Saara Aalto jätti musiikkibisneksen ja ryhtyi hyvinvointivalmentajaksi: “Haluan kuunnella sydäntäni”

Saara Aalto tukeutuu vaimoonsa Meri Aaltoon, kun hän havaitsee merkkejä siitä, että unelmia toteuttaessa “alkaa mennä överiksi”. “Nyt on pientä kriisiä siitä, miten pidetään tasapaino yllä, kun asiat ovat lähdössä rullaamaan.”

Muun muassa Britannian X-Factorista tunnettu Aalto kertoo illan Perjantaissa, että on sanonut elämänmuutoksensa jälkeen ei lähes kaikille keikoille, ja se “pelottaa ihan sikana”.

– Olen aina saanut toteuttaa kaikki minun unelmani.

Saara Aallon tokaisu kuulostaa kadehdittavalta. Miten on mahdollista, että siitä huolimatta hän kaipasi kipeästi elämänmuutosta?

Perjantain jaksossa Uskallanko muuttaa elämäni? artistina tunnettu Aalto tulee kaapista ja kertoo vaihtaneensa musiikkibisneksen hyvinvointivalmentamiseen.

– Kun unelmia toteuttaa, joskus saattaa mennä överiksi. Itselläni se eskaloitui X-Factorin jälkeen. Yhtä aikaa oli Euroviisut ja tehtiin uutta levyä. Ihminen ei ole robotti tai kone, Aalto sanoo juontaja Sean Ricksille.

Monille koronapandemia oli pelkkää painajaista, mutta liikkumisrajoitusten alettua Lontoossa keväällä 2020 Aalto tunsi helpotusta. Se herätti tajuamaan, että elämän tärkein ohjenuora oli unohtunut: intuitio.

– Nuoresta asti olen mennyt omaa polkuani pitkin. Minulle on sanottu, että pitäisi laulaa suomeksi, ja olen silti tehnyt oman pääni mukaan. Haluan kuunnella sydäntäni.

– Arvoni on aina ollut se, että kuuntelen minun intuitiotani. Miten voi kuunnella intuitiota, jos kalenteri on laitettu täyteen seuraavaksi kahdeksi vuodeksi?

Pandemia tyhjensi kalenterista muiden hänen puolestaan laatimat urasuunnitelmat, ja Aalto otti aikalisän. Hän palasi life coach -opintoihinsa, jotka olivat jääneet aikanaan kesken.

Aalto on nyt kaikin puolin priorisoinut oman hyvinvointinsa. Hän käy sekä yksilö- että pariterapiassa yhdessä puolisonsa Meri Aallon kanssa ja on jättänyt musiikkikentän toistaiseksi taka-alalle.

– Olen sanonut ei suurimmalle osalle keikoista.

“Pelottaa ihan sikana”

Yhdessä vaimonsa kanssa Saara Aalto pyörittää No Fear -akatemiaa, jonka tarkoitus on mahdollistaa muillekin se, mitä he ovat saaneet jo kokea: toteuttaa omat unelmansa.

– Tarkoituksena on, että ihminen löytää sisäisen innostuksensa ja intohimonsa. Olen aina saanut kannustusta. Haluan antaa sitä samaa muille, Aalto sanoo.

– Elämässä hienoa on se, että jokaisena päivä voi valita uudelleen. Sen kyllä tuntee sisällä, kun olet tarpeeksi rohkea ottamaan sen ensimmäisen askeleen. Se saattaa viedä vähän aikaa, että uskaltaa. Rohkaisen kuitenkin siihen.

– Pelottaako sinua kuitenkin? Ricks kysyy Aallolta uuden elämänvaiheen äärellä.

– Pelottaa. Pelottaa ihan sikana, Aalto myöntää.

Anu Tevanlinnalle yksi suurimmista elämänmuutoksista on ollut vaihtaa tietojenkäsittelytieteen opinnot psykologiaan. "Tajusin, että halusin olla tekemisissä ihmisten kanssa."

Tavoitteletko ideaalia?

Illan toisena vieraana nähdään psykologi Anu Tevanlinna, joka opastaa ihmisiä elämänmuutoksessa työkseen. Mistä tiedän, milloin elämäni kaipaa muutosta?

– Kun kesäloma on päättymässä ja olet palaamassa arkeen, millainen fiilis silloin on? Onko se sellaista arkea, jota haluat elää, vai tunnistatko ehkä, että ei olekaan hirveän kivaa palata arkeen?

– Jos ensimmäinen ajatus on se, että milloin on joululoma ja milloin pääsen taas irti arjesta, ja tulee ahdistusta. Suurin osa elämästä kuitenkin on arkea, Tevanlinna vastaa.

Tevanlinna muistuttaa, että aina ei ole tarpeen tai viisastakaan kehittää itseään ja elämäänsä.

– Voi olla ideaali siitä, miltä täydellisen elämän pitäisi näyttää. Jos se ei mene arjen realiteetteihin, se voi olla vaarallista.

