Brittimonarkian on pakko välttää töppäyksiä, koska sen tulevaisuus on vaakalaudalla, arvioi pitkäaikainen suurlähettiläs Pertti Salolainen

Prinssi Charlesista tuli kuningas 8. syyskuuta 2022, kun hänen äitinsä kuningatar Elisabet kuoli. 74-vuotias uusi hallitsija ehti olla kruununprinssinä seitsemän vuosikymmentä.

Ministeri Pertti Salolainen on asunut Britanniassa yhteensä 12 vuotta. Vuosina 1996 - 2004 hän toimi Suomen suurlähettiläänä Lontoossa. Jo tätä ennen 1960-luvun jälkipuoliskolla Salolainen oli Ylen Lontoon kirjeenvaihtaja.

Salolaisen ja Charlesin tiet ovat joitakin kertoja risteytyneet. Kerran näin kävi Buckinghamin palatsissa, kun käynnissä oli diplomaattikunnan vuotuinen esittely kuninkaallisille.

– Systeemi on sellainen, että kaikki suurlähettiläät ovat siellä jonossa virkaiän määräämässä järjestyksessä. Ensin sieltä tulee kuningatar Elisabet ja sitten prinssi Philip, kunnes sitten on prinssi Charlesin vuoro. Ja hän tervehtii minua ohi kävellessään: ”Aaa… ambassador of Finland, pulp and paper, pulp and paper”.

Eli sellua ja paperia, sellua ja paperia. Ennen kuin Suomen Lontoon suurlähettiläs ehtii reagoimaan, on Charles ehtinyt jo metrin päähän ja kävelee määrätietoisesti eteenpäin.

– Ajattelin, että jos hän seuraavana vuonna sanoo saman asian, on minulla silloin vastaus valmiina. Vuoden kuluttua vastaavassa tilaisuudessa huomaan, että sieltä se Charles taas tulee kuningattaren ja prinssi Philipin jälkeen: ”Aaa… ambassador of Finland, pulp and paper, pulp and paper”.

– Ja ennen kuin hän ehtii liikahtaakaan, minä sanon: ”Yes, and Nokia mobile phones too”. Charles kääntyy hämmästyneenä ja huikkaa minulle: ”Yes and they are probably the best in the world”.

Eli Charles uumoili Nokian puhelinten olevan maailman parhaita lajissaan. Hänen ja Salolaisen tapaaminen Buckinghamin palatsissa ei jäänyt ainutkertaiseksi.

Luonnonsuojelu yhdisti

– Puhuimme monta kertaa luonnonsuojelusta hänen ja prinssi Philipin kanssa. Charles oli jo tuolloin luonnonsuojelija ja siten aikaansa edellä. Arvostan suuresti hänen luontotietämystään.

Paitsi ministeri Salolainen on myös pitkäaikainen kansanedustaja. Hän on 1970-luvulla perustanut Maailman luonnonsäätiön WWF:n Suomen osaston.

Salolaiseen Britannian uusi hallitsija teki vaikutuksen.

– Hän oli huumorintajuinen, jopa vitsikäs. Luonnehtisin häntä myös älykkääksi. Panin myös merkille hänen laajan kiinnostuksensa eri asioihin - kuten arkkitehtuuriin, kaupunkisuunnitteluun ja luonnonsuojeluun.

Avaa kuvien katselu Kuningas Charles III kruunattiin tänään Westminster Abbeyn kirkossa Lontoossa 74-vuoden iässä. Kuva: WPA-Pool / MEGA

Yhtenä Charlesin tavaramerkkinä on totuttu pitämään suorapuheisuutta. Jo lähes vuosikymmen sitten brittimonarkki rinnasti Kanadan-vierailullaan Vladimir Putinin natsijohtaja Adolf Hitleriin. Vuonna 1994 Charles myönsi haastattelussa pettäneensä vaimoaan, prinsessa Dianaa.

Kuninkaallisen suorasukaisuus on ollut monille vaikea pala nieltäväksi.

– Tällaista kielenkäyttöä ei yleensä odoteta kuningasvallan edustajilta. Se koetaan jotenkin oudoksi, vaikka kyse onkin ollut yksityisten mielipiteiden ilmaisusta. Ja onhan sieltä tullut monenlaisia tokaisuja, se kyllä täytyy myöntää. Vastedes kuningas Charles III joutuu todella varomaan sanomisiaan. Ennakoin tyylilajin muuttuvan täysin.

Charlesin äiti Elisabet piti poliittiset mielipiteensä ja muutkin ajatuksensa visusti omana tietonaan. Hän ei koskaan antanut virallisia haastatteluja tiedotusvälineille.

Charles hyvä esiintyjä

Salolainen kehuu Britannian uuden hallitsijan esiintymistaitoja.

– Erittäin hyvä puhuja ja keskusteluissa semmoinen nopeasti reagoiva ja fiksu.

