Nyt jokaisen naisen kannattaa käydä miesten vaatekaapilla, jos haluaa olla trendikäs, neuvoo second hand -yrittäjä Noora Hautakangas

Tänä keväänä kirppareilla kannattaa etsiä tuttuja klassikoita, kuten trenssejä ja nahkarotseja. Unisex-muoti ja isot vaatteet ovat in, mutta myös Käärijän vihreä.

Relove-nimisten second hand -myymälöiden perustaja ja luova johtaja Noora Hautakangas kannustaa nyt naisia käymään miesten vaatekaapeilla. Isot oversize-bleiserit ja valkoiset jättikauluspaidat ovat nyt in, mutta niitä ei välttämättä tarvitse ostaa uutena kaupasta.

– Eli miesystävän, poikaystävän, isän, vaarin, papan vaatekaapille, opastaa Hautakangas.

Myös kirppareilla kannattaa naistenkin tutkia myös miesten vaatteita. Esimerkiksi isot kuluneet nahkarotsit ovat juuri nyt mainio löytö. Hautakangas esitteli oman nahkatakkinsa Puoli seitsemän -ohjelmassa, ja se on nimenomaan miehille tehty takki.

– Tää on mielettömän ihana vaikka minkä kanssa. Menee jakkupuvun kanssa, menee farkkujen kanssa. Mitä kuluneempi rotsi, sen parempi. Kestää aikaa, ja niillä on jälleenmyyntiarvo.

Tänä keväänä myös toinen klassikko on erityisen muodikas.

– Trenssihän tulee joka kevät. Mutta tänä keväänä se on vielä isompana kuin aikaisemmin.

Myös denim on aina muodissa, mutta juuri nyt ehkä aiempaa överimmin eli ei ole liikaa laittaa päälleen sekä farkkupaitaa, että revittyä farkkuhametta tai -housuja.

– Tämän kevään juttu on double denim. Ja revitty farkku, pitkät farkkuhameet on tosi in.

Ja sitten on hyvin trendikäs väri, joka näkyy tällä hetkellä kaikkialla: limenvihreä – tai Käärijän vihreä, kuten moni tällä hetkellä sanoo.

– Kyllä Käärijä on tehnyt vihreästä uuden mustan tällä hetkellä. Ja viisujen jälkeen me varmaan nähdään, että tää on varmaan loppuvuoden juttu tää limenvihreä. Sitä näkyy nyt joka paikassa.

