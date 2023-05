Maallemuuttoasiamies: ”Kyläkoulut ja päiväkodit säilytettävä maaseudulla nuorten maallemuuttohaaveiden toteutumiseksi”

Johanna Niilivuon mielestä maaseudulla yritysten pitäisi tarjota nuorille enemmän harjoittelupaikkoja, jotta he saisivat myös sitä kautta mahdollisuuden sitoutua esimerkiksi entiseen kotikuntaansa.

Jopa neljännes Euroopan nuorista haaveilee muutosta maalle, kertoo tuore tutkimus.

Maallemuuttoasiamies Johanna Niilivuon mielestä kaikissa kunnissa peruspalvelut ovat maallemuuttoa ajatellen kunnossa, mutta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen verkoston pitäisi olla myös riittävän kattava.

– Kun nuoret aikuiset miettivät opintojen jälkeen, että minne he lähtevät perhettä perustamaan, he ajattelevat välimatkoja. He tuskin asettuvat maaseudulla kuntien taajamiin, vaan haluavat asua väljemmin, joten kyläkouluja ja päiväkoteja pitäisi olla myös taajamien ulkopuolella.

Lisäksi kunnissa ja kylissä pitäisi maallemuuttoasiamiehen mukaan olla laajakaistayhteydet.

– Tällä hetkellä 40 prosenttia ihmisistä pystyy ainakin osa-aikaisesti tekemään etätöitä, joten nettiyhteyksien pitäisi olla myös maaseudulla kunnossa.

Erilaisia asumismuotoja tarjolle

Maaseudulla pitäisi olla Niilivuon mukaan muitakin asumismuotoja tarjolla kuin ydinperheille hyvin soveltuvia, pääomaa vaativia tontteja ja omakotitaloja.

– On paljon erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joita meidän pitäisi jatkossa pystyä paljon paremmin kunnissa ja kylissä palvelemaan. Pitäisi olla valittavana erilaisia asumisratkaisuja, kuten minitaloja, yhteisöllistä asumista ja vuokra-asuntoja.

Myös maaseudulla tyhjillään oleville 100 000–200 000 kiinteistöille tulisi maallemuuttoasiamiehen mielestä keksiä uutta käyttöä.

– Niiden markkinoille saamista pitäisi pystyä aktivoimaan. Meillä on esimerkiksi juuri auennut ilmainen Talo maalta -palvelu, joka yhdistää maaseudulla olevat tyhjät kiinteistöt ja maallemuutosta haaveilevat ihmiset.