Eduskunnasta pudonnut Joonas Könttä palasi ulkoministeriöön ja odottaa nyt, saako viisumin Venäjälle

Keskustan Joonas Könttä teki kevään eduskuntavaaleissa Keski-Suomessa katkeransuloisen tuloksen ja nosti äänisaalistaan edellisistä vaaleista yli 1700 äänellä. Koska puolueen vaalitulos Keski-Suomessa romahti, jäi 33-vuotias Könttä kuitenkin ulos.

Eduskunnasta tipahtaminen mahdollisti kuitenkin paluun edelliseen työhön ulkoministeriöön. Köntän titteli on nyt ulkoasiainsihteeri, ja jos kaikki menee kuin pitää, asemapaikka on kesän alussa Moskova.

Könttä kokee olevansa niin edustajana kuin diplomaattinakin isänmaan edun kannalla ja isänmaan etu merkitsee hänelle ennen kaikkea turvaa.

– Siihen se kiteytyy täysimääräisesti.

Epäselvyys asemapaikasta tulee siitä, että viisumin saamisessa voi kestää viikkoja, jos sen ylipäänsä saa. Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja Suomen liityttyä Natoon maiden välit eivät ole enää ennallaan ja tulevaisuus on sumussa. Henkilökohtaisesti Könttää ei kuitenkaan pelota tai varsinaisesti jännitä, vaan hän kokee diplomaattitehtävät tärkeäksi maan edun kannalta.

– Maa on muutoksessa, niin on entistä tärkeämpää, että Suomella on siellä silmät ja korvat.

Ainainen naapuri

Toteutuessaan tehtävä ei ole Köntän ensimmäinen pitkä pätkä Venäjällä, hän oli puoli vuotta Pietarissa vaihdossa yli kymmenen vuotta sitten.

– Se on semmoinen Suomen sijaintiin liittyvä kysymys, Venäjä tulee kuitenkin olemaan naapuri aina, Joonas Könttä kertoo, mistä kiinnostus Venäjään sai alkunsa.

Hän kuitenkin arvelee monen asian muuttuneen sotaakäyvässä maassa sitten viime kerran.

Vaalien jälkeen Könttä on kommentoinut varsin niukasti politiikkaa ja kertoo nytkin pitävänsä parhaana, että politiikan kommentoiminen jää vähemmälle.

– Mutta kyllä mä aion aion Jyväskylän ja keskisuomen asioihin ottaa kantaa ja vaikuttaa jatkossakin, hän kertoo.

Valtuutettu ei aio myöskään luopua paikallispolitiikasta. Kaupungin- ja aluevaltuustoissa toimiva Könttä aikoo järjestellä elämänsä niin, että voi Moskovasta käydä kokouksissa.

– Jos yksittäisiä kertoja tulee etten paikalle pääse, niin varavaltuutettu hoitaa ne.

Avaa kuvien katselu Könttä näkee uuden työnsä hyvänä tilaisuutena ajaa isänmaan etua. Kuva: Elias Harinen / Yle

Vaikka eduskunnasta putoaminen oli vaikea paikka, hän kertoo löytäneensä omalla tavallaan rauhan ulkoministeriöstä. Siellä hän voi jatkaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan parissa.

Takana on poikkeuksellinen ja raskas kausi eduskunnassa. Könttä uskoo palautumisen vievän aikansa.

– Varmasti kesällä kun pääsee lomailemaan ja saunomaan niin ne ajatukset palaa mieleen ja niitä pitää käsitellä.