Charles III:n kruunajaisia on vietetty lauantaina Lontoon ytimessä sijaitsevassa Westminster Abbeyssä, joka lähes tuhannen vuoden ajan on toiminut kuninkaallisten merkkitapahtumien näyttämönä. Viime syksynä siellä pidettiin 96-vuotiaana menehtyneen Elisabet II:n hautajaiset. Kirkossa on tähän mennessä kruunattu kaikkiaan 39 monarkkia.

Salolaisen mukaan kansalaisia ei nyt haluttu ärsyttää liialla prameilulla.

– Kutsuvieraiden määrää oli nyt vähennetty edellisistä vuoden 1953 kruunajaisista huomattavasti. Lisäksi tilaisuuden kustannuksia oli karsittu.

Uuden monarkin kruunajaiset ajoittuivat aikaan, jolloin Britannian inflaatio laukkaa noin 10 prosentin tietämissä. Lisäksi muun muassa ruuan kohonnut hinta, nousevat korot ja melkoiset energialaskut kurittavat kansalaisia.

– Kuningas Charles III ei nykytilanteessa halua missään tapauksessa moitteita holtittomasta rahankäytöstä. Toisaalta hallitsijan kruunajaiset on ainutlaatuinen juhla, jonka vertaista ei saarivaltiossa ole.

Monarkian vastustajia ei haluta ärsyttää

Kruunajaiset halutaan pitää mahdollisimman vaatimattomina senkin takia, että monarkian vastustus on 2000-luvun Britanniassa arkipäivää.

— Sitä on ollut aina. Britanniassa erityisesti nuoriso suhtautuu kriittisesti kuninkaallisiin ja heidän rahankäyttöönsä.

Kruunajaisten kustannusarviota ei ole julkistettu. Seremonian kustannukset katetaan budjettivaroin, koska kyse on valtiollisesta tilaisuudesta.

Charlesin kruunajaisiin oli kutsuttu noin pari tuhatta vierasta. 70 vuotta sitten, kun Elisabetista tuli hallitsija, Westminster Abbeyhyn ahtautui kahdeksisen tuhatta kutsuvierasta.

Avaa kuvien katselu Kuningas Charlesin äiti, kuningatar Elisabet II kruunattiin 70 vuotta sitten Westminster Abbeyn kirkossa Lontoossa. Kuva: AOP

Toisin kuin äitinsä Elisabet, Charles ei ole koskaan ollut kansan tai brittimedian lemmikki. Hänen jo ennestään varsin vaatimaton kansansuosionsa koki karmean kolauksen avioeron varsin julkisessa jälkipyykissä. Osalle briteistä Charles tulee aina olemaan se mies, joka petti puolisoaan Walesin prinsessaa Dianaa ja vei salarakkaansa Camillan vihille. Diana ja Charles erosivat 28. elokuuta vuonna 1996.

Avioliiton romahtaminen, uskottomuusskandaali ja ensimmäisen vaimon kuolema ovat vaikuttaneet brittimonarkin kannatukseen peruuttamattomasti.

Viime aikoina Charles on nostanut pisteitään tavallisen kansan parissa. 2000-luvulla hänen kansansuosionsa on ollut melko tasaista ja noin 50 prosenttia kansasta pitää häntä hyvänä hallitsijana. Samalla muut Britannian kuninkaalliset ovat törttöilleet senkin edestä. Tämä muiden sekoilu ja koheltaminen näyttää kääntyneen uuden kuninkaan eduksi.

Kuninkaallisilla ei enää varaa töpeksimiseen

– On todella mielenkiintoista nähdä, miten Charles onnistuu tehtävässään. Hänellä ei ole enää varaa yhteenkään töppäykseen. Mikäli niitä vielä tulee, se nostaa jälleen pintaan keskustelun brittimonarkian tulevaisuudesta. Ja kritiikki tulee olemaan kovaa. Kuningashuone ei kestä enää ainuttakaan sähläystä, Pertti Salolainen arvioi.

Miten kuningas Charles III selviytyy tehtävästään näinä maailmanpolitiikan myrskyisinä aikoina?

– Mikäli hän valitsee varovaisen linjan eikä skandaalinkäryisesti töpeksi, uskoisin, että brittimonarkia jatkaa kutakuinkin nykyisellään. Pitää kuitenkin muistaa, että kuninkaana Charles on myös brittiläisen kansainyhteisön johtaja. Nähtäväksi jää, ilmaantuuko näissä maissa lisää irtautumispyrkimyksiä Britannian alaisuudesta.

Ministeri Salolainen pohtii, miten Charles ikinä voi nousta äitinsä varjosta. Kansan silmissä tämä lienee mahdoton tehtävä.

– Aina löytyy niitä, joiden mielestä kuningatar tulee ikuisesti olemaan askeleen poikaansa edellä. Muotoilen näin, ettei Charlesista koskaan tule Elisabet II:n veroista monarkkia.