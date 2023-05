Karibianmeri on alkanut peittyä levään – satamat tukkeutuvat, ja uimarannat ovat täynnä haisevaa limaa

Sarkassolevä on tärkeä osa meren eliöstöä. Levän määrä on kuitenkin kasvanut rajusti jo yli kymmenen vuotta.

Karibianmeren saarivaltiot ja Yhdysvaltain Florida kärsivät nopeasti pahenevasta leväongelmasta. Sen aiheuttaa Sargassomeressä normaalisti esiintyvä sarkassolevä, jonka määrä on viime vuosina nopeasti kasvanut.

Levä on erittäin tärkeä osa Sargassomeren eliöyhteisöä. Säännöllisesti ilmaantuvaan levään on alueella totuttu. Levää on aina työntynyt aallokon mukana uimarannoille ja satamiin.

Avaa kuvien katselu Levän määrän lisääntyminen vuoteen 2018 saakka. Kuva: EOS Project Science Office / NASA

Levän määrä on ainakin vuodesta 2011 lähtien koko ajan kasvanut. Nyt levää on ollut niin paljon, että se aiheuttaa rannikoilla todellisia ongelmia. Esimerkiksi Guadeloupen saarella se on täyttänyt kokonaisen merenlahden.

Mätänevä levä haisee voimakkaasti ja se voi aiheuttaa myös terveysvaikutuksia (siirryt toiseen palveluun), kertoo Floridan yliopiston professori Stephen Leatherman Newsweek-lehdelle.

– Rannat ovat kapeita, eivätkä kovin leveitä. Se [levä] vain peittää ne. Cancúnissa se oli pari vuotta sitten niin paha, että laivasto lähetti 2 000 ihmistä hankojen ja muiden työkalujen kanssa puhdistamaan sitä, että hiekka saataisiin näkyviin, sanoo prodessori Leatherman.

Luonnontutkijat (siirryt toiseen palveluun)ovat todenneet, että levän kasvu johtuu mereen päätyvien ravinteiden määrän lisääntymisestä. Erityisen paljon ravinteita valuu Amazonjoen kautta, kertoo professori Leatherman.

Avaa kuvien katselu Levää kerätään uimarannalta Meksikossa. Kuva: Artur Widak / AOP

Brasilian sademetsiä hakataan ja tilalle istutetaan viljelykasveja tai perustetaan lihakarjatiloja. Maatiloilta valuu suuria määriä ravinteita jokeen ja sen kautta Atlanttiin. Vastaavaa tapahtuu Atlantin vastarannalla Kongojoella. Merivirtaukset kokoavat ravinteet levien ruoaksi Karibialle.

Ilmastonmuutos ja meriveden lämpeneminen eivät suoranaisesti saa levämassaa kasvamaan. Välillisiä vaikutuksia voi olla sateisuuden ja merivirtojen muutoksilla, sanoo Etelä-Floridan yliopiston tutkija Chuanmin Hu Guardian-lehdelle (siirryt toiseen palveluun).