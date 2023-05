Italiassa ihmetellään nyt huussia – suomalaisille kovin tuttu helpotuslaitos matkaa Venetsian arkkitehtibiennaaliin

Tänä vuonna Venetsian arkkitehtuuribiennaalissa nähdään jotain suomalaisille mökkeilijöille kovin tuttua: huussi.

Taiteilija ja arkkitehti Arja Renell sai ideansa Huussi-näyttelyyn Venetsian kanaalien varrella viime vuonna, vuorovuosin järjestettävässä taidebiennaalissa.

– Avajaisissa vessajono oli pitkä. Siinä omaa vuoroani odotellessa minulle selvisi, että käyttämämme vessan jätevedet menevät suoraan sinne kanaaliin. Vaikka tämä ei koskenutkaan kaikkia rakennuksia, oli tämä minulle aikamoinen shokki. Ajattelin, että hyvänen aika, huussihan täällä pitäisi olla eikä vesivessa, muistelee Renell.

Heurekan hetkellä haku seuraavan vuoden arkkitehtibiennaaliin oli jo käynnissä, ja Arja Renell soitti pikimmiten miehelleen Eero Renellille ja kysyi, että lähdetäänkö hakemaan vuoden 2023 biennaaliin huussiteemalla.

Open call -kilpailu oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa mukana olivat vain mieheni Eero sekä arkkitehti Barbara Motta Barbara. Kun pääsimme toiseen vaiheeseen, kutsuin mukaan ryhmän muut jäsenet, arkkitehdit Emmi Keskisarjan ja Janne Teräsvirran ja graafisen suunnittelijan Antero Jokisen, kertoo Renell työryhmän synnystä.

Vettä säästäviä ratkaisuja peräänkuuluttavan työryhmän nimi on osuvasti Dry Collective, suomeksi Kuiva kollektiivi.

– Venetsian näyttelyssämme on yksi huussi, joka on siihen paviljonkiin varta vasten suunniteltu. Se ei ole siellä käytössä, mutta yleisö saa vapaasti ja rohkeasti tutkia tätä järjestelmää, joka useimmille eurooppalaisille on aika vieras asia, kertoo Renell.

Huussi on Suomi-kummaa

Arja Renellin mielestä Suomen maabrändi kestää enemmän kuin hyvin sen, että arkitehtibiennaalin Suomen paviljongissa on Huussi-niminen näyttely videoteoksineen.

– Ehdottomasti! Suomihan tunnetaan tällaisena vähän outona maana. Meillähän on jo sauna, ja huussi sopii aivan täysin tähän pirtaan. Luotan siihen, että vastaanotto tulee olemaan hyvä, sanoo arkkitehti Renell.

Avaa kuvien katselu Huussi-näyttelyn tilaaja on Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo. Kuva: Ugo Carmeni

Avaa kuvien katselu Huussin käyttöä ja toimintaa avataan Suomen paviljongissa muun muassa piirroksin ja tekstein. Käytössä olevaa huussia ei näyttelyssä ole. Kuva: Ugo Carmeni

Kokonaan ilman vettä toimiva saniteettijärjestelmä ei kaupunkimittakaavassa toimisi, mutta Arja Renell työryhmineen tarjoaa nykyisten vesiklosettien tilalle taloudellisemmin vettä käyttävää, alipaineistettua järjestelmää, jollaista käytetään jo junissa, laivoissa ja lentokoneissa.

– Tätä aihetta on toistaiseksi käsitelty vähän, mutta hyvä uutinen on se, että tässä on lopulta vain voittoja, jos tätä ongelmaa lähdetään purkamaan, sanoo Renell.

Vaikka muutos tarkoittaisikin kaupungeilta investointeja, ovat tekniset ratkaisut jo olemassa, arkkitehti painottaa. Tällä hetkellä kolmannes suomalaisten käyttämästä vedestä menee vessanpönttöjen huuhteluun.

Vesivessoissa käytetään Suomessa korkealaatuista juomavettä.

