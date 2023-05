Oululainen Ville Huhtanen löysi akkutehtaalta sekä työn että onnen – Tuhat suomalaista harkitsee muuttoa Ruotsin Skellefteåån

Ruotsi pyrkii uusteollistamaan kaksi pohjoisinta lääniä kestävästi ja ympäristöystävällisesti, mutta muuttohalukkaita ei ole tarpeeksi. Ville Huhtanen on tyytyväinen elämäänsä Skellefteåssa.

SKELLEFTEÅ Ville Huhtanen opiskeli diplomi-insinööriksi Oulun yliopistossa. Pakollisiin opintoihin kuului akkukurssi. Opettaja oli innostava ja Huhtanen päätteli, että kyseessä saattaa olla tulevaisuuden ala.

Nyt Huhtanen on työskennellyt kaksi vuotta Northvoltin akkutehtaalla Skellefteåssa. Sitä ennen työ oli yrityksen kehitysyksikössä etelämpänä Västeråsissa.

– Halusin olla mukana tällaisessa uudessa yrityksessä ja hankkimassa tietotaitoa, jota tulee tarvitsemaan myös tulevaisuudessa, Huhtanen sanoo.

Skellefteån kaupunki on kuin näyteikkuna siitä, miten Ruotsi pyrkii toteuttamaan vihreän siirtymän eli luomaan suurteollisuutta ympäristön kannalta kestävästi ja päästöttömästi.

Huhtanen viihtyy. Tehtaalta hän on löytänyt elämänkumppanin, jonka kanssa jakaa kerrostaloasunnon. Huhtanen nauttii luonnosta ja työpaikan harrastusryhmistä, joissa pelataan esimerkiksi padelia.

Tuhat suomalaista harkitsee muuttoa Skellefteåån

Northvoltin akkutehtaalla on nyt 1 700 työntekijää, eri kansallisuuksia on noin 80. Laajennusten jälkeen parin vuoden kuluttua työntekijämäärä on 4 000–5 000.

Avaa kuvien katselu Sanna Bäckström on tyytyväinen Suomen matkaansa. Tuliaisina tuhtakunta henkeä, jotka kiinnostuneita muuttamaan Skellefteåån. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

Northvoltin tiedottaja Sanna Bäckström oli alkuvuodesta mukana Länsi-Suomeen tehdyllä rekrytointimatkalla. Bäckströmin mukaan tulos oli hyvä.

– Meillä on yli tuhat hakemusta Suomesta, satoja käsitellään jo, ja kymmenet halukkaat ovat valmiita muuttamaan Skellefteåån.

Bäckström kertaa syitä, miksi valtaisa akkutehdas valitsi kotipaikakseen juuri Skellefteån: paljon päästötöntä eli vesivoimalla tuotettua energiaa tarjolla, hyvät kuljetusyhteydet eli satama ja runsaasti paikallista poliittista myötämieltä.

Avaa kuvien katselu Kuva: Harri Vähänkangas / Yle

Akkutehdas poikii uusia asiakkaita paikallisille yrittäjille

Akkutehdas on Skellefteån uusi suurtyöllistäjä, joka tuo leipää nyt myös monille palvelualan yrityksille. Kirjakaupassa käy päivittäin englanninkielisiä asiakkaita.

Avaa kuvien katselu Anne-Marie Anderbrandt on hyvillään uusista, entistä kansainvälisemmistä asiakkaista. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

Uusia asiakkaita on saanut myös kauneushoitolayrittäjä Anne-Marie Anderbrant, jonka palveluihin seuraavat vapaat ajat ovat viikkojen päästä.

– Me yksityisyrittäjät saamme enemmän töitä, ja se on hyvä se, Anderbrandt sanoo.

Nopealla kasvulla myös kääntöpuolensa

Ruotsin suunnitelmat kahdessa pohjoisen läänissä, Västerbottenissa ja Norrbottenissa, ovat suuret. Alueen väkiluvun pitäisi kasvaa lähivuosikymmenellä sadalla tuhannella.

