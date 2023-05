Mielenterveysambulanssi saa tunnustuksen Suomen Punaiselta Ristiltä

Kokeiluna toteutettu Pirkanmaan mielenterveysambulanssi on Suomen Punaisen Ristin mukaan uudenlainen ratkaisu heikoimmassa asemassa olevien tarpeisiin vastaamiseen.

Suomen Punainen Risti antaa Inhimillinen kädenojennus -tunnustuksen Pirkanmaan hyvinvointialueen ensihoitopalvelujen Mielenterveysambulanssille. Tunnustus jaetaan vuosittain erityisen ansioituneelle henkilölle tai yhteisölle, joka on toimillaan edistänyt inhimillisiä teemoja, arvoja ja toimintaa.

Pirkanmaalla toiminut mielenterveysambulanssi tarjosi puolen vuoden kokeilun aikana apua noin 1 300:lle mielenterveyshäiriöistä kärsivälle. Yksikkö lähetettiin hälytyskeskuksen välittämille mielenterveyttä koskeville tehtäville, ja sen ensihoitajille järjestettiin lisäkoulutusta ja työvälineitä mielenterveyshäiriöiden hoitamiseksi.

Punaisen Ristin Inhimillinen kädenojennus -tunnustus luovutetaan tänään Punaisen Ristin päivänä. Suomen Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpulan mukaan mielenterveysambulanssin kokeilu tuottaa merkityksellistä uutta tietoa koko yhteiskunnalle.

– Arvostamme erityisesti tapaa, jolla Pirkanmaalla on etsitty rohkeasti uusia toimintamalleja inhimillisten kohtaamisten mahdollistamiseksi. Apua hakevien tarpeet on otettu toiminnan kehittämisen lähtökohdaksi, toteaa Kumpula tiedotteessa.

Ensihoidolla on Pirkanmaalla arviolta 4 900 mielenterveyteen liittyvää tehtävää vuodessa. Maaliskuussa päättynyt kokeilu on otettu myönteisesti vastaan potilaiden, omaisten, sairaanhoidon ammattilaisten ja viranomaisten parissa. Saatuja kokemuksia on jaettu myös muille hyvinvointialueille.

Inhimillinen kädenojennus -tunnustus on annettu ensimmäisen kerran vuonna 1988.