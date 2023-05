Suomen Cupin ottelu keskeytettiin odottamattomasta syystä – Tunkeutujan eno: ”Ei kai tästä ole sakkoja tulossa?”

Jalkarannan Palloseuran ja Kouvolan Jalkapallon välinen Suomen Cupin ottelu keskeytettiin odottamattoman tilanteen vuoksi sunnuntaina.

Pelikello näytti 49 minuuttia ja ottelu oli täydessä käynnissä, kun kotijoukkueen kulmalipulta kentälle rynnisti potkupyörällä liikkunut nuori katsoja.

Palloliitto julkaisi tapahtumasta videon maanantaina Twitterissä (siirryt toiseen palveluun). Keskeytyksestä kertoi ensimmäisenä Iltalehti (siirryt toiseen palveluun).

Videon tallentanut silminnäkijä, FC Lahden mediavastaava Taneli Okkonen kertoo, että kyseessä oli JaPSin pelaajan Drilon Shalan taaperoikäinen sukulainen.

– Pelaajan sukulaispoika oli kilpailemassa kaverinsa kanssa. He ajoivat kilpaa kentän ympäri. Juniori oli jäämässä jälkeen, jolloin hän päätti oikaista kentän läpi. Kyse oli siis kilpailutahdosta, pahat aikeet hänellä ei ollut mielessä, Okkonen sanoo.

Luvaton kulkija huomattiin nopeasti katsomossa. JaPSin maalivahti havaitsi potkupyöräilijän, kun tämä oli tulossa rangaistusalueelle. Ottelun erotuomari keskeytti pelin tässä kohden ja ohjasi ylittäjän kentältä.

– Kyse oli muutoin tapahtumaköyhän ottelun viihdyttävimpiä hetkiä, Okkonen kuvailee.

Yle tavoitti Jalkarannan Palloseuran Drilon Shalan, joka vahvistaa tapahtumat.

– Ei kai tästä ole tulossa mitään sakkoja? Shala kysyy ensimmäiseksi Ylen haastattelussa.

Ylellä ei ole tiedossa, että tapauksesta kohdistuisi toimia JaPSille.

Ikämiesjoukkue jatkoon

Ottelun varsinainen peliaika päättyi maalittomaan tasapeliin. Lopulta JaPS vei kamppailun rangaistuspotkuilla 5–4 ja eteni Suomen Cupin neljännelle kierrokselle.

Lahtelainen JaPS pelaa Palloliiton yli 35-vuotiaiden sarjassa. Kolmosdivisionassa pelaavan KJP:n kaataminen Suomen Cupissa ja eteneminen neljännelle kierrokselle on ikämiesjoukkueelta merkittävä saavutus.

Seuraavalla kierroksella JaPS kohtaa Kakkosessa pelaavan Lahden Reippaan.

– Se on jo astetta kovempi joukkue. Lähdetään tekemään cup-yllätystä. Me ollaan ikämiesjoukkue eikä treenata, joten kahden Kolmosessa pelaavan joukkueen kaataminen on kova juttu, Shala sanoo.

JaPSin paidassa pelaa joukko jo aktiiviuransa lopettaneita jalkapalloilijoita, esimerkiksi Konsta Hietanen ja Kari Arkivuo. Korkeimmillaan seura on edustanut vitosdivisionassa.