisuus valvoa hallinnon toimintaa.

– Se luo myös keskeisen luottamuksen, mille oikeusvaltio ja demokratia rakentuvat, eli valitusoikeuden periaatteellinen merkitys on hyvin suuri.

Samalla tavalla kuin kuntalaisaloitteet, valitusoikeus on moderni tapa vaikuttaa yhteiskuntaan. Kuntalaisvalitus on yksi vanhoista kuntalaissa olevista kunnan jäsenyyteen liittyvistä oikeuksista.

– Kokonaan valittamista ei tietenkään voi kieltää. Isoissa hankkeissa YK:n puitteissa tehty Århusin sopimus edellyttää antamaan järjestöille mahdollisuuden valittaa, sanoo Pöysti.