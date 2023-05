Hallitseva mestari Kirittäret lähtee haastajana kauteen – pelinjohtaja Mattias Kitola: ”Meidän pitää olla kauden kehittynein joukkue”

Kirittärien ja Laura Toikkasen tavoitteena on pelata syksyllä kauden parasta pesäpalloa.

Viime kauden mestarijoukkueesta poissa ovat muun muassa uransa lopettaneet Emma Körkkö ja Susanne Ojaniemi. Nimekkäitä menetyksiä on paikattu nousevilla tähdillä.

Pesäpallon naisten Superpesiskausi 2022 päättyi viime syyskuussa Kirittärien kultajuhliin Hippoksen vuonna 1968 valmistuneella perinteikkäällä stadionilla.

Alkavaan kauteen hallitseva mestari Kirittäret lähtee haastajana, sillä asiantuntijoiden papereissa ja pelinjohtajien kauden alla tekemissä arvioissa suurimpina mestarisuosikkeina kauteen lähtevät toissa kauden mestari Porin Pesäkarhut ja viime syksyn finaaleissa Kirittärille taipunut Manse PP Tamperelta.

– Ei varmaankaan vaikuta kauheasti meidän tekemiseen, ei taidettu viime kaudellakaan olla ennakkosuosikin viitta harteilla. Meillä on tavoitteet syksyssä, niin saadaan rauhassa tehdä alkukesä hommia, puntaroi Kirittärien Laura Toikkanen.

Uransa lopettaneiden Emma Körkön ja Susanne Ojaniemen lisäksi mestarijoukkueesta ovat poissa Tampereelle siirtynyt Ella Korpela ja Vaasan Mailattarissa alkavan kauden pelaava Ella Mäkelä.

– Lähtijöiden ja lopettaneiden lista on kova, mutta jos mietitään tulijapuolta, niin Viivi Partanen, Elsa Nyman, Ronja Salmela ovat kaikki b-tyttöjen Itä-Länsi pelaajia ja tulevaisuuden tähtipelaajia, maalailee Kirittärien pelinjohtaja Mattias Kitola.

– Alkusyksystä jo puhuttiin, että vaikka isoja pelaajia poistui, niin kukaan ei lähde heidän saappaitaan täyttämään. Jokainen ottaa sen oman paikan ja oman roolin. Sillä ajatuksella mennään, kertoo Laura Toikkanen.

Avaa kuvien katselu Kirittäret juhli viime kauden päätteeksi seurahistorian 12. mestaruuttaan. Kuva: Vesa Pöppönen / AOP

Muutoksista ja nuorentuneesta joukkueesta huolimatta hallitsevan mestarin tavoitteena on mestaruuden uusiminen.

Laatua Kirittärissä riittää edelleen. Eeva Mäki-Maukola valittiin viime kauden päätteeksi pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi sekä kauden parhaaksi ulkopelaajaksi ja Mari Mantsinen puolestaan Vuoden lukkariksi.

– Selkeä homma on se, että meidän pitää olla kauden kehittyneimpiä tai kehittynein joukkue, jos me meinataan syksyllä pelata niitä pelejä mitä me halutaan pelata, toteaa pelinjohtaja Kitola.

Avaa kuvien katselu Hippoksen uuden stadionin on määrä valmistua heinäkuun alkuun mennessä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Jos on Kirittärien joukkue uudistunut, niin kesän aikana kesän aikana Jyväskylässä siirrytään uuteen aikakauteen myös olosuhteiden osalta. Vanhan stadionin viereen valmistuva uusi stadioni on määrä ottaa käyttöön heinäkuussa.

– Tottakai sitä odotetaan milloin sinne päästään. Tietysti pitää totuttautua siihen, että nyt pelataan paljon. Pieniä muutoksia, mutta kyllä sitä innolla odotetaan, pohtii Laura Toikkanen.

Kauden alla Kirittäret ehti pelata kolean kevään vuoksi ainoastaan kaksi voitokasta harjoitusottelua ulkona.