Avaa kuvien katselu Skellefteå on vilkastunut ja kansainvälistynyt kovaa vauhtia. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

Skellefteån asukasluku on nyt 74 000. Vuonna 2030 sen toivotaan olevan 90 000.

Anna Kaiding kiirehtii kävelykadulla kahden ison ruokakassin kanssa. Ne ovat matkalla hotelliin, jossa hän työskentelee.

Avaa kuvien katselu Anna Kaiding törmäsi nopean kasvun kääntöpuoleen kun oli ostamassa asuntoa: hinnat ovat nousseet rajusti. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

Kaiding on innoissaan Skellefteån kasvusta, mutta muistuttaa myös kääntöpuolesta. Hänen kohdallaan se tuntui erityisesti silloin, kun oli aika ostaa asunto.

– Pulaa on esimerkiksi kouluista, päiväkodeista ja asunnoista. Niiden hinnat ovat nousseet rajusti. Eli tässä on hyvät ja huonot puolensa.

Kaupungissa uutta tekemisen meininkiä

Anders Steinvall on kotoisin Skellefteåsta. Hän työskenteli pitkään Dagens Nyheter -lehden toimittajana ja kirjeenvaihtajana. Skellefteåssa ilmestyvän Norra Västerbotten -lehden päätoimittaja hän oli vuodet 2006–09.

Avaa kuvien katselu Anders Steinvall sanoo Skellefteåssa olevan nyt sellaista tulevaisuudenuskoa, jota ei ole ennen koettu. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

Steinvall on kirjoittanut kirjan akkutehtaan tulosta Skellefteåån.

– Haasteet ovat suuret, mutta nyt kaupungissa on ihan uudenlaista tulevaisuudenuskoa ja tekemisen meininkiä, Steinvall sanoo.

Käsikirjaa nopean kasvun varalle ei ole

Skellefteån päättäjät ovat riemuissaan, kun muuttotappio on saatu käännettyä voitoksi. Hankaluudet kuitenkin myönnetään. Asuntopula on niin kova, että lyhyitä jaksoja tekeville rakennusmiehille on jouduttu rakentamaan parakkikyliä.

Avaa kuvien katselu Parakeissa asuu esimerkeiksi rakennusmiehiä, jotka ovat Skellefteåssa lyhyellä työkomennuksella. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lorents Burman on yksi Steinvallin kirjassaan kuvaamista paikallispäättäjistä, joilla oli ratkaiseva merkitys siihen, että akkutehdas valitsi kotipaikakseen juuri Skellefteån.

Burmanin mukaan parakkiasuntojen rakentamiseen päädyttiin, koska oli välttämätöntä erottaa asuntojonosta ne, jotka hakivat pitkäaikaista asuntoa ja ne, jotka ovat lyhyellä komennuksella esimerkiksi rakennustöissä.

Avaa kuvien katselu Lorents Burman on sosiaalidemokraatti ja johtaa Skellefteån kaupunginhallitusta. Kuva: Daniel Ivarsson / Yle

Burman sanoo, että suuriin irtisanomisiin ja niiden seurauksiin osataan Ruotsissa jo varautua, mutta nopeasta kasvusta ei ole kokemuksia eikä manuaaleja.

– Tiedetään, miten toimia, kun tilanne on päinvastainen – kuten esimerkiksi silloin, kun Saabin tehdas lopetettiin Trollhättanissa vuonna 2013. Tiedetään, miten järjestetään koulutusta ja korvaavia työpaikkoja. Mutta käsikirjaa siihen, mitä Norrbottenissa nyt tapahtuu, ei ole, Burman sanoo.

Ruotsin tilastokeskuksen mukaan 100 000 uuden asukkaan tavoite pohjoisen lääneihin ei toteudu nykyvauhdilla, kaavaillulla kasvu-uralla ei ole edes Skellefteå.