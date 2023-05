Euroviisut viime vuonna voittaneessa Ukrainassa viisuhuuma on nollissa – maata edustava duo Tvorchi Ylelle: ”Tärkeintä on voittaa sodassa”

KIOVA Tämän vuoden Euroviisujen logossa komeilevat Ukrainan lipun värit, mutta itse Ukrainassa viisuhuuma loistaa poissaolollaan. Ukrainalaiset tuntuvat odottavan sodan vastahyökkäystä enemmän kuin laulukilpailua.

Ukrainan Kalush Orchestra -yhtye vei viime vuonna viisuvoiton kappaleellaan Stefania. Sodan takia kilpailua ei kuitenkaan pystytä järjestämään Ukrainassa.

Sodan henki on läsnä myös Ukrainan tämän vuoden euroviisussa, jonka esittää Liverpoolissa Tvorchi-duo. Kappaleen nimi Heart of Steel eli Terässydän viittaa Mariupolin piirityksen aikana nähtyyn Azovstalin terästehtaan puolustukseen.

– Laulu kertoo voimasta, rohkeudesta, itsevarmuudesta ja vahvana pysymisestä sisäisesti ja ulkoisesti, duon solisti Jeffrey Kenny sanoo.

”Kivusta huolimatta jatkan taisteluani”

Yle tapasi Tvorchi-duon Kiovan päärautatieasemalla muutama päivä ennen heidän lähtöään Liverpooliin. Asemalla pidettiin konsertti, jossa duon lisäksi esiintyi edellisten vuosien viisuedustajia.

Konsertti oli lähes ainoa Euroviisuihin liittyvä yleisötapahtuma Kiovassa. Samalla avattiin hyväntekeväisyystempaus (siirryt toiseen palveluun), jossa kerätään rahaa uusiin keskoskaappeihin.

Ukrainalaisten auttamishalu ja periksiantamattomuus inspiroivat Tvorchia, ja artistit yrittivät välittää tätä viisukappaleessaan.

– Lisäsimme kappaleeseen voimakkaat ukrainankieliset sanat, ”kivusta huolimatta jatkan taisteluani”. Se tarkoittaa, että jopa vaikeassa tilanteessa pitää pysyä itsevarmana ja hyväntuulisena ja tavoitella päämääräänsä, Tvorchin toinen puolisko Andrii Hutsuljak kertoo.

Avaa kuvien katselu Tvorchi-duo valittiin Ukrainan viisuedustajaksi 17. joulukuuta 2022. Kuva: Gennady Minchenko / EPA

Tvorchi-duo syntyi vuonna 2018 Ternopilin kaupungissa, jossa Hutsyljak ja Nigeriasta kotoisin oleva Kenny opiskelivat lääketiedettä. Miehet tutustuivat kadulla sattumalta, kun Hutsyljak halusi testata ulkomaalaisella omaa englannin kielen taitoaan.

Vuonna 2020 Tvorchi osallistui Ukrainan viisukarsintoihin, mutta ei päässyt edustajaksi. Show’n jälkeen Kenny suivaantui järjestäjille teknisistä virheistä ja päätti, ettei osallistu enää kisoihin.

Päätös ei pitänyt, ja tämän vuoden kansallisessa kilpailussa Tvorchi sai parhaat pisteet katsojilta ja toiseksi parhaat raadilta.

Sodan takia show pidettiin maanalaisessa väestönsuojassa. Yleisö äänesti suosikkejaan Dija-valtionpalvelusovelluksen kautta.

Ukraina näkyy ja kuuluu Liverpoolissa

Ukrainassa ei sodan takia voida järjestää katu- ja baarikatsomoja, joten ukrainalaiset joutuvat tyytymään kotikatsomoihin.

Sen sijaan viisut tänä vuonna järjestävässä Liverpoolissa Ukraina on laajasti esillä. Kaikkiin kolmeen suoraan lähetykseen osallistuu joukko ukrainalaisia artisteja.

Viisulavalla nähdään esimerkiksi Ukrainan aiempien vuosien viisuedustajat ja -voittajat Kalush Orchestra, Go_A, Jamala, Marija Jaremtšuk ja Helsingin viisuissa vuonna 2007 Ukrainaa edustanut Verka Serdjutška.

Myös yksi kolmesta juontajasta tulee Ukrainasta. Hän on The Hardkiss -yhtyeen laulaja Julija Sanina.

Avaa kuvien katselu Viisujen ukrainalainen juontaja Julia Sanina on englanniksi ja ukrainaksi laulavan The Hardkiss -yhtyeen solisti. Kuva: The Hardkiss

Ukrainan yleisradiolle antamassaan haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) Sanina kertoi, että on henkisesti valmis osallistumaan Euroopan suurimpaan tapahtumaan.

– Minulle on tärkeintä, että Ukrainaan kiinnitetään huomiota. Se on tällä hetkellä kaikkien Ukrainan puolesta julkisuudessa puhuvien tehtävä, Sanina sanoi.

Juontaja itse laulaa huomenna tiistaina ensimmäisessä semifinaalissa. Saninan mukaan hänen esityksensä yhdistää musiikillisesti Ukrainan ja Britannian. Ukrainan käymää sotaakaan ei lavalla unohdeta.

– Musiikki ei voi olla erillään politiikasta tai niistä tapahtumista, joiden keskellä olemme nyt, Sanina korosti.

”Cha Cha Cha on hieno kappale”

Sodasta aikoo puhua Liverpoolissa myös Ukrainan tämän vuoden viisuedustaja.

– Meistä on tärkeintä voittaa sota ja saada rauha maahamme. Mutta jos voittaisimme Euroviisuissa, olisimme onnellisia, sanoo Andrii Hutsuljak.

Avaa kuvien katselu Jeffrey Kenny (vas.) ja Andrii Hutsuljak tutustuivat toisiinsa Ternopilissa vuonna 2018. Kuva: Maxim Fedorov / Yle

Mutta jos oma voitto ei ole etusijalla, kenen he soisivat voittavan?

Hutsyljak ja Kenny tunnustavat, että eivät ole tutustuneet kaikkiin kilpaileviin kappaleisiin, mutta ylistävät tämän vuoden genremonimuotoisuutta. Mieleenpainuvimmista artisteista he mainitsevat Suomen Käärijän, Irlannin Wild Youth -yhtyeen ja Ison-Britannian Mae Mullerin.

– Minulla ei ole selkeää suosikkia, mutta minusta Cha Cha Cha on hieno kappale. Siinä on hyvä biitti ja se on hyvin tarttuva, Jeffrey Kenny sanoo.