Lapin asuntokauppaa riivaa yhä epävarmuus – Juho Helppikangas myy asuntoja nyt lähinnä vain äkillisen elämänmuutoksen kokeneille

Juho Helppikangas on aloittanut tänä keväänä OP:lla myyntineuvottelijana. Häntä vaikea asuntomarkkinoiden epävarmuus ei hetkauta: "Haluan haastaa itseäni".

Juho Helppikangas on työskennellyt kuukauden ajan myyntineuvottelijana. Hän aloitti kiinteistövälitysalalla erikoiseen aikaan: korkojen nousu ja Venäjän sodan vaikutukset ovat vaivuttaneet asuntokaupan alakuloon Lapissakin.

Tilastokeskuksen tilastojen mukaan koko Lapissa tammi-maaliskuun aikana vanhojen osakeasuntojen myyntimäärä on puoliintunut verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan, jolloin kauppa kävi. OP:n ekonomistit ovat arvioineet, että asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna pääkaupunkiseudulla 6–8 prosenttia ja muualla Suomessa 4–6 prosenttia.

Tällä hetkellä suuri osa Helppikankaan asiakkaista on ihmisiä, jotka ovat kohdanneet äkillisen elämänmuutoksen.

– Perhe kasvaa, tarvitaan isompaa kotia, avioerot, ihmiset kuolevat, hän luettelee.

Asuntoja ostetaan nyt todelliseen tarpeeseen

35 vuoden ajan Meri-Lapissa asuntoja välittänyt OP Koti Pohjoisen myyntipäällikkö Tarja Vartiainen on myös huomannut, että asuntoja ostetaan nyt pääasiassa vain todelliseen tarpeeseen. Tänä vuonna Meri-Lapin alueella erityisesti huhtikuu on ollut hiljainen.

– Vielä maaliskuun alussa oltiin samassa tahdissa kuin viime vuonna, Vartiainen sanoo.

Viime vuosina Meri-Lapissa asuntokauppa on ollut tasaista, poikkeuksena on Metsä Fibren tehtaan investointipäätöksen jälkeinen aika, jolloin asuntoja ostettiin vilkkaasti.

Nyt yksi huolenaihe Kemin asuntomarkkinoilla on tehtaan rakennustöiden loppuminen. Kun tehdas syksyllä valmistuu, monet tehtaan rakentajista lähtevät pois, minkä myötä asuntoja vapautuu huomattavasti tarjolle.

– Uhkana on, että vuokralaisia ja ostajia ei ole niin paljon, Vartiainen sanoo.

Osa asunnoista tekee yhä kauppansa. Kysyttyjä ovat esimerkiksi hissillisten kerrostalojen asunnot Kemin keskustassa. Niitä ostavat esimerkiksi eläkeläiset. Myös nuoret parit etsivät 2000-luvulla rakennettuja omakotitaloja hyvältä sijainnilta.

Rovaniemellä kauppoja tehtiin puolet viime kevään määrästä

Rovaniemellä asuntomarkkinoilla on ollut tavanomaista hiljaisempaa, mutta muutosta on näkyvissä. Asuntokauppojen määrä on alkanut nousta Rovaniemellä kesää kohden, kertoo Kiinteistömaailman Rovaniemen tuore yrittäjä Matti Palovaara.

– Asuntokaupan alakulo ei näytä jatkuvan niin pitkään kuin pelättiin joulu-tammikuussa, Palovaara sanoo.

Rovaniemen asuntomarkkinat ovat seuranneet koko maan trendejä, hinnat ovat pudonneet. Muun muassa korkojen nousu on tehnyt ihmisistä varovaisia.

Myös Rovaniemellä vanhojen osakeasuntojen kauppoja on tehty tämän vuoden alussa tammi-maaliskuussa puolet vähemmän kuin vuosi sitten. Viime vuoden alku tosin oli vielä vilkasta aikaa Rovaniemen kiinteistökaupassa.

Seuraavaksi kiinteistönvälitysalalla odotetaankin, milloin ihmisten halu ostaa asuntoja konkretisoituu ostopäätöksiksi. Korkojen kasvun taittumista odotetaan kuumeisesti.

– Silloin pystytään arvioimaan mille tasolle korko tulee jäämään, Palovaara avaa.

Matkailun huipputalvi saattaa lisätä sijoitusasuntojen myyntiä

Matkailun huipputalvi näkyy asuntokaupassa. Matti Palovaara arvioi, että Rovaniemellä myös Airbnb-käyttöön ostettavien asuntojen kysyntä kasvaa jatkossa.

Ainakaan vielä sijoitusasuntojen kysyntä ei tosin ole koronaa edeltävän ajan tasolla. Perinteisiä sijoitusasuntokohteita ovat yksiöt keskustassa ja Lapin yliopiston lähellä.

Uudiskohteet eivät mene kaupaksi, sillä muun muassa niihin liittyvät lainat vähentävät ostohaluja korkojen noustessa.

Asuntoja tarvitaan jatkossakin

Vaikka asuntokaupassa näkymät ovat harmaat, Juho Helppikangas katsoo tulevaan valoisasti.

– Eräs viisas mies sanoi, että kaikkien pitää jossain asua, hän toteaa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit kommentoida 9.5. kello 23 saakka.