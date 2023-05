Syksyllä kadonneen 16-vuotiaan lapualaispojan etsintöjä jatketaan vielä, vakuuttaa poliisi

Poliisi aikoo jatkaa marraskuussa kadonneen 16-vuotiaan lapualaisen Rasmus Takaluoman etsintöjä vielä kevään aikana. Seuraava etsintäpaikka tulee olemaan vesistöjen eli lähinnä Lapuanjoen varrella. Tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä päätetty.

– Se vaatii suunnittelua, koska vesistöalue on laaja. Myös parempia kelejä odotellaan eli lähinnä tulvavesien laskemista, jotta etsiminen olisi helpompaa, sanoo poliisin viestinnästä vastaava Mikael Appel.

Lisäksi Appel toteaa, että mahdollisesti mukaan voi tulla myös ruumiskoira tai -koiria, joita on Suomessa rajallinen määrä. Koirien tuloa pitää myös järjestellä, koska niillä voi olla muitakin etsintäoperaatioita.

Kaksi etsintää takana

Lapualaispoikaa etsittiin viime lauantaina (6.5.2023) Simpsiön alueelta. Mukana oli poliisi, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu Vapepa ja myös kymmeniä omaisten värväämiä vapaaehtoisia. Mitään varsinaisia johtolankoja ei löytynyt.

– Lähinnä poissuljettiin mahdollisia kulkureittejä. Tärkeää sinänsä sekin, toteaa Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin valmiuspäällikkö Aki Valonen.

Poikaa on etsitty nyt keväällä isolla joukolla kaksi kertaa, mutta poliisivetoisesti vasta kerran. Lauantain etsintä oli samalla harjoitus monelle uudelle vapaaehtoiselle.

– Koulutettiin samalla siviilitoimijoita, kertoo Valonen.

Valonen ei myöskään tiedä, koska seuraava etsintä järjestetään, koska Vapepa toimii poliisin kanssa yhteistyössä ja lähtee liikkeelle sopimuksen mukaan.

Avaa kuvien katselu 16-vuotias Rasmus Takaluoma katosi syksyllä. Kuva: Poliisin julkaisema kuva

Tapahtumien kulku

16-vuotias Takaluoma poistui kotoaan Lapualta perjantaina 11. marraskuuta. Takaluoma on 165-senttinen, hoikka ja hänellä on ruskeat, kiharat hiukset. Kadonneen oikeassa poskessa on luomi.

Katoamispäivänä hänellä oli yllään Niken mustat kengät ja mahdollisesti musta huppari, jossa lukee edessä punaisella HOODRICH.

Takaluomasta tehtiin poliisille katoamisilmoitus jo katoamisviikonloppuna, ja poliisi julkaisi katoamisilmoituksen 21. marraskuuta.

Maastoetsinnät poliisi aloitti 28. marraskuuta ja 30. marraskuuta poliisi lopetti etsinnät Lapuan taajama-alueella tuloksettomina. Etsinnöissä käytettiin apuna dronea ja etsintäkoiria.

9. joulukuuta valtakunnansyyttäjän toimisto aloitti esitutkinnan Pub Lapuahovissa 12. marraskuuta tapahtuneesta epäillystä pahoinpitelystä. Pahoinpitelyn osapuolet olivat Takaluoma ja vapaalla ollut poliisi. Takaluoma poistettiin ravintolasta välikohtauksen jälkeen.

Takaluoman lähtö Lapuahovista tallentui valvontakameraan. Sen jälkeen hänestä ei ole kuulunut.

Vihjeet eivät johtaneet mihinkään

Ylen joulukuussa tekemässä haastattelussa kadonneen äiti Marika Tuominiemi kritisoi poliisia viivyttelystä. Maastoetsinnät aloitettiin, kun katoamisesta oli kulunut jo kaksi viikkoa.

11. tammikuuta tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Harri Teivaanmäki kertoi, että katoamisen jälkeen vihjeitä on tullut tasaiseen tahtiin, aluksi jopa noin 30 päivässä. Koska vihjeet eivät olleet johtaneet mihinkään selvään suuntaan, myöskään maastoetsintöjä ei oltu voitu tehdä.

Helmikuun puolivälissä poliisi kertoi, että vihjeitä on tullut yhteensä 500. Teivaanmäki sanoi tuolloin, että niin sanotut ”pimeät” ja avoinna olevat tapaukset säilyvät poliisin listoilla, eikä niitä unohdeta.

Sunnuntaina 24. huhtikuuta Takaluoman lähipiiri järjesti omatoimiset etsinnät Lapualla. Etsintöihin osallistui lähes 200 vapaaehtoista ja apuna käytettiin muun muassa veneitä, drooneja sekä koiria.