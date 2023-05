Useita ihmisiä kuoli, kun autoilija ajoi bussipysäkille Texasissa

Ainakin seitsemän ihmistä on kuollut ja kuusi loukkaantunut Yhdysvaltain Texasissa, kun autoilija törmäsi heihin.

Loukkaantuneista osa sai vakavia ja osa lieviä vammoja.

Ihmiset olivat bussipysäkillä Brownsvillen kaupungissa. Vahvistamattomien tietojen mukaan pysäkillä olleet ihmiset istuivat, kun autoilija ajoi heidän päälleen.

Jotkin silminnäkijät ovat sanoneet autoilijan ajaneen kovaa vauhtia.

Poliisin mukaan pysäkki sijaitsee lähellä siirtolaisten ja asunnottomien majoittamiseen käytettävää rakennusta.

Poliisi sanoi myöhemmin, että kuolleiden joukossa on siirtolaisia. Keskuksesta kerrotaan uutistoimisto AP:lle, että monet uhreista ovat venezuelalalaisia.

Brownsville sijaitsee Meksikon vastaisella rajalla. Siirtolaiset ovat alueella tunteita nostattava puheenaihe etenkin nyt, kun korona-ajalta peräisin olevat rajanylityksiä hillinneet rajoitukset on päätetty poistaa. Rajoitus päättyy torstaina.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Brownsville on yksi niistä paikkakunnista, joilla varaudutaan suurten siirtolaisjoukkojen saapumiseen.

ABC-televisiokanavan (siirryt toiseen palveluun) mukaan auton kuljettaja on pidätetty ja hänelle on tehty testejä mahdollisen rattijuopumuksen selvittämiseksi. Mies on sairaalahoidossa.

Uutiskanava CNN:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan törmäyksen nähneet ihmiset ottivat kuljettajan kiinni jo ennen poliisien saapumista.

Poliisi ei toistaiseksi ole kommentoinut sitä, oliko kyse onnettomuudesta vai tahallisesta teosta.

Lähteet: AP, Reuters