Puoli seitsemän kurkisti ensimmäisenä Supon suljettuun päämajaan Ratakadulla – sadan vuoden tarinoihin kuuluu esimerkiksi väärä Tiitisen lista

Suojelupoliisin esikuntapäällikkö Saana Nilsson oli oppaana, kun Puoli seitsemän pääsi kurkistamaan viikko sitten lopullisesti tyhjentyneeseen Supon päämajaan Helsingin Ratakadulla.

Niissä tiloissa Supo edeltäjineen ehtikin toimia yli sata vuotta, kunnes sisäilmaongelmat pakottivat muuttamaan ensin väistötiloihin ja ensi vuonna nyt vielä rakenteilla olevaan uuteen toimitilaan Kaartinkaupungissa.

Katso tästä, miltä Ratakadulla näyttää nyt:

Saana Nilsson oli tänään vieraana Puoli seitsemän -ohjelmassa. Hän aloitti uransa suojelupoliisissa vuonna 2009 arkistoharjoittelijana. Supo kiehtoi poliittisen historian opiskelijaa niin paljon, että hän pyrki harjoittelupaikkaan kolme kertaa.

– Mietin, että missä olisi mahdollisimman kiinnostavaa tehdä opintoihin liittyvä harjoittelu. Hain useamman kerran Supoon ja viimeisessä työhaastattelussa minulle kommentoitiin, että me otettiin sinut haastatteluun koska olet niin sitkeä.

Supon entisten päälliköiden arkistoa siivotessaan harjoittelija törmäsi myös paperiin, joka oli otsikoitu Tiitisen listaksi.

– Silloin kyllä pulssi nousi, ja olin jo hetken, että voisiko tämä olla se Tiitisen lista. Sitten kun sitä tarkemmin tutkailin, niin kävi ilmi, että siihen oli listattu parhaita lounaspaikkoja tässä Ratakadun lähistöllä.

Nilssonin ura eteni pääanalyytikoksi ja valtiojohtoon yhteyttä pitäväksi yhteiskuntasuhteiden päälliköksi. Nyt hän on Supon toimintaa käytännön tasolla pyörittävä esikuntapäällikkö. Tehtävän parhaaksi puoleksi Nilsson kokee tietynlaisen hektisyyden.

– Se, että tapahtuu paljon asioita. Toinen, joka on tärkeätä minulle, ja kun juttelee, niin monelle muulle Supossa työskentelevälle on se, että työ on tosi merkityksellistä. Tuntuu tosi hyvältä, että voi tehdä töitä sen eteen, että Suomi ja suomalaiset on turvassa.

Kotona ei kerrota mistään

Yksi ominaisuus suojelupoliisissa työskentelyssä on se, että mistään työasioista ei puhuta kotona. Esimerkiksi perheen piirissä ja sukujuhlissa siihen on Nilssonin mukaan jo totuttu. Mitään ei lipsahda, Nilsson vakuuttaa.

Yhden ”heikkouden” hän tosin paljasti lähetyksessä. Sellaisen, josta läheisimmät ihmiset voivat tulkita joitakin asioita.

– Punastun tosi helposti. Minua voi lukea sen mukaan miten väri vaihtelee. Sen takia laitoin tähänkin haastatteluun tämän poolon, se on turvavaate, joka pelastaa monessa tilanteessa, Nilsson naurahtaa.

Katso koko Puoli seitsemän ohjelma, jonka vieraana on Supon esikuntapäällikkö Saana Nilsson: