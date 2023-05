Kiasman johtaja Leevi Haapala hakee Norjan Kansallismuseon johtajaksi

Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala on hakenut uuteen tehtävään, Norjan kansallismuseon johtajaksi. Ylen tavoittaman Haapalan mukaan hakusyitä oli useita.

Leevi Haapalan nimi löytyy Norjan Kansallismuseon johtajaksi hakeneiden listalta (siirryt toiseen palveluun). Haapala vahvistaa Ylelle asian.

Norjan Kansallismuseo, Nasjonalmuseet sijaitsee Oslossa. Viime vuoden kesäkuussa avattu uusi Kansallismuseo on Pohjoismaiden suurin taidemuseo.

Leevi Haapala listaa useita syitä hakea virkaa.

– Norjan Kansallismuseo on yksi kunnianhimoisimmista museohankkeista Pohjoismaissa tällä hetkellä. Se on uusi ja upea museo, jossa on käynyt jo miljoonayleisö, Haapala sanoo.

Museossa on sekä vanhaa että uutta taidetta. Lisäksi museo esittelee muotoilua ja arkkitehtuuria.

– Olen koko urani ajan pitänyt kansainvälisyyttä ja pohjoismaista näkyvyyttä tärkeinä teemoina. Norjan Kansallismuseossa on mahdollista tuoda niitä esille.

Haapala sanoo, että jos hänet valitaan, hän on valmis muuttamaan Norjaan.

– Toki olisin, jos niin kävisi. Se on kuuden vuoden pesti.

Museon nykyinen johtaja tanskalainen Karin Hindsbo irtisanoutui tammikuussa. Hänet on valittu Tate Modernin johtajaksi Lontooseen. Hindsbo lopettaa nykyisessä tehtävässään kesäkuussa.

Suuri kansainvälinen haku

Museolla oli johtajan tehtävään avoin kansainvälinen haku. Aluksi hakijoita oli 33, mutta kolme heistä on sittemmin peruuttanut hakemuksensa.

Nimilistan mukaan Haapala on ainoa suomalaishakija. Kaikki eivät ole antaneet lupaa julkaista nimeään, joten joukossa voi olla muitakin suomalaisia.

Hakijoiden joukossa on muun muassa norjalaisen Vigelandin museon johtaja Jarle Strømodden sekä Stavangerin taidemuseon osastojohtaja Hanne Beate Ueland.

Norjan Kansallismuseon uusi johtaja on tarkoitus nimittää vielä ennen kesää.

Leevi Haapala on toiminut nykytaiteen museo Kiasman museonjohtajana kesäkuusta 2015 alkaen. Hänen nykyinen, toinen viisivuotiskautensa päättyy ensi vuonna.

Oletko hakenut myös muihin tehtäviin kuin Norjaan?

– Sitä en kommentoi, Haapala vastaa.