Ravinteet kiertoon

Renellin mukaan kaikkein paras lopputulos saataisiin, jos kiinteistössä olisi kaksi putkistoa, ulosteille ja ”harmaille” eli pesuvesille. Erillisellä putkistoilla ihmisperäiset jätteet saataisiin tehokkaammin kiertoon, lannoitteeksi pelloille. Jätevesipuhdistuksen kemikaalikuormakin pienenisi.

Mutta haluaisivatko ihmiset syödä ihmislannasta tehdystä lannoitteessa kasvatettua ruokaa?

– Tämä on toki hyvä kysymys. Mutta tätähän tapahtuu tänäkin päivänä paljon, vaikka moni ei tästä tiedäkään. Tässä on ongelmana meillä Suomessakin se, että tietyt leipomot Suomessakaan eivät ota tällaisilta viljelijöiltä sitten viljaa myyntiin, koska pelätään ihmisten reaktiota, sanoo Renell.

Avaa kuvien katselu Arkkitehti Arja Renell harmittelee, että Tampereen Hiedanrannassa WC-kokeilut jäi lopulta kokeilun asteelle eivätkä asukkaiden laajempaan käyttöön. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

– Lainaan yhtä asiantuntijaamme, YK:n kestävän kaupungistumistumisen Habitat-ohjelman Paula Pennanen-Rebeiroa. Hänen mukaansa meillä ole enää varaa sen miettimiseen, että millä lannoitteella ja missä me haluamme meidän leipämme vilja kasvatettavan.

Tällä hetkellä maataloudessa käytetään pääasiassa kemiallisia lannoitteita, joiden tuotanto aiheuttaa kasvihuonepäästöjä ja pysyviä ympäristöhaittoja. Lisäksi kemialliset lannoitteet ja yksipuolinen viljely köyhdyttävät maaperää.

Jätevesipuhdistuslaitoksista huolimatta osa virtsan ja ulosteiden typestä ja fosforista päätyy meilläkin vesistöihin. Maailmanlaajuisesti noin 80% jätevesistä lasketaan puhdistamattomana vesistöihin.

Lannoitteet ovat myös maailmanpolitiikkaa. Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota paljasti myös Suomen ja monen muun valtion maatalouden riippuvuuden Venäjän tuottamista lannoitteista. Ennen sotaa noin kolmannes Suomeen tuodusta typpilannoitteesta ja jopa 60 prosenttia Suomeen tuodusta kaliumlannoitteesta oli peräisin Venäjältä ja Valko-Venäjältä.

Vesipulaa jo Euroopassakin

Ilmastonmuutoksen tuoma kuivuus vaikuttaa jo Euroopassakin. Viime kesänä Ranskassa suurin osa ydinvoimasta ajettiin alas osittain siksi, että jäähdytysvettä ei ollut tarpeeksi.

Tänä vuonna Espanjassa saatiin helteitä jo pääsiäisenä ja suomalaisturisteillekin tuttu kohdemaa varautuu ennätyskuumaan ja kuivaan kesään.

Ja vaikka Suomessa on totuttu siihen, että vettä riittää, meilläkin pelloille suunnitellaan jo uusia kuivuutta sietäviä viljalajikkeita.

Avaa kuvien katselu Aikaisemmin Arja Renell on toteuttanut muun muassa monitaiteellisen Pinnan alla tutkimuksen Talvivaaran Terrafamen kaivoksesta. Siinä sotkamolaiskaivosta tarkasteltiin niin paikallisten asukkaiden, aktivistien, kalastajien kuin kalojenkin näkökulmasta. Kuva: Kimmo Hiltunen / Yle

Renellin mukaan vähemmän vettä kuluttavien WC-ratkaisujen kanssa elämä jatkuisi jotakuinkin entisenlaisena, yhdellä erolla.

– Kyllähän se alipaineistettu vessa on äänekkäämpi, eli wc-tilojen äänieristykseen pitäisi sitten panostaa, sanoo Renell.

Dry Collectiven Huussi-näyttely on esillä Alvar Aallon suunnittelemassa Suomen paviljongissa Venetsian Giardinissa. Kahdeksannentoista Venetsian arkkitehtuuribiennaalin teemana on The Laboratory of the Future. Biennaali on avoinna yleisölle 20.5.–26.11.2023.