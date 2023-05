Saako MM-kisoihin vielä hotellihuoneen ja tarkeneeko Tampereella terassilla? Selvitimme vastaukset kuuteen viime hetken kysymykseen

Kiekkohuuma valtaa jälleen Tampereen, kun Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue lähtee puolustamaan kotikisojen maailmanmestaruuttaan. Kaksiviikkoinen turnaus alkaa perjantaina.

Yle selvitti vastaukset kuuteen kiekkofania viime hetkillä mietityttävään kysymykseen.

1. Onko MM-lippuja vielä vapaana?

MM-kisat pelataan Tampereen lisäksi Latvian Riiassa. Tampereen areenalla pelattavaan A-lohkoon kuuluvat Suomi, Itävalta, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska, Unkari ja Yhdysvallat.

Suomen otteluista tilaa löytyy vielä Tanskan, Unkarin ja Ranskan peleihin. Myös loppuunvarattuihin Suomen USA-, Tshekki ja Ruotsi-peleihin voi vapautua edelleen lippuja jopa pelipäivänä.

Mitalit ratkotaan sunnuntaina 28. toukokuuta Tampereella. Näihin peleihin on hyvin jäljellä lippuja. Voit tutustua koko otteluohjelmaan Ylen verkkosivuilla.

2. Missä muualla kisoja voi katsoa?

Kisahuumasta pääsee nauttimaan jälleen Tampereen Rautatienkadulle rakennetulla Fan Zonella eli fanialueella. Siellä näytetään kisojen kaikki pelit sekä järjestetään muun muassa tietovisoja ja kiekkolegendojen haastatteluja. Alue on auki lähes päivittäin ja se on ikärajaton kello 20 asti.

Suomen pelejä voi seurata myös useiden ravintoloiden ja pubien lisäksi Keskustorin Kesäkeitaalla ja Sorin aukiolla.

Avaa kuvien katselu Kartta näyttää MM-kisojen tärkeimmät tapahtumapaikat. Kuva: Sanni Isomäki / Yle, MapCreator, OpenStreetMap

MM-kisojen ajaksi Keskustorin parkkipaikalle avautuu kaikille avoin ja päihteetön Kiekon koti -aktiviteettialue. Kiekkofanit pääsevät testaamaan alueella taitojaan muun muassa kiekon laukaisussa, renkaanheitossa ja videopeleissä.

3. Mitä muuta Tampereella tapahtuu kisa-aikaan?

Tampere on itsessään jo kisanähtävyys, sillä koko kaupunki on verhoutunut näyttäviin koristuksiin. Tuomiokirkonkatu ja Kuninkaankatu on koristeltu muun muassa ripustuksilla ja kukkaistutuksilla. Hämeenkadun valoverhoihin heijastetaan kaikkien Tampereella pelaavien maiden liput, ja Hämeensillan patsaille on puettu kiekkopaidat ylle. Virallista MM-kisakatua ei tänä vuonna ole.

Lauantaina 13. toukokuuta kiekkotunnelmaan pääsee Vapriikin kiekkorallissa (siirryt toiseen palveluun), jossa voi esimerkiksi askarrella oman kannatusviirin. Vapriikissa on myös Suomen Jääkiekkomuseo, jossa voi nähdä esimerkiksi Leijonien MM-pokaalin ja alkuperäisen Kanada-maljan.

Kisaturisti voi löytää kiinnostavaa näkemistä myös 20. toukokuuta vietettävästä Museoiden yöstä (siirryt toiseen palveluun). Monet museot ovat auki puolille öin saakka.

Myös legendaarinen Hakametsän jäähalli on monelle kauempaa Pirkanmaan rajojen ulkopuolelta tulevalle kisaturistille käymisen arvoinen kohde.

Kisahuumaan voi lähteä mukaan myös omalla tapahtumalla tai aktiviteetilla, jonka voi ilmoittaa Tampereen kaupungin ylläpitämään Kiekon koti -kalenteriin (siirryt toiseen palveluun).

4. Miten kisapaikalle kannattaa tulla?

Tampereen kaupunki on tiedottanut useista kulku- ja pysäköintirajoituksista MM-kisojen aikana. Esimerkiksi Keskustorin pysäköintialue on varattu Kiekon koti -alueeksi, ja yliopiston suunnasta tultaessa ajo Vuolteenkadulle, Sorinkadulle ja Rautatienkadulle on kielletty moottoriajoneuvoilla.

Avaa kuvien katselu Katusulut Tampereen areenan lähialueella jääkiekon MM-kisojen aikana 2023. Kuva: Veli-Matti Lahdenniemi / Tampereen kaupunki

Leimatulla MM-kisalipulla saa matkustaa vapaasti Tampereen seudun joukkoliikenteessä.

Tampereen areenan lähialueen katujen sulkeminen vaikuttaa myös joukkoliikenteeseen useana päivänä 12.–28. toukokuuta. Poikkeusreittien aikataulut ja mahdolliset lisävuorot löytyvät Nyssen reittioppaasta (siirryt toiseen palveluun).

VR on lisännyt Suomen pelipäiville junavuoroja Turun, Vaasan, Jyväskylän ja Helsingin suuntiin.

5. Ovatko kaikki majoitukset jo täynnä?

Eivät ole. Toisin kuin viime vuoden MM-kisojen aikaan tilaa löytyy sekä hotelleista että huoneistoista.

Ainakin vielä torstaiaamupäivänä tilaa löytyi esimerkiksi avajaisviikonloppuna 12.–14.5. yhteensä 14 hotellista. Asuntoja ja huoneita oli vuokralla noin 190. Hinnat kahdelle yölle vaihtelevat sijainnista riippuen noin 200 eurosta reiluun 350 euroon.

6. Tarkeneeko terassilla?

Sää vaikuttaa hellivän kiekkofaneja, sillä ennusteen mukaan loppuviikosta hätyytellään jo +20 asteen rajapyykkiä. Päiväkohtaiset Ilmatieteen laitoksen ennusteet löytyvät niin ikään Ylen sivuilta.

Juttuun on haastateltu jääkiekon MM-turnauksen pääsihteeriä Heikki Hietasta ja Tampereen kaupungin tapahtumapäällikkö Saara Saarteista.

Millaisia suunnitelmia sinulla on MM-kisojen ajalle? Seuraatko pelejä kotona vai suuntaatko yhteisiin kisakatsomoihin? Voit keskustella aiheesta perjantaihin 12.5. kello 23:een saakka.